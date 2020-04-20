İçinde kabak bulunan leziz tarifler

Kabak genellikle bir sebze olarak kabul edilmesine rağmen, botanik açıdan meyve olarak sınıflandırılır. Bu sebzeden çok pratik atıştırmalıklar ve yemekler yapılır. Aşağıda belki de daha önce hiç denemediğiniz ve yerseniz bir daha asla vazgeçemeyeceğiniz pek çok leziz tarifi bir arada bulacaksınız.