3- Yağı az kullanın

Pek çok şef, krep ocakta pişerken hiç yağ kullanmazlar. Özellikle de tereyağını tavsiye etmiyorlar. Bunun iki nedeni var... Birincisi, kızartma tavasındaki yağ, krep unu pişerken üzerinde gözenekli bir görüntüye neden olur. Bu boncuk boncuk, danteli andıran boşlukların oluşmasının nedeni tavadaki yağdır. İkincisi de yağ, krepin rengini değiştirir, altın sarısı bir renk elde etmek için yağ kullanmayın. Ne kadar yağ kullanırsanız krepinizin rengi de bir o kadar kahverengiye dönüşür.

Krep pişirirken tavaya yapışmasını istemiyorsanız, tava soğukken bir kağıt havluyu yağlayıp iç yüzeyini silin. Yapışma sorunu yaşamayacaksınız.