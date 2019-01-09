Küçük Venedik: Gölyazı

"Kışın buraya gelenler Gölyazı'nın bambaşka bir yüzüyle karşılaşıyorlar. Yazın ziyaretçilerin yürüyebildiği, arabalarını park ettiği alanlar, kış mevsiminde su altında kalıyor. İlk kez burayı kış mevsiminde görenler hayret ediyor. 'Acaba burası Gölyazı mı?' diye şaşırıyorlar. Ziyaretçiler, sandal ve saltanat tekneleriyle turlara çıkma imkanı buluyor. Turistler, yaz kış buradan genellikle memnun ayrılıyor. Bu durum da bizi mutlu ediyor. Biz insanları kışın da buraya davet ediyoruz. Gelsinler burayı mutlaka görsünler."