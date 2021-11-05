İstanbul’un giriş kapısı olarak da adlandırılan Galataport’tan başlayacak olan Beyoğlu Kültür Yolu; Tophanei Amire, Tomtom Sokak, Galata Mevlevihanesi, Galata Kulesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Beyoğlu Belediyesi Sanat Merkezi, Garibaldi Sahnesi, Odakule Pasajı, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, Atlas Sinema Müzesi, Alkazar Sineması, Emek Sineması, Taksim Camii, Maksim, Gezi parkı, AKM'de sona erecek.

Galata’dan Taksim Meydanı’na uzanan bu güzergahın kalbi ve çekim merkezi İstiklal Caddesi olacak.

Beyoğlu Kültür Yolu; 3 yıllık ciddi bir planlama ve uygulama örneği olan çok kapsamlı, çok ayrıntılı bir proje. Bu proje benzersiz bir marka oluşturma ve iletişim çalışması. Bir bütün halinde son derece özgün bir cazibe merkezi oluşturulmuş, aynı zamanda bu hat üzerinde belirlenen özel eser ve yapılar restorasyon çalışmaları ile başlı başına bir kültür ve turizm unsuru haline getirilmiş.

AKM, Galata Kulesi, İstanbul Müzesi ve Atlas 1948 Sineması, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ile Galata Mevlevihanesi; inşası, bakım, onarım, yenileme ve düzenleme çalışmaları Kültür Bakanlığı'nca yapılan eserler. Yine bu güzergahta bulunan ve kamu yatırımları olan Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine ait Tophane-i Amire ile Resim ve Heykel Müzesi, ve Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi Beyoğlu Kültür Yolu’nun özel ve özgün birer parçası. Galataport, Odakule Pasajı, Alkazar Sineması ve Garibaldi Sahnesi özel sektörün değerli yatırımları. Emek Sineması, Maksim, Taksim Camii ve Paket Postanesi ise kamu-özel sektör iş birliği ile kültür yolunun vazgeçilmez unsurları.

Beyoğlu Kültür yolu üzerinde belirlenen 19 noktaya Tomtom sokak ve Gezi Parkı'ndan sonra en son AKM eklendi. Bütün bu eserler kendi başlarına özel bir değer olmakla beraber Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile bir bütün olarak vitrine çıktı; dünya Beyoğlu Kültür Yolu ile tanıştı.

Beyoğlu Kültür Yolu rotası