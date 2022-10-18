94 başlık altında hazırlanan raporda, Türkiye'de yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler listesi ortaya çıkarken, listenin başında İstanbul yer aldı. Derginin yaptığı yaşanabilir şehirler araştırmasında şehirler yaşanabilirlik, inovasyon, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli ve ticaret kabiliyeti verilerine göre sıralanıyor. İşte şehirlerin düşükten yükseğe sıralaması.

İşte düşükten yükseğe göre 81 şehrin sıralaması

81- MUŞ: Genel Endeks Puanı: 29,71

80- ŞIRNAK: Genel Endeks Puanı: 30,45

79- HAKKARİ: Genel Endeks Puanı: 30,94

78- SİİRT: Genel Endeks Puanı: 31,57

77- BİTLİS: Genel Endeks Puanı: 31,85

76- AĞRI: Genel Endeks Puanı: 32,44

75- IĞDIR: Genel Endeks Puanı: 33,86

74- ARDAHAN: Genel Endeks Puanı: 33,96

73- YOZGAT: Genel Endeks Puanı: 34,28

72- VAN: Genel Endeks Puanı: 35,51

71- BATMAN: Genel Endeks Puanı: 35,55

70- ADIYAMAN: Genel Endeks Puanı: 35,62

69- BİNGÖL: Genel Endeks Puanı: 36,46

68- OSMANİYE: Genel Endeks Puanı: 36,73

67- BAYBURT: Genel Endeks Puanı: 37,11

66- MARDİN: Genel Endeks Puanı: 37,23

65- DİYARBAKIR: Genel Endeks Puanı: 37,38

64- GÜMÜŞHANE: Genel Endeks Puanı: 37,47

63- AKSARAY: Genel Endeks Puanı: 37,72

62- KARS: Genel Endeks Puanı: 38,24

61- TOKAT: Genel Endeks Puanı: 39,53

60- ÇORUM: Genel Endeks Puanı: 39,55

59- KARAMAN: Genel Endeks Puanı: 39,97

58- TUNCELİ: Genel Endeks Puanı: 40,57

57- KİLİS: Genel Endeks Puanı: 40,96

56- KIRŞEHİR: Genel Endeks Puanı: 40,97

55- ŞANLIURFA: Genel Endeks Puanı: 41,09

54- NİĞDE: Genel Endeks Puanı: 41,21

53- AFYONKARAHİSAR: Genel Endeks Puanı: 41,24

52- ÇANKIRI: Genel Endeks Puanı: 41,30

51- KAHRAMANMARAŞ: Genel Endeks Puanı: 41,76

50- KASTAMONU: Genel Endeks Puanı: 42,00

49- DÜZCE: Genel Endeks Puanı: 42,49

48- NEVŞEHİR: Genel Endeks Puanı: 42,66

47- BURDUR: Genel Endeks Puanı: 42,68

46- ERZİNCAN: Genel Endeks Puanı: 42,71

45- UŞAK: Genel Endeks Puanı: 42,79

44- ORDU: Genel Endeks Puanı: 43,05

43- RİZE: Genel Endeks Puanı: 43,40

42- SİNOP: Genel Endeks Puanı: 43,60

41- BARTIN: Genel Endeks Puanı: 43,63

40- AMASYA: Genel Endeks Puanı: 43,69

39- ERZURUM: Genel Endeks Puanı: 44,05

38- BİLECİK: Genel Endeks Puanı: 44,69

37- KIRIKKALE: Genel Endeks Puanı: 44,94

36- ISPARTA: Genel Endeks Puanı: 45,47

35- MANİSA: Genel Endeks Puanı: 45,54

34- GİRESUN: Genel Endeks Puanı: 45,72

33- GAZİANTEP: Genel Endeks Puanı: 46,55

32- KÜTAHYA: Genel Endeks Puanı: 46,57

31- SİVAS: Genel Endeks Puanı: 46,80

30- HATAY: Genel Endeks Puanı: 46,89

29- ARTVİN: Genel Endeks Puanı: 47,35

28- MALATYA: Genel Endeks Puanı: 47,36

27- KIRKLARELİ: Genel Endeks Puanı: 48,05

26- DENİZLİ: Genel Endeks Puanı: 48,05

25- ZONGULDAK: Genel Endeks Puanı: 48,30

24- KONYA: Genel Endeks Puanı: 48,88

23- BOLU: Genel Endeks Puanı: 49,77

22- MERSİN: Genel Endeks Puanı: 50,09

21- ADANA: Genel Endeks Puanı: 50,23

20- KARABÜK: Genel Endeks Puanı: 50,31

19- ELAZIĞ: Genel Endeks Puanı: 50,53

18- EDİRNE: Genel Endeks Puanı: 50,99

17- MUĞLA: Genel Endeks Puanı: 51,23

16- AYDIN: Genel Endeks Puanı: 51,30

15- BALIKESİR: Genel Endeks Puanı: 51,72

14- KAYSERİ: Genel Endeks Puanı: 52,04

13- SAMSUN: Genel Endeks Puanı: 52,36

12- SAKARYA: Genel Endeks Puanı: 53,35

11- ÇANAKKALE: Genel Endeks Puanı: 53,36

10- TRABZON: Genel Endeks Puanı: 53,38

9- ESKİŞEHİR: Genel Endeks Puanı: 56,84

8- BURSA: Genel Endeks Puanı: 57,13

7- YALOVA: Genel Endeks Puanı: 58,07

6- ANTALYA: Genel Endeks Puanı: 59,1

5- KOCAELİ: Genel Endeks Puanı: 59,98

4- TEKİRDAĞ: Genel Endeks Puanı: 61,46

3- İZMİR: Genel Endeks Puanı: 62,39

2- ANKARA: Genel Endeks Puanı: 66,13

1- İSTANBUL: Genel Endeks Puanı: 68,9