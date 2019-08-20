Bugün yemekte ne var?

işte size çorba, ana yemek, salata ve tatlıdan oluşan yedekli bir menü.
Kırmızı mercimek çorbası
Malzemeler
- 2 su bardağı kırmızı mercimek
- 75 gr. margarin
- 1,5 lt. et suyu (Et suyu tableti de olur)
- 1 kahve fincan un (Yaklaşık 40 gr.)
- 2 orta boy soğan
- 1 dolu bardak süt
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızıbiber
Yapılışı
- Mercimeği köpüklü su çıkmayana kadar iyice yıkayınız. 1,5 lt. et suyuna katarak koyulaşıncaya kadar haşlayın.
- Azami 30 dk. kaynama yetecektir. Öte yandan soğanı ince kesin. 40 gr. margarin ile kavurarak öldürün.
- Azar azar unu ilave ederek un kokusu kaybolana kadar kavurun. Bir bardak sütü azar azar katın daha sonra mercimek suyu ile inceltin ve son olarak sosu çorbanın içine koyup bir taşım kaynatın.
- Hazırlanan çorbayı blenderdan geçirin, koyu görürseniz su veya süt ilave edebilirsiniz.
- Servis yapacağınız kaseye geçirdikten sonra kalan yağ ile kırmızı biber yakıp çorbanın üzerine dökün. Çorbayı ince tutarsanız içine limon sıkılıp karabiber serpilerek kızarmış küp şeklindeki ekmeklerle de servis edilebilir.
Alternatif: Fırınlanmış domates çorbası
Malzemeler (4 kişilik)
- 2 çorba kaşığı un
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı domates püresi
- 3 su bardağı sıcak su
- 250 g kiraz domates
- Kekik
- Acı paprika biber
- Tuz
- Karabiber
- Zeytinyağı
Fırınlanmış domates çorbası nasıl yapılır?
- Kiraz domatesler yıkanır ve ortadan 2’ye bölünür.
- Yağlanmış tepsiye kesik tarafları üstte kalacak şekilde dizilip, üzerlerine tuz, kekik, acı paprika biberi, karabiber ve zeytinyağı konarak 200°C fırında közlenir.
- Bu sırada tereyağı eritilir ve içinde un kavrulur, su eklenir ve kaynaması beklenir.
- Buna domates püresi de katıldıktan sonra bir taşım kaynatılır ki çiğ un kokusu kalmasın, tuzu eklenir, altı kapatılır.
- Hazırlanmış olan bu temel domates çorbasına fırınlanmış domatesler de eklendikten sonra el blenderi ile pürüzsüz bir hal alana kadar çekilir.
- Yanında kızarmış ekmek parçaları veya etimek ile servis edilir.
Közlenmiş karnıyarık
Sıcak yaz günlerinde kızartmadan uzak durmak isteyenler için alternatif bir tarif. Hem sağlıklı hem lezetli...
Malzemeler
- 5 adet orta boy patlıcan
- 2 adet soğan
- 350 gr. orta yağlı kıyma
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- Tuz
- Karabiber
- Toz kırmızı biber
- Pul biber
- Maydanoz
- Sıcak su
- Zeytinyağ
Nasıl yapılır?
- Patlıcanları yıkayıp, alacalı soyup ve hafif tuzlayıp tepsiye dizin. Bir fırça yardımıyla patlıcanları yağlayıp 200 derecede ısıttığınız fırına sürün.
- Soğanları küp küp doğrayıp hafif sararıncaya kadar kavurun. Daha sonra kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin.
- Kıyma suyunu çektikten sonra domates, biber salçası ve baharatları ekleyip bir süre daha kavurun. En son doğradığınız maydonozları ilave edip ocaktan alın.
- Fırında közlenen patlıcanları ortadan ikiye ayırıp hazırladığınız kıymalı harcı doldurun. Üstünü biber ve domatesle süsleyin.
- 1 parmak kalınlığını geçmeyecek şekilde tepsiye sıcak su döküp patlıcanları tekrar fırına sürün. Domates ve biberler kızarana kadar pişirin.
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