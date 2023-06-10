Muhteşem sonuç veren ev yapımı çamaşır deterjanı nasıl yapılır?

Marketlerde satılan deterjanlar, leke çıkarıcı ve renk koruyucu özellikleriyle giysilerimizin ilk günkü gibi görünmelerini sağlıyor bir nebze. Fakat uzmanlara göre, benzer temizlik gücünü ticari ürünlerde yaygınlıkla bulunan sentetik kokular ve kimyasal maddeler içermeksizin sağlayan ev yapımı çamaşır deterjanları yapmak da mümkün. Hem çevre dostu hem de etkili bir çamaşır deterjanı kullanmak istiyorsanız, temizlik ve hijyen üzerine uzmanlaşmış profesyonellerin tavsiye ettiği şu tarifi deneyebilirsiniz.

Ev yapımı çamaşır deterjanı nasıl yapılır?

Ev yapımı çamaşır deterjanı hazırlamak için şu malzemeleri kullanın: Karbonat, hidrojen peroksit, boraks ve hafif bir bulaşık deterjanı. Bu malzemelerin çamaşır yıkamada ve leke çıkarmada son derece etkili oldukları araştırmalarla kanıtlandı.

Özellikle boraks katkılı çamaşır deterjanı kiri emmede oldukça etkili; karbonat ise beyazları parlaklaştırıp renklileri daha da canlı bir hale getirerek giysilerin ömrünü uzatıyor. Karbonat, ayrıca, kokuları nötralize edip suyu yumuşatarak yıkama döngüsünü daha etkili bir hale getiriyor.

İhtiyacınız olan malzemeler

Karbonat (diğer adıyla sodyum bikarbonat)

%3 Hidrojen peroksit (diğer adıyla oksijenli su)

Boraks (doğada kendiliğinden bulunan ama kimyasal özellikler de gösteren bir mineral, sodyum tuzu)

Hafif bir bulaşık deterjanı

İzlemeniz gereken yol

1,8 litre su kaynatarak başlayın. Suya 400 gr. boraks ve 400 gr. karbonat ekleyin. 200 gr. hidrojen peroksiti yarım litre su ile seyreltip karışıma ekleyin. 470 ml bulaşık deterjanı ve 1,8 litre daha kaynamış su ekleyin. Karışım iyice çözündüğünde, tercihe göre esansiyel bir yağ ekleyebilirsiniz (50 damla kadar). Böylelikle deterjanınızı istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz, diyor temizlik uzmanı Kathy Cohoon. Çamaşır deterjanınızı oda sıcaklığına gelinceye dek bekletin. Beyaz toz halinde bir kıvama geçecektir.

El yapımı mı hazır çamaşır deterjanları mı?

Piyasada satın alınabilir pek çok çamaşır deterjanı bulunsa da ev yapımı bir karışımı kullanmanın kendine has avantajları var. Özellikle de hem etkili hem de bütçe dostu olması. Ticari temizleyiciler son derece pahalı; kalabalık ailelerde bu durum özelikle sorun yaratabiliyor. Evdeki plastik atık miktarının azalacağı düşünüldüğünde kendi deterjanınızı hazırlayarak çevreye de daha az zarar veriyor olacaksınız.

Ayrıca formül üzerinde mutlak kontrole sahip olabilirsiniz. Bu durum hassasiyetleriniz varsa eğer, özellikle avantajlı. Marketlerde satılan çamaşır deterjanlarının çoğunda sentetik kokular ve kimyasallar bulunuyor. Evde deterjan hazırlamanın en büyük avantajı, kullanılan malzemeleri tamamen kontrol edebiliyor olmak.

Ne zaman hazır ürünler kullanmalı?

Evet, ev yapımı karışımlar oldukça etkili; ancak bu formül, bazı materyaller açısından pek de işe yarar değil, mesela ipek üzerinde. Şüpheye düştüğünüzde ya da spesifik kumaş türleriyle uğraşırken hazır ürünlere yönelmek daha mantıklı olabilir.

Tek seferde ne kadar ev yapımı deterjan kullanmak gerekiyor?

Standart kirler için 1 yemek kaşığı deterjan yeterli. Aşırı kirli ya da lekeli çamaşırlar söz konusu olduğundaysa 2 yemek kaşığına kadar kullanabilirsiniz; ancak aşırıya kaçmayın. Çamaşır deterjanını fazla kaçırmak, kumaş lifleri üzerinde kalıntılar bırakabilir. Çamaşır deterjanını gereğinden fazla kullanmak, çamaşırlarınızda köpük kalmasına sebep olabilir.

Ev yapımı çamaşır deterjanını nasıl muhafaza etmek gerekiyor?

Deterjanınızı her zaman hava geçirmeyen cam bir kavanoz içinde, çocuklarınızın ve evcil hayvanlarınızın ulaşamayacağı yerlerde saklamalısınız.

Ev yapımı bulaşık deterjanı ne kadar bir süre boyunca saklanabilir?

Deterjanınız, düzgün bir şekilde muhafaza ettiğiniz sürece altı aya kadar dayanacaktır. Deterjanın içinde bulunan boraks ve karbonatın raf ömrü oldukça uzundur.