SERGİ MEKANLARI VE SERGİ TAKVİMİ





“AKM DÜN VE BUGÜN”

Yenilenen yüzüyle sanatseverlerle bulaşacak olan yeni AKM Kültür Sanat Merkezi’nin mimarı Murat Tabanlıoğlu küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan sergide AKM‘nin dünü ve bugünü takip edilecektir. AKM sergisi, yapının dünü ve bugününü maketler, destekleyici arşiv belgeleri ve mimari sürece dair bilgilerle olduğu gibi, geçmiş performansların kayıtlarına da yer vererek gösteriyor.

Mekan: AKM Opera Binası Ana Fuaye, 1. Balkon Fuaye, 2. Balkon Fuaye

Küratör: Murat Tabanlıoğlu

Tarih: 29 Ekim -28 Kasım 2021





“YENİDEN”

Çağdaş Sanat Sergisi

Sergi, son yıllarda çoğu Beyoğlu çevresindeki galeriler tarafından temsil edilen genç ve yükselen sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. AKM’nin yeniden açılmasına istinaden bu bölgede yaşanacak hareketi ve kültür-sanat ortamının genç enerjisini hatırlatmayı hedefleyen sergide 16 sanatçının 29 eseri sanatseverlerle buluşuyor.

Mekan: AKM Galeri

Danışman: Hüsamettin Koçan

Küratör: Haldun Dostoğlu

Yardımcı Küratör: Gizem Gedik

Tarih: 29 Ekim – 28 Kasım 2021





TANKUT ÖKTEM RETROSPEKTİFİ: KRİSTAL ÇAĞ KAPILARINDA

Taşı ve bronzu vefaya dönüştüren Türk heykel sanatının büyük ustası Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Tankut Öktem’in eserleri ve kişisel arşivinin yer aldığı retrospektifi AKM açılış sergileri kapsamında sanatseverlerle buluşuyor.

Mekan: AKM Çok Amaçlı Salon Giriş Kat

Küratör: Dr. Oylum Öktem İşözen, Pınar Öktem Doğan

Tarih: 29 Ekim – 28 Kasım 2021





“AKIŞ”

Dijital Sanat Deneyimi

AKM’nin Türkiye kültürel hafızasındaki yerini, yeniden canlandığı günümüzü ve kolektif geleceğimizi, üç farklı alanda kapsayıcı sanatsal bir deneyime çeviren bu eser, ışık ses ve mekanı bir araya getiriyor. Sokağı ziyaret eden herkesin, geçmişten günümüze ulaşan ve geleceğe de köprü olan AKM'nin farklı dönemlerdeki deneyimlerini kendi kişisel deneyimiyle bütünleştirmesine olanak sağlıyor.

Mekan: AKM Kültür Sokağı

Sanatçı: Nohlab

Tarih: 29 Ekim – 14 Kasım 2021



“EHL-İ HİREF”

Klasik Türk Sanatları Sergisi

Orta Asya’dan Arap Yarımadasına, Kuzey Afrika’dan Doğu Avrupa’ya kadar büyük bir coğrafyada sentezlenen sanatlarımızdan hat, tezhip, minyatür, ebru ve çini dallarında bir seçki sanatseverlerle buluşmak üzere bir araya getirildi.

Mekan: AKM Çok Amaçlı Salon, Asma Kat

Tarih: 29 Ekim – 28 Kasım 2021



“OPERANIN BÜYÜLÜ DÜNYASI“

Kostüm Ve Aksesuar Sergisi

İstanbul Devlet Opera Balesi Müdürlüğü’nün eski Taksim AKM ve Kadıköy Süreyya Binasında sahneye koyduğu, yerli ve yabancı repertuara ait eserler için tasarlanmış kostümlerden oluşan bir sergi.Devlet Opera ve Balesi bünyesinde birçok esere imza atmış birbirinden değerli kostüm tasarımcılarının seçkin çalışmalarının yer aldığı sergi sanatseverlerle buluşuyor.

Mekan: AKM Opera BinasıFuaye – 1. Kat

Küratör: Efter Tunç, Gizem Beti

Tarih: 29 Ekim – 28 Kasım 2021



“REPLİKLERDEN SAHNEYE”

Devlet Tiyatroları Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi

Tiyatro eserlerine hayat veren senaryoları seyirciler gözünde başka türlü anlamlandıran kostümlere ait bir sergi.Devlet Tiyatroları bünyesinde yerli ve yabancı oyunlarda kullanılmış, başyapıt kahramanlarına ait kostümler tiyatro salonu fuayesinde sanatseverlerle buluşturuluyor.

Mekan: AKM Tiyatro Salonu Fuaye

Küratör: Hakan Dündar

Tarih: 29 Ekim – 10 Kasım 2021



“MİRASIN İZİNDE”

Geleneksel Sanatlar Sergisi

Anadolu’nun tarihi mirası kategorisinde yer alan hat, tezhip, minyatür, kalem işi, cilt, ebru, çini ve seramik örneklerinin, alanlarında yıldızlaştırmış sanatçıların elinden çıkan bir el sanatları sergisi.

Mekan: AKM Kültür Sokağı Giriş

Tarih: 29 Ekim – 14 Kasım 2021



“YAPAY ZEKA PİYANİST”

Dijital Sanat Deneyimi

İlk kez 2019 yılında Daejeon Sanat Müzesi'ndeki “Görme Biçimleri” sergisinde gösterilen bu enstalasyonda, gerçek zamanlı görseller üreten kendine has yazılım NOS, Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde geliştirilen yapay zeka piyanist VirtuosoNet ile buluşuyor. Philip Glass, Olivier Messiaen, Sergei Prokofiev, Dmitri Shostakovich gibi çağdaş bestecilerden seçilmiş bir repertuar, VirtuosoNet tarafından otomatik piyanoda yeniden icra ediliyor ve performansa eşlik eden her bir görsel, ses frekanslarına duyarlı bir şekilde, gerçek zamanlı olarak oluşturuluyor.

Mekan: AKM Opera Salonu Fuaye – 1. Kat

Sanatçı: Nos Visuals & Virtuso.net

Tarih: 29 Ekim – 14 Kasım 2021



MONET & FRIENDS

Dijital Sergisi

Monet, Pissarro, Renoir, Cézanne ve daha birçok ressamın nefes kesen fırça darbelerinin ziyaretçilere 19. yüzyıl Paris'ini, şehri ölümsüzleştiren ressamların gözünden gezme imkanı sunduğu Monet&Friends Sergisi; Debussy, Tchaikovsky, Ravel ve Offenbach gibi bestecilerin eserleriyle duyuları eş zamanlı olarak harekete geçiren sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Mekan: Galataport İstanbul

Sanatçı: Monet, Pisarro, Renoir, Cézanne, Debussy, Tchaikovsky, Ravel, Offenbach

Küratör: Grande Experiences

Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021



“DÖNÜŞÜM TAKSİM MAKSİM”

İstanbul’un kalbinde yer alan, çeşitliliğe ve çok sesliliğe ev sahipliği yapan Beyoğlu semti belli belirsiz bir uyum içindedir. Osmanlı Devleti’nin su taksimi yapmasından adını alan meydan yıllar içerisinde ziyaretçilerinin gelip geçişine izin veren, cezbedici ışıklı tabelaların kendine zahmetsizce yer bulduğu, rengarenk mağaza vitrinlerinin, üretimin, yeme-içmenin, eğlenceli buluşmaların ve müziğin de eklemlendiği bir kakofoni oluşturmaktadır.

Sergi tam da bu kakofoniden ilham alır ve birbirinden uyumsuz hazır nesnelerden oluşan yapıtları izleyici ile mizahi bir şekilde buluşturmayı hedefler.

Mekan: Taksim Maksim

Sanatçı: Pınar Akkurt, Hüseyin Bahri Alptekin, Selçuk Artut, Robert Montgomery, Manaf Halbouni, Serkan Demir, Vahap Avşar, Özlem Günyol, Şakir Gökçebağ, Nancy Atakan, Seçkin Pirim

Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021



BERNARD PRAS RECYCLE ENSTALASYONU

Fransız sanatçı Bernard Pras’ın ünlü ressam Pierre-Auguste Renoir’ın La Grenouillère adlı eserini yorumladığı, atık malzemelerden yaratılmış üç boyutlu tablosunun yanı sıra “Les sept mercenaires” adlı eserinden oluşan iki adet enstalasyonu sergilenecektir.

Mekan: Taksim Maksim

Sanatçı: Bernard Pras

Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021



SANATÇI ATÖLYESİ SERGİSİ

Sanatçıların atölye olarak kullandığı iç içe geçen 6 salonda sanatçıların işleri doğal bir şekilde sergileniyor. Sanatçılar kendi ortamlarında iş üretirken ziyaretçilere hem üretim sürecine tanık olma hem de sanatçıların eserlerini tanıma fırsatı sunuluyor.

Mekan: Cercle D’orient

Sanatçı: Canan Savaş, Hande Alpaslan, Kübra Yarar, Mehrnoush Esmailpour, Mehmet Sinan Kuran, Naz Sirmen, Sera İlel, Sinan Polvan

Küratör: Sinan Polvan

Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021



“DUYULAR BAHÇESİ”

Heykel Sergisi

5 başarılı heykeltraşın eserlerinden oluşan çağdaş heykel sergisidir.

Mekan: St. Antoine Kilisesi

Sanatçı: Ayla Turan, Cem Sağbil, Kemal Tufan, Jake Michael Singer, Sinan Polvan

Küratör: Sinan Polvan

Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021



“MİRASIN İZİNDE”

Selçuklu Eserleri Sergisi

Hat, Tezhip, Minyatür, Kalemişi, Ebrû, Çini ve Seramik gibi geleneksel sanatlardan oluşan Selçuklu Dönemi eserlerinin 29 sanatçı tarafından yorumlandığı 74 güncel eser sergisi.

Mekan: Taksim Camii Kültür Merkezi

Sanatçı: Gürcan Mavili, Yonca Ayla Mavili, Vedat Kacar, Emine Kırkan, Suna Koçal, Semih İrteş, Melek Şekerci, Rahime Sönmezler Demir, Emel Türkmen, Emin Tiryak, Melike Haliloğlu, Alev Demirkesek, Faruk Taşkale, Hüseyin Gündüz, Hikmet Barutçugil, Zehra İpek, Reyhan Okan, Filiz Şapçıoğlu, Latife Aktan Özel, Sabriye Pamuk Gülpek, Betül Bilgin, Gülçin Anmaç, Ali Fuat Baysal, Nesime Kantar, Ayşe Acıbal, Ayşenur Kamacı, Fatma Kesen, Betül Sivriler, Gülistan Hamamizade, Elmas Altun

Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021





7. GÜNCEL GENÇ SANAT PROJE YARIŞMASI SERGİSİ “BİR BEN VARDIR BENDEN İÇERİ”

Seçki Sergisi

Ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerle buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen “Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması” neticesinde seçici kurul tarafından belirlenen 45 eser sergilenmektedir.

Mekan: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi

Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021