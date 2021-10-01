İnsanlık tarihi kadar eski bir yemek olan çorbanın soğuk algınlığı gibi hastalıklarda iyileşmeye yardımcı olmasının yanı sıra çorba detoksları ile zayıflamak, sağlıklı ve fit hale gelmek de mümkün.

Türk mutfağının sayısız değişik çorba çeşitliliği sayesinde sofralarımızı zenginleştiriyoruz. Dünyanın geri kalanı da bizimle aynı şeyi yapıyor. Her ülkenin kendine has çorba tarifleri var ve kimi sınırları çoktan aştı.

16 farklı ülkeden 16 ikonik çorbaya göz atmaya ne dersiniz?