Türkiye'nin üzüm bağları hakkında kısa notlar

- Türkiye, dünya üzüm üretiminde 6. sırada yer alır.
- Türkiye toprakları dünyanın en eski şarap bölgelerine ev sahipliği yapmaktadır. Kültürel, tarihi, iklimsel ve tarımsal profili ile Anadolu, şarap üretimi ve eko turizm alanında önemli bir potansiyele sahiptir.
- Köklü şarap üreticileri sayesinde Türkiye’de sayısız çeşitte şarap üretilir ve tüketilir.
- 505 bin hektar alanı ile dünyanın en büyük 4. ekim alanına sahip olan Türkiye’nin üzüm bağlarında, yıl boyunca yaklaşık 65 milyon litre şarap üretilir.
- Türk şarapları, dünyanın önde gelen şarap tadım yarışmalarında 1000'den fazla ödül kazanmıştır.
- Eski bir Anadolu uygarlığı olan Frigler, MÖ 6. yüzyılda, Türk şarabını ilk kez Fransa ve İtalya'ya ihraç etmişlerdir.
- Mitolojide Şarap Tanrısı olarak bilinen Dionysos'a adanan en önemli tapınak, İzmir'deki Teos Antik Kenti'nde yer alır.
- Bağcılığın binlerce yıl önce Kuzeydoğu Anadolu'da başladığı ve oradan dünyaya yayıldığına inanılır.
- 1658 yılında Fransız gezgin Jean de Thévenot, İzmir şarabının Akdeniz'in en iyi şarapları arasında olduğunu ve Fransız şaraplarının bu şehrin üzümlerinden üretildiğini yazmıştır.
- Türkiye'de üzüm hasatları, ağustos ayının sonunda, görece daha sıcak olan batı bölgelerden başlar ve doğu bölgelere doğru yavaş yavaş devam eder. Ekim ayının sonuna, hatta kasım ayına kadar süren hasatlar, ülkenin doğu bölgelerinde son bulur.
- Anadolu'nun bağcılık tarihinden bahsedildiğinde akla ilk olarak Hititler gelir. Hititler, kraliyet ailesinin ve yüksek valilerin katıldığı ritüellerde şarabı tanrılara sunulan ana içki olarak kullanmışlardır.
- Orta Çağ'daki diğer bağcılık uygulamaları gibi güvercin gübresi kullanımı da Kapadokya'nın volkanik toprağını gübrelemek için kullanılmıştır.
- 1965 yılında kurulan Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü koleksiyonunda 1500 çeşit yerel üzüm bulunur.
- Ege'de yetişen Misket, Avrupa'da “Muscat” olarak bilinir. Misket, Anadolu'nun ilk ihraç edilen üzüm çeşitlerinden biridir. Büyük tarihçi Herodot, eski çağlardan beri en iyileri Ege kıyılarında üretilen Misket için, "Yolunuz düşerse misket şarabını tatmadan geçmeyin." demiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!