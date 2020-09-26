Uyumadan önce neden süt içmeliyiz?

Hayatınızı biraz da olsun daha sağlıklı bir şekilde yaşamak gibi bir dileğiniz mi var? En kolay yolu her akşam yatmadan önce yalnızca bir bardak süt içmek!
Sütün yapısında uyku kalitesini iyileştiren bileşenler bulunur
İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan birçok çalışma, süt içmenin uyku kalitesini arttırdığını gösteriyor. Sütün yapısında, daha kolay ve daha hızlı bir şekilde uykuya dalmaya yardımcı olan triptofan ve melatonin maddeleri bulunur.
Triptofan, serotonin üretiminde de önemli bir role sahiptir – ki serotonin ruh halinizin iyileşmesini sağlar, rahatlamanıza yardımcı olur ve melotonin üretimi açısından öncül olarak hareket eder.
Melatonin, sirkadiyen ritmin düzenlenmesine yardımcı olur ve bedeni uykuya hazırlar. Araştırmalara göre melatonin ve triptofan takviyesi almanın uyku saatlerinde şiddetlenen kaygı ve depresyonun önlenmesine yardımcı olmaktadır.
Süt zengin bir protein kaynağıdır
Akşam yemeğinizi uyku saatinden çok önce yediyseniz eğer, gece boyunca uyumakta güçlük çekebilirsiniz. Gecenin bir yarısı açlık ve mide guruldamaları ile uyanmak istemiyorsanız, yatmadan önce süt içmeyi deneyebilirsiniz.
Uykudan önce süt içmenin psikoloji üzerinde de etkisi var
Yatmadan önce süt içmek, rahatlamaya yardımcı olan ve uyku hazırlığı haline gelen bir gece ritüeline dönüşeceğinden kolaylıkla uyumanıza yardımcı olacaktır. Bir başka teoriye göre ise ılık süt, çocukken yatmadan önce içilen sütleri hatırlatacağından güzel anıların hatırlanmasını sağlayarak rahatlatıcı bir etkiyi getirir.
Kilo vermeye yardımcı olur
Süt içmeyi rahatlıkla uyumanın aracı olarak alışkanlık haline getirebilirseniz eğer, kilo verme süreciniz de hızlanacaktır. Düşük uyku kalitesi, fazladan kiloları beraberinde getirir; bu yüzden uykunun düzenlenmesi ile normal ağırlığınızı geri kazanabilirsiniz. Ayrıca besleyici maddelerle dolu olan süt, kiloların en büyük sebeplerinden gece atıştırmalıklarının yerine geçerek kilo vermeyi hızlandırır.
Yağsız kas kütlesini arttırır
Sütün yapısında, kazein ve peynir altı suyu proteinleri bulunur. Yapılan birçok araştırmaya göre, bu proteinlerin gece tüketimi, kas protein sentezini arttırmaktadır. Son olarak göz önünde bulundurmanız gereken kritik bir diğer detay da şu: laktoz duyarlılığına sahip olup bu durumdan haberdar olmayabilirsiniz. Şişkinlik, gaz ve kramplar gibi yaygın semptomlara karşı tetikte kalmalısınız.
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