Mutlaka yıkamanız gereken besinler

Pirinç
Pirinci pişirmeden önce yıkamak, gastrit ve reflü gibi sorunları olan kişiler için sindirimi daha kolay bir yemek anlamına geliyor – özellikle de yanında başka bir yemek ile birlikte tüketildiğinde. Pirinci et yemekleri ile birlikte yediğimizde, vücudumuz, hayvansal proteinleri nişasta ile birlikte alıyor. Bu, midede sindirim için gerekli olan güçlü bir asidite yaratıyor; ancak bu şekilde, reflü de atağa geçiyor. Nişastadan kurtulabilmek için pirincin iyice yıkanması şsrt. Böylelikle pilavlarınız ya da salatalarınız için çok daha yumuşak, hafif ve sindirimi kolay pirinç elde edebilirsiniz.
Kinoa
Kinoayı pişirmeden önce yıkamak gerekiyor mu? Bu tartışmanın kaynağı, her bir kinoa tanesini kaplayan saponin adındaki doğal kimyasal. Saponin, böceklerin bitkiden uzak durmasını sağlıyor; ancak güçlü ve nahoş bir aroması var. Kinoayı yıkayarak saponinden kurtulabilir, dolayısıyla tahılınızın acılığını da gidermiş olursunuz.
Avokado
Yumuşak kıvamı, lezzeti ve besin değerleri ile her tür yiyecek ile uyum sağlayan avokado, günümüzün en popüler meyvelerinden. Artık birçok mutfakta kendine yer bulmuşsa da avokadoyu kullanmadan önce yıkamak gerektiğini bilen insan sayısı az. Yıkamadığımız zaman, bakteri riskini göze almış oluyoruz.
Sebebi ise oldukça aşikâr: meyvenin kabuğu, kir ve bakteri ile dolu – ve hatta meyvenin etli kısmının dahi kirlenme ihtimali var. Meyvenin olgunlaşıp olgunlaşmadığını anlamaya çalışan birçok el, bakteri sayısında hızlı bir çoğalmaya sebep oluyor. Bu yüzden, gereksiz risklerden kaçınmak adına, avokadoyu iyice yıkamak, kabuklarını tamamen soyarak tüketmek gerekiyor.
Limon
Limon kabuğunu, yalnızca tatlılarda değil, birçok tarifte kullanıyoruz. Limonu kullanmadan önce iyice yıkamak, daima önerilen bir eylem; kabuğu ile birlikte tüketmek ise asla. Limon kabuğu, aslında son derece tehlikelidir; çünkü, vücuttan uzak olması gereken birçok kimyasalla işlenir. Bunlar genelde küf ya da mantar önleyici işlemlerdir; ancak estetik kaygılarla kullanılan kimyasal türleri de var. Alıcılara hoş görünen, iyi görünümlü limonların sırrı işte tam da bu.
Marul
Önceden yıkanmış marul satın alıyorsanız eğer, bu adımı atlayabilirsiniz. Ancak bizzat doğrayacağınız herhangi bir marul türünü, kullanmadan önce detaylı bir şekilde yıkamalısınız – mümkünse sirke ve salata kurutucu kullanarak. Yeşil yapraklar, gıda kaynaklı hastalıkların önde gelen sebeplerindendir.
Dutsu meyveler
Marketten aldığınız böğürtlen ya da çileklerden ağzınıza bir-iki tane atmakta sakınca görmüyorsunuz, değil mi? Aslında bu tür küçük, kabuksuz meyveleri yıkamadan asla yememek gerekiyor. Çünkü dış kısımları, onlarca insanın elinden gelen bakterilerle kaynıyor. Tedbirli olmakta fayda var.
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