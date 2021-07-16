Şeker bağımlılığından nasıl kurtuluruz?

Şeker kelimesi tatlı, sevimli, güzel anlamlarını çağrıştırır ancak işin gerçeği, tükettiğimiz şeker vücudumuza büyük zararlar veriyor. Şekerli yiyecekler ve içecekler tüketmek, sürekli hale geldiğinde sağlığımızı tehdit ediyor. Üstelik kendimizi durdurmamız da çok zor oluyor ve kontrolü kaybediyoruz. Şeker bağımlılığından nasıl kurtulabiliriz?

Neden şeker bu kadar zararlı?

Şekerin beyinde yarattığı etkiler nedeniyle tüketimini kontrol etmek çok zorlaşabiliyor. Şekerli yiyecek ve içecek tüketmek, daha fazla acıkmaya neden oluyor. Beyindeki doyma hissini engelliyor ve durdurulamaz hale gelebiliyor.

Şeker ihtiyacı hissetmemizin genellikle nedeni fizyolojik değil psikolojiktir. Duyduğumuz şeker açlığının altında genellikle mental faktörler yatar. Bedensel şeker ihtiyacını meyve gibi doğal yollardan karşılamak mümkünken bizler çikolataya, kurabiyeye, keke ve gazlı şekerli içeceklere yöneliriz. Bu da bağımlılığın beynimizden kaynaklandığının önemli bir göstergesidir.

Psikolojik şeker ihtiyacı ne zaman ortaya çıkar?

Şekerli bir şeyler tüketmeye duyduğumuz ihtiyaç genelde öğleden sonra saatlerinde ve akşam yemeğinden sonra ortaya çıkar. Bu saatlerde bedensel olarak aç olmamamıza rağmen mutfakta şeker aramaya başlarız. Bu durum aslında şeker bağımlılığı ile mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Çünkü eğer şekere psikolojik ihtiyaç hissettiğimizi fark edebilirsek, durumla daha kolay başa çıkabiliriz.

Şeker bağımlılığını durdurmanın yolları nelerdir?