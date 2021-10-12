Gök üzümü tavan arasında kurutularak sofralara geliyor

"Rengi yeşil olan bu gök üzüm, ince kabuk, tek çekirdeklidir. Türkiye'de başka yerde yetişmemektedir. Yetiştiriciliği, sulaması, ilaçlaması ve bakımı çok zahmetlidir. Bunun yanı sıra bir kişinin sabahtan akşama kadar ayıklayacağı üzüm en fazla 5 kilogramdır. Bu üzümü köyün tamamı yetiştiriyor. Yağcı köyünün geçim kaynağı bu yeşil üzümdür. Tabii bunun yanında ek olarak pekmez ve ekşikara kuru üzüm çeşitleri de vardır."