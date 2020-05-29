Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

'Çalgı Çengi' az izlenmişti.

59.736...

Ahmet Kural ile Murat Cemcir ünlü, Selçuk Aydemir ise bilinen bir senarist - yönetmen değildi.

İlk sinema filmlerinde durumları böyleydi ama kısa bir süre sonra Tv için ürettikleri yapımlarıyla bir hayli yüksek izleyici oranlarına ulaştılar.

Yeni bir film projeleri vardı.

Tv'deki işlerinin yapımcısına projelerinden söz ettiler.

TV'de gördükleri ilginin sinemaya da yansıyacağından emindiler.

Ne var ki yapımcıları, 'Çalgı Çengi'nin az izlenmesini göz önünde bulundurarak yeni filmlerinin çok izleneceğini öngöremeyince Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir'e beklentilerinin çok altında bir ücret önerdi.

Bunun üzerine de projelerini BKM'ye önerdiler.

BKM, projeyi kabul etti.

'Düğün Dernek'...

Beyazperdeye 'İsmail'in yurt dışından dönen oğlu 'Tarık'a düğün yapma çabasıyla bir grup arkadaşın başlarına gelen komik olayları yansıtan film, gişesiyle şoke etti. Filmin çok izleneceği öngörülmüştü ama o kadar da izleneceği tahmin edilmemişti.

'Düğün Dernek', 6.980.070 kişilik izleyici sayısıyla Türk sinemasının en çok izlenen ikinci filmi olma payesine sahip olurken 2013'te gösterimde bulunan 145 Türk filmi arasında en çok bilet kesilen film oldu.

3 milyon TL'ye çekilen 'Düğün Dernek', 68.917.965 TL hasılat elde etti.

DÜĞÜN DERNEK (2013)

Yönetmen - Senarist: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Barış Yıldız, Burak Satıbol, Şinasi Yurtsever, İnan Ulaş Torun

İzleyici Sayısı: 6.980.070

Hasılat: 68.917.965 TL

59.736'dan 6.980.070'e...

Hikâyesiyle, yönetimiyle, oyuncularının performansıyla ve müzikleriyle 1970'li yılların aile filmlerinin dokusuna sahip olan 'Düğün Dernek' serisinin gördüğü ilgi, Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir için yeni bir dönemin başlangıcıydı.

İki yıl içinde çekilen iki film arasındaki bu yükseliş, Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir'in sinemada da kabul görmesi anlamı taşıdı.

'Tüpçü Fikret','Çetin', 'İsmail', 'Muallim Saffet'in yeni bir maceranın içine sürüklendiği 'Düğün Dernek 2: Sünnet', 2015'te izleyici sayısıyla gösterimde olan 181 film arasından yine birinci oldu.

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET

Yönetmen - Senarist: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Barış Yıldız, Burak Satıbol, Şinasi Yurtsever, İnan Ulaş Torun

İzleyici Sayısı: 6.073.364

Hasılat: 69.422.924 TL

İzleyiciler, 'Düğün Dernek' serisinin iki filmi için de sinema salonlarının önünde kuyruk oluşturdu.

'Düğün Dernek' serisi, yardımcı oyuncuların bir filmde ne ölçüde önemli olduğunu gözler önüne serdi. Yardımcı oyuncuların da hikâyeye yüksek ölçüde farkındalık katması, izleyicinin beğenisinde önemli rol oynadı.

Serinin bir diğer alameti farikası ise müzikleriydi.

'Düğün Dernek' serisi, müzikleriyle de izleyicilere bir hayli eğlence sunmasıyla neden çok izlendiğinin bir diğer göstergesiydi.