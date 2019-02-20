Benim Schengen vize yolculuğum şöyle başladı: İlk vizem, 2009 yılında Paris’e gitmek için Fransa’dan aldığım multiple tip 6 aylık vizeydi. Bu vizeyle ilgili şöyle bir anım var, uçağım Slovenya aktarmalıydı ve gümrükten geçince damga basıldı haliyle, Paris’e inişimde kontrolsüz geçtim yani. Bir sonraki sene yine Fransa’dan vize almak istediğimde, “Geçen sene Fransa’dan vize alıp, Slovenya’ya girmişsin” bahanesiyle tek girişli 10 günlük vize verdiler. Ardından genelde İtalya’dan 6 ve 1 yıllık vizelerim oldu ve yeni pasaporta geçince o tek girişlik vize de tarihe karıştı böylece.

2015’ten beri vizemi yine Fransa’dan alıyorum. Önce 1, sonra da iki yıllık verdiler. Geçen ay Paris seyahatim için başvurduğumda ise çok şanslıyım ki 4 sene geçerli vize aldım. Tabii bu istikrarı vizem uzun vadeli olsun diye vizeyi doğru kullanmama bağlıyorum, yani Fransa’ya gideceğimi taahhüt ettiğimde, girişi oraya yapıyorum. Bir ülkeden Schengen vizesi alıp başka ülkeye giriş yaptığınızda, bir sonraki vizeleriniz etkileniyor. Bana göre altındaki mantık şu: Benden vize hizmeti almışssın ama benim ülkeme döviz getirmemişsin, ben de sana artık uzun süreli vize vermiyorum.

Fransa ve daha birkaç ülke için vize hizmetleri veren firma VFS. Bana çok yakın olduğu için sürekli Harbiye şubesinden randevu alıyorum. 9 Kasım tarihli seyahatim için 17 Ekim’e randevu almıştım ve pasaportumu 19 Ekim’de teslim aldım. Ama ilk vizenizse, konsolosluğa görüşmeye çağrılma ihtimaline karşı daha erken bir tarihte başvurmanız sağlıklı olabilir. Bu yıl (2018) itibariyle Schengen vize ücreti 60 Euro. Bir de VFS hizmet bedeli olan 16 Euro var.

Evraklarınız eksiksiz olmalı

İlk Schengen’im hariç, diğer tüm vizelerimi kendim bireysel olarak başvurarak aldım. Evraklarınız eksiksiz olduğu sürece, bir turizm acentesinin aracılığına ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Özellikle, çalışanlar için iş yerlerinden aldıkları SSK ve izin belgesi gibi evraklar önemli. Çünkü bunlar, “Türkiye’ye geri döneceğim” garantisini veriyor. Ben de iş yerimden “Kendisi bizim çalışanımızdır, şu tarihler arası izin kullanıp, şu tarihte iş başı yapacaktır” şeklinde bir yazı götürüyorum her seferinde. Bu yazıyı Türkçe kabul etmiyorlar, ya İngilizce ya da başvurduğunuz ülkenin dilinde yazılmak zorunda. Bir diğer önemli evrak maddi durumu gösteren belgeler. Maaş bordrosu, aylık gelir tablosu vs. Bunların da önemi, Avrupa’da kendi başınızın çaresine bakacak bir gelirinizin olduğunu göstermesi. Sağlık sigortasını da seyahatiniz sırasında başınıza herhangi bir sağlık sorunu geldiğinde güvence olarak istiyorlar. Yani aslında gayet doğal olarak kendilerini güvence altına almak için izledikleri bir prosedür bu. Bu arada yıllardır yaptığım gözlem ve araştırmaya göre seyahat sağlık sigortasını en ucuza yapan firma Anadolu Sigorta (Anadolu Hayat). Prim ücreti diğer firmalara göre yüzde 20-30 oranında daha ucuz.



2022 Ekim ayında vizemin geçerliliği sona eriyor. Pasaportumun da süresi 2023 Mart’ta bitiyor. Vizem biter bitmez yeni pasaporta başvuracağım. Çünkü zaten 6 aydan az süresi kalmış pasaportlara vize basılmıyor. Yine Fransa’ya başvuru yapacağım ve eğer sistem değişmezse 5 senelik vize alacağımı umuyorum. Şimdilik elimdeki vizemi değerlendirecek seyahat planları yapmaya devam ediyorum