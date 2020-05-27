Köstebeklerin macerası

'Köstebekgiller', Tv'deki çocuk kanalında ilgi görünce seri film olarak sinemaya uyarlandı.
Serinin ilk filmi ''Köstebekgiller: Periler Ormanı', Abant'ta çekildi.
Sevimli köstebekler; 'Boyo', 'Süslü', 'Kösteban','Köstepem' ve 'Köstosun'un yaşadığı maceralarla çocuklara dostluk ve kardeşlik mesajı vermesinin yanı sıra çocuklara doğa sevgisini de aşılayan serinin ilk filmi, gösterimdeki 181 Türk filmi arasından 22'nci oldu.
KÖSTEBEKGİLLER: PERİLİ ORMAN (2015)
Yönetmen: Mustafa Kotan
Oyuncu: İnci Türkay, Evrim Akın, Gül Onat
İzleyici Sayısı: 409.407
Hasılat: 4.335.884 TL
'Köstebekgiller' serisinin ilk filmi, gişede beklentileri karşılayınca vakit kaybetmeden ikincisi çekildi.
Ne varki gösterimdeki 179 Türk filmi arasından 34'üncü olmasıyla seriye devam edilmedi.
KÖSTEBEKGİLLER 2: GÖLGENİN TILSIMI
Yönetmen: Kudret Sabancı
Oyuncu: İnci Türkay, Reyhan Asena Keskinci, Yiğit Ege Yazar
İzleyici Sayısı: 218.438
Hasılat: 2.368.691 TL
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