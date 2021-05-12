Bağımlılık yapan yiyecekler nelerdir? 

Yapılan araştırmalar, bazı yiyeceklerin bağımlılık yapabildiğini ortaya koydu. 120 çocuk ve 400 yetişkinin katıldığı bir araştırmada katılımcılara hangi yiyecekler olmadan yaşayamayacakları soruldu ve cevaplar benzer çıktı.

Obeziteye neden olabilen bu yiyeceklerin çoğunun sağlıksız olduğu da bir başka gerçek. Hemen hepsi işlenmiş besinler, içlerinde yüksek miktarda şeker, işlenmiş yağ bulunuyor. Uzmanlara göre bu yiyecek ve içeceklerin bağımlılık yapmasının nedeni de içerikleri.

Neden yemeden duramıyoruz?

Uzmanlar her ne kadar işlenmiş gıdalardan uzak durmamızı söylese de bizler paketli ürünlerin başından kalkmayı başaramıyoruz. Araştırmacılara göre bu ürünlerin içindeki bileşikler, beyindeki ödül mekanizmasına hitap ediyor ve özellikle üzüntülü, kaygılı, stresli dönemlerde yağlı karbonhidratlara, beyaz una ve şekere olan eğilimimiz artıyor.

Yüksek glisemik yükleme nedeniyle kan şekeri seviyeleri tavan yapıyor, yedikçe daha çok acıktığımızı hissediyoruz. Doymuyoruz ve bu nedenle de yemeye başladıktan sonra kendimizi durduramıyoruz.

Nedeni bilmek bağımlılığı ortadan kaldırabilir

Uzmanlara göre bağımlılık yapan yiyecekleri neden tükettiğimizi anlarsak bağımlılığımız ortadan kalkar. Küçük bir parça çikolata yerine koca bir paketi bitirmek ve ardından “bir kereden bir şey olmaz” bahanesine sığınmak son derece tehlikeli.

Bağımlılık yaratan gıda ürünleri yüksek şeker içeriyor, yüksek karbonhidratlı ve besin değerleri çok az. Faydası olmadığı gibi zararı da büyük.

Ancak temel sorunumuz, aynı kaloriyi içeren ve daha doyurucu sağlıklı gıdaları tercih etmiyor, canımızın sağlıksız olanları çekiyor olması. Mental olarak ihtiyaç duyduğumuz şeyleri yiyeceklerden ve içeceklerden alamayacağımızı net olarak algılayabilmeliyiz.

Kendinizi kontrol edin

Eğer kendinizi kontrol edebilirseniz az miktarda tüketmek dünyanın sonu değil, ancak sorun duramıyor olmamız. Bağımlılığı kabul etmek birinci adım, uzak durmak ikinci adım. Bu yiyecekleri tüketmek yerine hayatınıza başka yenilikler katmayı ve farklı şeylerden zevk almayı deneyebilirsiniz.

Bağımlılık yapan yiyecekler nelerdir?