Yılbaşı için sağlıklı tarifler

Sağlıklı tarifler deneyerek yılbaşı sofralarını süslemek mümkün. Bu senenin en çok beğenilen sağlıklı ve lezzetli tariflerinden örnekler:

FALAFEL

1 adet orta boy soğan

1 demet maydanoz

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kişniş

1 tatlı kaşığı tuz

1.5 su bardağı haşlanmış nohut

½ paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı tam buğday unu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Sos için;

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı limon suyu

1 diş sarımsak

Yapılışı: Nohutları bir gece önceden bol soğuk suya koyun. Nohutları süzün ve bir tencereye alıp bol su ekleyin. Kaynamaya bırakın. 10 dakika yüksek ateşte kaynatın. Ateşi düşürün ve 2 dakika kadar kısık ateşte yumuşayıncaya kadar yavaş yavaş kaynatın. Çıkartıp süzün. Nohutları mutfak robotunun içine, doğranmış soğan, sarımsak, maydanoz, kimyon, kişniş ve kabartma tozu ile birlikte koyun. Tatlandırmak için tuz ve biber ekleyin. Karışım yoğun bir kıvama gelinceye kadar mutfak robotunu çalıştırın. Karışımdan ceviz büyüklüğünde ufak toplar yapın ve hafifçe bastırın. Derin bir tavada, 5 cm yağ ile top köfteleri kızdırın. Falafeli altın sarısı gibi oluncaya dek, gruplar halinde kızartın. Kağıt havlunun üzerine çıkartın ve diğerlerini kızartırken çıkardıklarınızı sıcak tutun. Sıcak pide ekmeğinin yanında arasında, salata ve yoğurtla servis yapabilirsiniz.

FIRINDA CİPS

Üç adet pancar veya patates

Üç yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz sarımsak

1 cay kaşığı sumak

Yapılışı: Fırını önceden 200 derecede ısıtın. Pancarları veya patatesleri kabuğunu incecik soyun ve mandolin rende ile ince dilimler elde edebilirsiniz. Dilimlenmiş pancar veya patatesleri bir kaseye alıp, sarımsak, zeytinyağı ve baharatlar ile iyice harmanlayın ve 10 dakika kadar bekletin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve pancar veya patates dilimlerini üst üste gelmeyecek şekilde kağıdın üzerine yayın.15-20 dakika kadar pişirin, 5 dakika da fırının kapağı açık pişirin. Fırından çıkan cipsleri tuzla harmanlayıp servis edebilirsiniz. İstediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz.

TAM BUĞDAY GRİSSİNİ

1 çay bardağı siyez unu / tam buğday unu / badem unu / yulaf unu

2 çay bardağı tam buğday unu

1 çay bardağı ılık su

2 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı instant maya ( veya kabartma tozu/ karbonat)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru fesleğen

1 çay kaşığı mavi haşhaş

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı chia tohumu / 1 yemek kaşığı keten tohumu

Çeşitlendirmek için dilediğiniz alternatifi kullanabilirsiniz

Yapılışı: Ilık su ve mayayı bir kapta karıştırın. Unları ve tuzu ayrı bir kapta karıştırın ve üzerlerine sevdiğiniz tatları ekleyin. Maya ve suyu, kuru karışımın içerisine ekleyin ve zeytinyağı ekleyin. Hamuru 3-5 dakika yoğurun ve üzerine nemli bir bez yardımı ile eşit parçalara bölün ayırdığınız hamur parçalarını elinizle uzun uzun rulo şeklini verip (13 adet) tepside bir süre daha (fırın ısınana kadar dinlendirin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında istediğiniz kıtırlık seviyesine göre 15dakika pişirin daha kıtır isterseniz 5-10 dakika daha ısıyı 150 dereceye düşürerek pişirebilirsiniz.

PİŞMEYEN GLUTENSİZ ŞEKERSİZ BROWNİE

10 adet hurma

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 yemek kaşığı kakao

½ çay kaşığı vanilya ekstratı

½ su bardağı çekilmiş fındık

Nasıl yapılır? Hurmaları suda bekleterek yumuşatıp çekirdeklerini çıkartın. Bütün malzemeleri robottan geçirip hurma suyunda 1-2 yemek kaşığı ekleyin ve daha sonra kare şeklinde yağlı kağıda sarıp buzdolabında bekletin. Üstünü istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

SAĞLIKLI ŞEKERSİZ KURABİYE

200 gram badem unu veya tam buğday unu

50gr Hindistan cevizi yağı

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı pekmez

½ kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

½ çay kaşığı vanilin ekstratı

½ çay bardağından biraz az badem sütü

Bir avuç parçalanmış kuru üzüm

Yapılışı: Tüm malzemeleri birleştirip istediğiniz şekli vererek fırında pişirin.

KARABUĞDAY PATLAĞI

1 su bardağı karabuğday

1 avuç içi kadar kırmızı meyve

2 yemek kaşığı yarım yağlı labne

1 tatlı kaşığı bal

50 gr bitter çikolata (yüzde 70´lik kakaolu)

Yapılışı: Karabuğdayı tencerede yüksek ateşte sürekli sallayarak patlatın kenara alıp soğumasını bekleyin. Diğer yanda blenderda labne + bal + meyveleri karıştırın. Karabuğday patlaklarını karışımın içerisine döküp daha sonra küçük porsiyonlar haline getirip yağlı kağıdın üzerine koyun. Buzdolabında 20 dakika dinlendirin. Dinlendirirken, benmari usulü çikolatamızı eritelim daha sonra dinlenmiş patlakları erimiş çikolatamızla kaplayıp 10 dakika daha buzdolabında bekletip tüketebilirsiniz.