Bugün yemekte ne var?

Kirazlı klafuti clafoutis

Fransız mutfağının klasiklerinden olan Clafoutis (Klafuti okunur) mevsimine göre elma, armut, kırmızı erik, kayısı, şeftali ve vişne gibi meyvelerle yapılır, hazırlaması çok pratik olan leziz tatlıyı bayram sofralarında yanında bir top vanilyalı dondurma ile sunabilirsiniz.

Servis: 25 cm çapında yuvarlak tart kalıbı

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40-45 dakika

Malzemeler

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

Yarım kg kiraz

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı toz şeker, kalıba serpmek için

2 adet iri boy yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı un

1 su bardağı tam yağlı süt

1 paket vanilya





Üzerine serpmek için: pudra şekeri