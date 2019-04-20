Süper Lig’de son düzlüğe girilirken hedefi 6’da 6 olarak belirleyen Galatasaray, bugün evinde ağırlayacağı Kayserispor maçında mutlak galibiyet almak için sahaya çıkacak.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; geçtiğimiz hafta Kadıköy deplasmanında oynadığı Fenerbahçe maçında yaşanan hakem tartışmalarının ardından alınan beraberliği taraftarına unutturmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Kayseri engelini aşarak şampiyonluk yolunda camiasına umut aşılamak istiyor.

5 puan önlerinde bulunan lider M.Başakşehir’in mutlaka puan kaybı yaşayarak TT Stadı’na geleceklerini oyuncularına ısrarla ifade eden teknik direktör Fatih Terim, kalan tüm maçlarını kazanmaları halinde şampiyon olacaklarının altını çiziyor. Kayseri maçı öncesi takımına seslenen deneyimli çalıştırıcının, “Artık en ufak bir puan kaybetme lüksümüz yok. Hedefi 6’da 6 olarak belirledik ve bugün o 6’nın ilk maçına çıkıyoruz. Bu maçla birlikte galibiyet serisine başlayalım ve sezon sonu hep birlikte şampiyonluğumuzu kutlayalım” ifadeleriyle öğrencilerini motive ettiği kaydedildi.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan Galatasaray ile Kayserispor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Martin Linnes ve Emre Taşdemir sarı kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 14 maçta rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

EVİNDE MAĞLUBİYETİ UNUTTU

Süper Lig'de iç sahada en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 33 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 33 lig maçının 28'ini kazanıp 5'inde berabere kaldı.