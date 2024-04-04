Albaraka Türk Katılım Bankası 12 bin TL'ye kadar promosyon veriyor! İşte promosyon kampanyası detayları
Albaraka Türk Katılım Bankası emekli promosyonu kapsamında 12 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Ödeme miktarı, emekli maaşı ile paralel ilerliyor. Kampanyadan emekli olanlar veya olacak olan herkes yararlanabiliyor. İşte, Albaraka Türk Katılım Bankası emekli promosyon kampanyasının detayları...
Albaraka Türk Katılım Bankası emekli promosyon kampanyasına devam ediyor. 12 bin TL'ye kadar çıkan ödemelerden yararlanmak için son gün 30 Haziran olarak açıklandı. İşte, Albaraka Türk Katılım Bankası emekli promosyonuna dair merak edilenler...
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
9.999 TL'ye kadar maaş alanlara 5.000 TL promosyon,
10.000 TL-14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL promosyon,
15.000 TL-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL promosyon
20.000 TL'nin üzerindeyse 12.000 TL promosyon ödeniyor.
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN HESABA YATAR?
Promosyon ödemeleri ilk maaş ödemesi sonrasında 3 iş günü içerisinde sistem tarafından otomatik gerçekleştiriliyor.
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTLARI NELEDİR?
Bankanın emekli promosyon kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların 3 yıl süreyle maaşlarını, banka üzerinden alacağına dair taahhüt vermesi gerekiyor.
Ayrıca kampanya 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli.
EMEKLİ MAAŞIMI ALBARAKA BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?
Yeni emekli olanlar; SSK, Bağkur veya EYT ile emekli olacaklar, e-Devlet'ten veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla yapacakları başvuruda “Albaraka Türk” bankasını tercih edebiliyor.
Maaşını bankaya taşımak isteyenler ise SGK İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak, banka şubesine giderek, mobil veya internet üzerinden ya da e-Devlet üzerinden işlemi gerçekleştirebilir.