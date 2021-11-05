İstanbul’un giriş kapısı olarak da adlandırılan Galataport’tan başlayacak olan Beyoğlu Kültür Yolu; Tophanei Amire, Tomtom Sokak, Galata Mevlevihanesi, Galata Kulesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Beyoğlu Belediyesi Sanat Merkezi, Garibaldi Sahnesi, Odakule Pasajı, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, Atlas Sinema Müzesi, Alkazar Sineması, Emek Sineması, Taksim Camii, Maksim, Gezi parkı, AKM'de sona erecek.
Galata’dan Taksim Meydanı’na uzanan bu güzergahın kalbi ve çekim merkezi İstiklal Caddesi olacak.
Beyoğlu Kültür Yolu; 3 yıllık ciddi bir planlama ve uygulama örneği olan çok kapsamlı, çok ayrıntılı bir proje. Bu proje benzersiz bir marka oluşturma ve iletişim çalışması. Bir bütün halinde son derece özgün bir cazibe merkezi oluşturulmuş, aynı zamanda bu hat üzerinde belirlenen özel eser ve yapılar restorasyon çalışmaları ile başlı başına bir kültür ve turizm unsuru haline getirilmiş.
AKM, Galata Kulesi, İstanbul Müzesi ve Atlas 1948 Sineması, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ile Galata Mevlevihanesi; inşası, bakım, onarım, yenileme ve düzenleme çalışmaları Kültür Bakanlığı'nca yapılan eserler. Yine bu güzergahta bulunan ve kamu yatırımları olan Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine ait Tophane-i Amire ile Resim ve Heykel Müzesi, ve Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi Beyoğlu Kültür Yolu’nun özel ve özgün birer parçası. Galataport, Odakule Pasajı, Alkazar Sineması ve Garibaldi Sahnesi özel sektörün değerli yatırımları. Emek Sineması, Maksim, Taksim Camii ve Paket Postanesi ise kamu-özel sektör iş birliği ile kültür yolunun vazgeçilmez unsurları.
Beyoğlu Kültür yolu üzerinde belirlenen 19 noktaya Tomtom sokak ve Gezi Parkı'ndan sonra en son AKM eklendi. Bütün bu eserler kendi başlarına özel bir değer olmakla beraber Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile bir bütün olarak vitrine çıktı; dünya Beyoğlu Kültür Yolu ile tanıştı.
Beyoğlu Kültür Yolu rotası
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Beyoğlu Kültür Yolu Galataport'tan başlayıp Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Garibaldi Sahnesi, Mısır Apartmanı, Atlas Sineması Müzesi, Grand Pera Emek Sahnesi, Alkazar Sineması gibi Beyoğlu’nun tarihi mekanlarından geçerek Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi’nde sona erecek.
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Galataport
Rotanın ilk ayağı Galataport. Galataport İstanbul, 1,7 milyar dolarlık yatırım tutarı ile Boğaz kenarında 1,2 km’ye sahip sahil şeridini kapsayan, dünyanın en önemli destinasyon projeleri arasında yer alıyor. Galataport, şehrin merkezinde dijitalleşme ile günlük hayatı kolaylaştıran tüm imkânlarını ve son teknolojileri bir arada sunan bir ekosistem. Proje kapsamında mürettebat dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusunun, 7 milyonu yabancı olmak üzere yılda toplam 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağı öngörülüyor. Proje dahilinde Merkez Han, Karaköy Yolcu Salonu ve Çinli Han binaları da restore edilmiş; dünyada sadece 10 seçkin lokasyonda bulunan The Peninsula Hotels markası altında kapıları aralanmıştır. Peninsula Hotel İstanbul 177 odası ile tarihi yarımadanın tam karşısında yer alıyor. Proje kapsamında peyzaj düzenlemesi hayata geçirilen tarihi Tophane Meydanı da İstanbul'un ilk müzayede meydanı olacak. Müze Meydanı’nın merkezinde yer alan ve tarihi 1848’e ulaşan tarihi Tophane Saat Kulesi, çok özel bir teknikle yerinde kaldırılarak restore edildi. Galataport İstanbul’da yaklaşık 250 adet perakende ve yeme içme noktası bulunuyor. Sahasında barındırdığı İstanbul Modern ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile sanatın Türkiye’deki en iyi örneklerine ev sahipliği yapıyor. Galataport İstanbul, ilk yolcu gemisini 1 Ekim 2021 Cuma günü karşıladı. Bulgaristan’ın Varna şehrinden gelen 150 yolcu seyahatlerini tarihi yarımada manzarası ile tamamladı ve Bulgaristan’a geri döndü.
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Paket Postanesi
Liman sahasının ilk yapılarından biri olan Tarihi Paket Postanesi şehrin en kıymetli yapılarından biri olarak özgün arduvaz kubbesi ve çatıları, özgün mekanları ve cepheleriyle Galataport İstanbul’un simgelerinden biri olarak şehre geri kazandırıldı. Paket Postanesi, şehrin geleneksel çarşı kültürünü yeniden yorumlayarak vazgeçilmez markalarının yanı sıra, yeni mağazaları da bünyesinde barındırıyor. Karaköy’de gezilecek yerler arasında önemli yere sahip olan Paket Postanesi, Galataport İstanbul’a şehrin geleneksel alışveriş kültürünü taşıyor.
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Tophane-i Amire
15. yüzyılda inşa edilmiştir. 90'lı yıllarda Mimar Sİnan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesine geçerek restorasyonu yapılmıştır. Sonrasında Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmete açılan bina Beş Kubbe, Tek Kubbe ve Sarnıç galerileriyle şehrin kültürel ve sanatsal etkinliklerine ev sahipliği yapan önemli bir mekan olmuştur.
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Galata Mevlevihanesi
İstanbul'daki ilk Mevlevihane'dir. 1491 yılında İskender Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bünyesindeki Divan Edebiyatı Müzesi ile ayrıca Semah gösterileri, Şeb-i Arus törenleri ve çeşitli kültürel faaliyetleriyle yaşayan bir müze olarak turistlerin uğrak noktalarından biridir. Beyoğlu semtinde Yüksekkaldırım’a inen yokuşun başında yer alan Galata Mevlevihanesi İstanbul’un en eski mevlevihanesidir. Mevlevihane Sultan III. Mustafa zamanında yangın geçirmiş olsa da aynı sultan tarafından bugün ayakta olan Mevlevihane yaptırılmıştır. 1967-1972 yılları arasında tekrar onarılan ve külliye halinde inşa edilen Mevlevihane; semahane, derviş hücreleri, şeyh dairesi, hünkar mahfili, bacılar kısmı, kütüphane, sebil, muvakkithane, mutfak, türbeler ve hazineden oluşmaktadır. Semahane Müze olarak kullanılmakta olan bu ahşap kısmın giriş kapısı üzerinde Sultan Abdülmecid'in tamir kitabesi yer almaktadır ve 1853 tarihini taşımaktadır.
Bina sekizgen planlıdır ve 18. yüzyıl Barok üslubunun güzel örneklerinden biridir. Bu bölümde Türk musiki aletleri ile Mevlevi kültürüne ait eserler sergilenmektedir. Ahşap kafeslerle ayrılmış olan üst kısmında ise kronolojik sıra ile divan şairlerinin divanları ile mevlevihanede yetişmiş olan Şeyh Galib, İsmail Ankaravî, Esrar ve Fasih Dedeler ile Şair Leylâ Hanım'a ait el yazması eserler yer almaktadır. 1975 yılında müze olarak açılan Galata Mevlevihanesi, diğer adıyla Kulekapı Mevlevihanesi, devrinin kültürünü ve sanatını yansıtan kurumlardan biridir.
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