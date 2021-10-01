İnsanlık tarihi kadar eski bir yemek olan çorbanın soğuk algınlığı gibi hastalıklarda iyileşmeye yardımcı olmasının yanı sıra çorba detoksları ile zayıflamak, sağlıklı ve fit hale gelmek de mümkün.
Türk mutfağının sayısız değişik çorba çeşitliliği sayesinde sofralarımızı zenginleştiriyoruz. Dünyanın geri kalanı da bizimle aynı şeyi yapıyor. Her ülkenin kendine has çorba tarifleri var ve kimi sınırları çoktan aştı.
16 farklı ülkeden 16 ikonik çorbaya göz atmaya ne dersiniz?
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ÇİN: Acılı ekşili çorba
Ülkemizde de Çin restoranlarında sıklıkla gördüğümüz, tadına aşina olduğumuz acılı ekşili çorba, kendi memleketinde farklı baharatlarla yapılabiliyor. Zencefil gibi her yerde bulunabilen baharatların yanı sıra beyaz biber gibi yöreye has lezzetler de çorbanın hem acılı hem de bol ekşili olmasını sağlıyor.
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İTALYA: Minestrone
Etli sebzeli bir çorba olan Minestrone, İtalya’ya özgü. Genellikle erişte ya da makarna ile fasulye, soğan kereviz, havuç, domates gibi sebzelerin etle pişirilmesi ile yapılıyor. Minestrone da sınırlarını aştı ve hatta ABD’de en çok tercih edilen çorba haline geldi.
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İSPANYA: Gazpacho
Yaz aylarının favorisi, gazpacho çorbası oldukça kolay bir tarif. Domates, salatalık, dolmalık biber, kırmızı soğan, jalapeno biberi, sarımsak, limon suyu, balzamik sirke, kimyon gibi çok sayıda sebze ve baharatla yapılıyor ve soğuk servis ediliyor.
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KANADA: Bezelye çorbası
Fransız mutfağından alınarak Kanada tarzının eklendiği bezelye çorbası, füme jambon ile yapılıyor. Kanada’ya gidenlere, geleneksel bezelye çorbasının tadına mutlaka bakmaları gerektiğini hatırlatalım.
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FRANSA: Soğan çorbası
Karamelize edilen soğanlar tatlı bir tat alır, çorbanın en büyük özelliği de işte bu lezzetten gelir. Fransız ekmeği ve Gruyere peyniri ile sunum yapmak da Fransız mutfağının servis özelliklerinden gelir.
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İSKOÇYA: Cock a Leekie çorbası
Cock-a-leekie, İskoçya’nın geleneksel çorbasıdır. Patates, pirinç veya arpa, pırasa ve tavuk ile yapılır. Çorbanın asıl tarifinde kuru erik de bulunsa da artık pek kullanılmadığı söylenebilir.
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MEKSİKA: Izgara tavuk tortilla çorbası
Çorbayı, yemek öncesinde başlangıç olarak düşünürüz, oysaki kendi başına öğün olacak kadar doyurucu çorbalar da var. Bunlara en iyi örnek Meksika’nın ızgara tortilla çorbası. Izgara tavuk, kavrulmuş domates ve krema ile yapılıyor, son derece doyurucu ve bol malzemeli, lezzetli bir ana yemek.
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NİJERYA: Banga çorbası
Nijerya ile özdeşleşse de tüm Batı Afrika ülkelerinde yapılan banga çorbası, kerevit ile palmiye meyvesinin yerel baharatlarla pişirilmesi ile yapılıyor. Genellikle güveçte pişiriliyor ve ana yemek olarak düşünülüyor.
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JAPONYA: Miso çorbası
Hemen tüm Japon yemekleri gibi miso çorbası da bol deniz ürünü ile yapılıyor. Miso çorbasının ana malzemesi morina balığıdır ve bol erişte koyulur.
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VIETNAM: Bun BoHue
Vietnam’da eski saray çalışanlarının yaşadığı Hue şehrinde ortaya çıkan Bun BoHue çorbasının tadı tatlı ve ekşi. Et suyu ile yapılıyor, genellikle sığır eti tercih ediliyor.
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FİLİPİNLER: Arroz Caldo
Yasemin pirinci, taze kıyılmış zencefil, sarımsak ve bir tutam safran ile yapılan arrozcaldo çorbası, aromatik lezzetiyle ülkenin en geleneksel yemeklerinden biri.
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KORE: Kimchi Bacon Ramen
Kore’nin geleneksel ramen çorbaları dört farklı et ile yapılabiliyor. Kimchi baharatının adını verdiği kimchi bacon ramen, tavuk ve pastırma ile yapılıyor. Taze soğan, zencefil gibi bitkiler ekleniyor.
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POLONYA: Zurek
Yerel malzemelerden yapılan zurek, zakwas adında fermente çavdar çorbası mayası ile yapılıyor. Kök sebzeler, kielbasa, turşu, ekşi krema, haşlanmış yumurta gibi oldukça ilginç bir malzeme listesi var. Son derece doyurucu ve geç kahvaltıların vazgeçilmezi.
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HİNDİSTAN: Dal çorbası
Hintlilerin bol baharatlı mutfağının özel yemeklerinden biri olan dal çorbasının ana malzemeleri arasında garam masala, kimyon tohumu, zerdeçal bulunuyor. Hint mutfağı ile özdeşleşen baharatlı bir kokusu var.
FAS: Hindi yahnisi çorbası
Bu çorbanın özelliği yavaş pişmesi. Kök sebzeler, kabak, nohut, hindi eti ve baharatlar güveçte pişirilerek yapılıyor. Başlangıç yemeği olduğu kadar ana yemek olarak da servis ediliyor.
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TÜRKİYE: Düğün Çorbası
Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde karşımıza çıkan düğün çorbası genellikle Trakya yöresinde kuzu etiyle hazırlanır. Damağa doyumsuz bir tat veren içimiyle çorbaların hası olmak gibi bir namı vardır. Çorbanın otantik hazırlanışında gerdan eti kullanılsa da bazı bölgelerde kuzu etiyle de aynı yöntem izlenerek hazırlanır. Gerdan eti düdüklü tencere de iyice haşlanır, kemiklerinden ayrılır. Bir tencereye etler ve et suyu alınır. Diğer tarafta un, yumurta, yoğurt ve limon suyu terbiyelenir. Bu karışım et suyuile ılıştırılarak tencereye ilave edilir. Haşlanmış nohutlarda eklenir. Kaynamaya bırakılır. Çorba kaynayıca üzerine tereyağı ile yakılmış kırmızıbiber dökülür.
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