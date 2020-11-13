Ancak kaçınmamız gereken besin türleri de var – özellikle de açlık hissimizi arttıran, doyurmayan ve gittikçe daha fazla yememize sebep olan. Çoğunlukla şeker içerikli gıdalar; ancak durum yalnızca bundan ibaret değil. Tokluk hissimize ket vuran hangi yiyecek türlerini kilerinizden çıkarmanız gerektiğini öğrenmek adına aşağıya bir göz atabilirsiniz:

Sakız

Birçok insan, sakızı, açlıklarını bastırmak için kullanır; ancak ne yazık ki etkisi, aslında tam tersi. Sakız çiğnerken beynimiz kandırılır; tıpkı bir şeyler sindirircesine mide suyu üreten midemiz gibi. Ancak bu durumda mide, bir şeyler sindirmek için bekler; umduğunu bulamadığında ise beyne ani bir açlık mesajı gider.

Mısır gevreği

Mısır gevrekleri, lif ve vitamin açısından zengin olsalar da insanın uzun süre boyunca tok tutamıyorlar. Yüksek oranda karbonhidrat, kandaki insülin miktarını ani bir şekilde arttırır; devamında ise şeker seviyesinde ani bir düşüşle açlık hissi başlar. Ayrıca kortizol hormonunun sabah saatlerinde hala yüksek seviyede olması, şekerin doğru bir şekilde metabolize edilmesini engeller. Bu yüzden kahvaltıda mısır gevreği yerine pişirilmiş yulaf tüketmeyi deneyebilirsiniz.

Dondurulmuş hazır gıdalar

Dondurulmuş hazır gıdalar, hayatı acele ile yaşayanlar açısından ideal olabilir; ancak tüketimi ara sıra olarak sınırlandırmayı öğrenmek gerekiyor. Hazır yiyecekler, vücudumuzun tok kalmak için ihtiyaç duyduğu besleyici maddeler yerine, lezzetlerini ve görünüşlerini iyileştiren kimyasal katkı maddeleri ile doludur. Öğününüzü sağlıklı bir şekilde düzenleyebilmek adına, bu tür gıdaları lif ve vitamin içerikleri zengin taze besinlerle birlikte tüketerek, sofradan kalktıktan yarım saat sonra tekrar buzdolabına yönelme arzunuzu dizginleyebilirsiniz.

Diyet barlar

Bu tür ürünler, vücutta ani bir tokluk hissi yaratır; ancak yapılarındaki karbonhidratlar ve şeker, yukarıda da bahsettiğimiz gibi kısa sürede tekrar acıkmamıza sebep olur. Dahası, az miktarda kalori içerdiklerinden enerjimiz düşer ve besleyici madde ihtiyacında oluruz.

Nihayetinde beklenilen etki, tam tersine dönüşebilir ve bir şeyler atıştırmalık ya da yemek yeme isteği duymaya başlayabiliriz. Her şeyi daima taze ve sağlıklı bir şeylerle dengelemek gerekiyor.

Meşrubatlar

Meşrubatlar, özellikle de gazlı olanlar, beslenme düzenlerimizden çıkarılması gereken öncelikli içecek türleridir; yalnızca kilo vermek için değil, aynı zamanda da sağlığımızı koruyabilmek adına. Bu içecekler hem mide ve kardiyovasküler sistemlere zarar verir hem de tokluk algımızı bozduklarından son derece tehlikelidirler.

Bu içeceklerden içmek, kandaki glikoz miktarını ani bir şekilde yükseltir; ancak yaklaşık 20 dk. sonra, glikoz miktarı hızlı bir şekilde düşüşe geçer ve beden yeniden acıkmaya başlar. Evet, gazlı içecekler, açlığı neredeyse anında getirir. Bu yüzden en ideal olan, doğal su içmek ya da alternatif olarak doğal meyve ve sebze özlerine yönelmek.

Salata

Salataların düşük yağ ve protein içeriği, vücudu uzun süre boyunca tok tutmalarını imkânsız hale getirmektedir. Bu yüzden düşük yağ oranlı sos türlerinde uzak durmak, somon ya da avokado gibi iyi yağlar içeren, aynı zamanda da tokluk algısı yaratan besinlere yönelmek gerek.