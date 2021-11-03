Dünyanın kültür ve turizm başkenti İstanbul…
Ve İstanbul’un sosyal, kültürel ve sanatsal hayatının kalbi Beyoğlu…
Emsali olmayan içeriği ile Türkiye’nin en büyük kültür ve sanat etkinliği olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 13 yıldır kapalı olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin açılışının hemen ardından başladı.
30 Ekim - 14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek festival, geniş içeriği, sergi ve etkinliklere ev sahipliği yapan tarihi mekanları ile kültür ve sanatın merkezi Beyoğlu'nda gerçekleşiyor.
Klasik sanattan güncel sanata, dijital sanattan sinemaya, çağdaş sanatçıların çalışmalarından üniversiteli öğrencilerin çalışmalarına, özel koleksiyon eserlerinden festival için üretilmiş eserlere, edebiyattan dansa ve müziğe kadar birçok farklı disiplini bir araya getiren Beyoğlu Kültür Yolu Festivali her dalda sanat-sanatçı-sanatsever birlikteliği sağlıyor.
Festival kapsamında yer alan 41 adet kapalı mekan ve Beyoğlu sokaklarıyla Beyoğlu’nda bulunan müze ve galerilerin de yer aldığı 24 adet açık mekan olmak üzere toplam 65 noktada benzersiz bir festivale ev sahipliği yapıyor.
Festival boyunca sergi, etkinlik ve konserlerin gerçekleştirileceği Beyoğlu’nun kültür sanat mekanları şöyle...
KAPALI MEKANLAR
• Atatürk Kültür Merkezi
• Gezi Parkı
• Taksim Camii
• Taksim Maksim
• İstiklal Caddesi
• İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü
• Grand Pera Cercle D’orient
• Emek Sahnesi
• Atlas Sineması
• Galatasaray Meydanı
• Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi
• Garibaldi Sahnesi
• St. Antoine Kilisesi
• Odakule Pasajı
• Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
• Galata Mevlevihanesi
• Galata Kulesi
• Tophane-i Amire
• Paket Postanesi
• Galataport
• Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
• SALTGalata
• İKSV – İstanbul Kültür Sanat Vakfı
• Taksim 360
• İstanbul Sinema Müzesi
• Pera Müzesi
• Akbank Sanat
• Türkiye Fransız Kültür Merkezi
• Beyoğlu Belediyesi İstiklal Kütüphanesi
• Tomtom Mahallesi
• Asmalımescit Sanat Galerisi
• PiArtworks
• X-İst Sanat Galerisi
• Rahmi M. Koç Müzesi
• Yapı Kredi Kültür Sanat
• Argiza Sanat Galerisi
• Arter
• Art On Sanat Galerisi
• Madame Tussauds İstanbul
• Sanatorium Sanat Galerisi
BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ TAKVİMİ
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FESTİVALDE YER ALAN ÖZEL PROJELER
KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Türk ülkeleri ve toplulukları arasında sinema sanatı aracılığıyla sanat ve kültür alanlarında var olan münasebetleri geliştirmek, sinema profesyonellerini Avrasya coğrafyasının merkezi olan İstanbul’da bir araya getirmek ve Kültür turizminin gelişime katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türk Dünyası Film Festivali’nden film gösterimleri ve festival ödül töreni gerçekleştirilecektir.
Mekanlar: Atlas Sineması, Emek Sineması, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
Tarih: 8 Kasım, 9 Kasım, 10 Kasım, 11 Kasım, 12 Kasım 2021
İKSV TİYATRO FESTİVALİ GÖSTERİMİ
1989 yılından bu yana İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Türkiye’nin en köklü tiyatro festivali İstanbul Tiyatro Festivali'nin gösterimi gerçekleştirilecektir.
Mekan: Atlas Sineması
Tarih: 6 Kasım 2021
SİNEMA SÖYLEŞİLERİ
Türk sinemasına emek vermiş usta isimlerle sinema üzerine söyleşiler gerçekleştirilecektir.
Mekan: Atlas Sineması
YEŞİLÇAM’IN YILDIZLARI
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı önderliğinde, Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri için düzenlenen saygı programlarında sanatçılar anılacak ve özel olarak hazırlanan alanda yıldız çakımı yapılacaktır.
Mekan: Atlas Sineması
BİR TASARIM DEHASI: MİMAR SİNAN
Osmanlı başmimarı ve inşaat mühendisi Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınan bir isimdir. İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü bu büyük mimarı bir koleksiyon ile andı. Bu sergi, Mimar Sinan hatırasını yaşatmak için hazırlandı.
Mekan: Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Bohça Mağazası
Küratör: Erkan Doğanay
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SERGİ MEKANLARI VE SERGİ TAKVİMİ
“AKM DÜN VE BUGÜN”
Yenilenen yüzüyle sanatseverlerle bulaşacak olan yeni AKM Kültür Sanat Merkezi’nin mimarı Murat Tabanlıoğlu küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan sergide AKM‘nin dünü ve bugünü takip edilecektir. AKM sergisi, yapının dünü ve bugününü maketler, destekleyici arşiv belgeleri ve mimari sürece dair bilgilerle olduğu gibi, geçmiş performansların kayıtlarına da yer vererek gösteriyor.
Mekan: AKM Opera Binası Ana Fuaye, 1. Balkon Fuaye, 2. Balkon Fuaye
Küratör: Murat Tabanlıoğlu
Tarih: 29 Ekim -28 Kasım 2021
“YENİDEN”
Çağdaş Sanat Sergisi
Sergi, son yıllarda çoğu Beyoğlu çevresindeki galeriler tarafından temsil edilen genç ve yükselen sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. AKM’nin yeniden açılmasına istinaden bu bölgede yaşanacak hareketi ve kültür-sanat ortamının genç enerjisini hatırlatmayı hedefleyen sergide 16 sanatçının 29 eseri sanatseverlerle buluşuyor.
Mekan: AKM Galeri
Danışman: Hüsamettin Koçan
Küratör: Haldun Dostoğlu
Yardımcı Küratör: Gizem Gedik
Tarih: 29 Ekim – 28 Kasım 2021
TANKUT ÖKTEM RETROSPEKTİFİ: KRİSTAL ÇAĞ KAPILARINDA
Taşı ve bronzu vefaya dönüştüren Türk heykel sanatının büyük ustası Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Tankut Öktem’in eserleri ve kişisel arşivinin yer aldığı retrospektifi AKM açılış sergileri kapsamında sanatseverlerle buluşuyor.
Mekan: AKM Çok Amaçlı Salon Giriş Kat
Küratör: Dr. Oylum Öktem İşözen, Pınar Öktem Doğan
Tarih: 29 Ekim – 28 Kasım 2021
“AKIŞ”
Dijital Sanat Deneyimi
AKM’nin Türkiye kültürel hafızasındaki yerini, yeniden canlandığı günümüzü ve kolektif geleceğimizi, üç farklı alanda kapsayıcı sanatsal bir deneyime çeviren bu eser, ışık ses ve mekanı bir araya getiriyor. Sokağı ziyaret eden herkesin, geçmişten günümüze ulaşan ve geleceğe de köprü olan AKM'nin farklı dönemlerdeki deneyimlerini kendi kişisel deneyimiyle bütünleştirmesine olanak sağlıyor.
Mekan: AKM Kültür Sokağı
Sanatçı: Nohlab
Tarih: 29 Ekim – 14 Kasım 2021
“EHL-İ HİREF”
Klasik Türk Sanatları Sergisi
Orta Asya’dan Arap Yarımadasına, Kuzey Afrika’dan Doğu Avrupa’ya kadar büyük bir coğrafyada sentezlenen sanatlarımızdan hat, tezhip, minyatür, ebru ve çini dallarında bir seçki sanatseverlerle buluşmak üzere bir araya getirildi.
Mekan: AKM Çok Amaçlı Salon, Asma Kat
Tarih: 29 Ekim – 28 Kasım 2021
“OPERANIN BÜYÜLÜ DÜNYASI“
Kostüm Ve Aksesuar Sergisi
İstanbul Devlet Opera Balesi Müdürlüğü’nün eski Taksim AKM ve Kadıköy Süreyya Binasında sahneye koyduğu, yerli ve yabancı repertuara ait eserler için tasarlanmış kostümlerden oluşan bir sergi.Devlet Opera ve Balesi bünyesinde birçok esere imza atmış birbirinden değerli kostüm tasarımcılarının seçkin çalışmalarının yer aldığı sergi sanatseverlerle buluşuyor.
Mekan: AKM Opera BinasıFuaye – 1. Kat
Küratör: Efter Tunç, Gizem Beti
Tarih: 29 Ekim – 28 Kasım 2021
“REPLİKLERDEN SAHNEYE”
Devlet Tiyatroları Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi
Tiyatro eserlerine hayat veren senaryoları seyirciler gözünde başka türlü anlamlandıran kostümlere ait bir sergi.Devlet Tiyatroları bünyesinde yerli ve yabancı oyunlarda kullanılmış, başyapıt kahramanlarına ait kostümler tiyatro salonu fuayesinde sanatseverlerle buluşturuluyor.
Mekan: AKM Tiyatro Salonu Fuaye
Küratör: Hakan Dündar
Tarih: 29 Ekim – 10 Kasım 2021
“MİRASIN İZİNDE”
Geleneksel Sanatlar Sergisi
Anadolu’nun tarihi mirası kategorisinde yer alan hat, tezhip, minyatür, kalem işi, cilt, ebru, çini ve seramik örneklerinin, alanlarında yıldızlaştırmış sanatçıların elinden çıkan bir el sanatları sergisi.
Mekan: AKM Kültür Sokağı Giriş
Tarih: 29 Ekim – 14 Kasım 2021
“YAPAY ZEKA PİYANİST”
Dijital Sanat Deneyimi
İlk kez 2019 yılında Daejeon Sanat Müzesi'ndeki “Görme Biçimleri” sergisinde gösterilen bu enstalasyonda, gerçek zamanlı görseller üreten kendine has yazılım NOS, Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde geliştirilen yapay zeka piyanist VirtuosoNet ile buluşuyor. Philip Glass, Olivier Messiaen, Sergei Prokofiev, Dmitri Shostakovich gibi çağdaş bestecilerden seçilmiş bir repertuar, VirtuosoNet tarafından otomatik piyanoda yeniden icra ediliyor ve performansa eşlik eden her bir görsel, ses frekanslarına duyarlı bir şekilde, gerçek zamanlı olarak oluşturuluyor.
Mekan: AKM Opera Salonu Fuaye – 1. Kat
Sanatçı: Nos Visuals & Virtuso.net
Tarih: 29 Ekim – 14 Kasım 2021
MONET & FRIENDS
Dijital Sergisi
Monet, Pissarro, Renoir, Cézanne ve daha birçok ressamın nefes kesen fırça darbelerinin ziyaretçilere 19. yüzyıl Paris'ini, şehri ölümsüzleştiren ressamların gözünden gezme imkanı sunduğu Monet&Friends Sergisi; Debussy, Tchaikovsky, Ravel ve Offenbach gibi bestecilerin eserleriyle duyuları eş zamanlı olarak harekete geçiren sürükleyici bir deneyim sunuyor.
Mekan: Galataport İstanbul
Sanatçı: Monet, Pisarro, Renoir, Cézanne, Debussy, Tchaikovsky, Ravel, Offenbach
Küratör: Grande Experiences
Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021
“DÖNÜŞÜM TAKSİM MAKSİM”
İstanbul’un kalbinde yer alan, çeşitliliğe ve çok sesliliğe ev sahipliği yapan Beyoğlu semti belli belirsiz bir uyum içindedir. Osmanlı Devleti’nin su taksimi yapmasından adını alan meydan yıllar içerisinde ziyaretçilerinin gelip geçişine izin veren, cezbedici ışıklı tabelaların kendine zahmetsizce yer bulduğu, rengarenk mağaza vitrinlerinin, üretimin, yeme-içmenin, eğlenceli buluşmaların ve müziğin de eklemlendiği bir kakofoni oluşturmaktadır.
Sergi tam da bu kakofoniden ilham alır ve birbirinden uyumsuz hazır nesnelerden oluşan yapıtları izleyici ile mizahi bir şekilde buluşturmayı hedefler.
Mekan: Taksim Maksim
Sanatçı: Pınar Akkurt, Hüseyin Bahri Alptekin, Selçuk Artut, Robert Montgomery, Manaf Halbouni, Serkan Demir, Vahap Avşar, Özlem Günyol, Şakir Gökçebağ, Nancy Atakan, Seçkin Pirim
Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021
BERNARD PRAS RECYCLE ENSTALASYONU
Fransız sanatçı Bernard Pras’ın ünlü ressam Pierre-Auguste Renoir’ın La Grenouillère adlı eserini yorumladığı, atık malzemelerden yaratılmış üç boyutlu tablosunun yanı sıra “Les sept mercenaires” adlı eserinden oluşan iki adet enstalasyonu sergilenecektir.
Mekan: Taksim Maksim
Sanatçı: Bernard Pras
Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021
SANATÇI ATÖLYESİ SERGİSİ
Sanatçıların atölye olarak kullandığı iç içe geçen 6 salonda sanatçıların işleri doğal bir şekilde sergileniyor. Sanatçılar kendi ortamlarında iş üretirken ziyaretçilere hem üretim sürecine tanık olma hem de sanatçıların eserlerini tanıma fırsatı sunuluyor.
Mekan: Cercle D’orient
Sanatçı: Canan Savaş, Hande Alpaslan, Kübra Yarar, Mehrnoush Esmailpour, Mehmet Sinan Kuran, Naz Sirmen, Sera İlel, Sinan Polvan
Küratör: Sinan Polvan
Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021
“DUYULAR BAHÇESİ”
Heykel Sergisi
5 başarılı heykeltraşın eserlerinden oluşan çağdaş heykel sergisidir.
Mekan: St. Antoine Kilisesi
Sanatçı: Ayla Turan, Cem Sağbil, Kemal Tufan, Jake Michael Singer, Sinan Polvan
Küratör: Sinan Polvan
Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021
“MİRASIN İZİNDE”
Selçuklu Eserleri Sergisi
Hat, Tezhip, Minyatür, Kalemişi, Ebrû, Çini ve Seramik gibi geleneksel sanatlardan oluşan Selçuklu Dönemi eserlerinin 29 sanatçı tarafından yorumlandığı 74 güncel eser sergisi.
Mekan: Taksim Camii Kültür Merkezi
Sanatçı: Gürcan Mavili, Yonca Ayla Mavili, Vedat Kacar, Emine Kırkan, Suna Koçal, Semih İrteş, Melek Şekerci, Rahime Sönmezler Demir, Emel Türkmen, Emin Tiryak, Melike Haliloğlu, Alev Demirkesek, Faruk Taşkale, Hüseyin Gündüz, Hikmet Barutçugil, Zehra İpek, Reyhan Okan, Filiz Şapçıoğlu, Latife Aktan Özel, Sabriye Pamuk Gülpek, Betül Bilgin, Gülçin Anmaç, Ali Fuat Baysal, Nesime Kantar, Ayşe Acıbal, Ayşenur Kamacı, Fatma Kesen, Betül Sivriler, Gülistan Hamamizade, Elmas Altun
Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021
7. GÜNCEL GENÇ SANAT PROJE YARIŞMASI SERGİSİ “BİR BEN VARDIR BENDEN İÇERİ”
Seçki Sergisi
Ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerle buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen “Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması” neticesinde seçici kurul tarafından belirlenen 45 eser sergilenmektedir.
Mekan: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021
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“ARA GÜLER”
Fotoğraf Sergisi
Makinesiyle tarih yazan Ara Güler’in gözünden İstanbul’u görme fırsatı sunan sergide, usta fotoğrafçının eserleri ile İstanbul’un 1950’li yıllardan itibaren yaşadığı değişimin izi sürülüyor.
Mekan: Galataport İstanbul
Sanatçı: Ara Güler
Tarih: 30 Ekim – 31 Aralık 2021
NAZARİN FOTOĞRAF SERGİSİ
Sürrealist sinemanın babası kabul edilen Luis Buñuel’in görüntülerini, filmin tanıtım fotoğraflarını çeken, modern fotoğrafçılığın Latin Amerika'daki en büyük temsilcisi olan Manuel Álvarez Bravo’nun fotoğraflarını ve görsel-işitsel materyalleri içeren bir kamera arkası sergisidir.
Mekan: Atlas Sinema Müzesi
Sanatçı: Manuel Álvarez Bravo
Tarih: 9 Ekim – 21 Kasım 2021
“GENÇ BAKIŞ: GÜZEL SANATLAR LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İŞLERİ SEÇKİSİ
Türkiye’nin yeni kuşak sanatçılarını temsil eden yeni mezun 32 genç sanatçının eserlerinden oluşan seçki sergisinde; sanat üretiminde sürekliliğin, motivasyonun, direncin, kararlılığın ve üretim istencinin bir göstergesi olan yaratıcı ve yenilikçi düşünceler sanatseverlerle buluşuyor.
Mekan: Tophane-i Amire – Tek Kubbe
Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021
GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTELERİ VE LİSELERİ SEÇKİ SERGİSİ
Türkiye genelinde 87 Güzel Sanatlar Lisesi ve 80’den fazla üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerin resim, heykel, fotoğraf, cam ve seramik çalışmalarından oluşan seçki sergisidir.
Mekan: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Osman Hamdi Bey Salonu
Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021
YAYA SERGİSİ
Uluslararası alanda tanınmış 9 sanatçı, mimar ve tasarımcının çalışmalarının yer aldığı sergi, büyük ölçekli projelerden oluşmaktadır. Beyoğlu’ndaki meydan cepheleri, sokaklar, sokak mobilyaları, billboardlar ve diğer kamusal alanlar eserlerin sergi alanlarıolarak kullanılmaktadır.
Mekan: Gezi Parkı’ndan Galataport İstanbul’a kadar Beyoğlu Sokakları
Sanatçı: Ayşe Erkmen, Barış Doğrusöz, Güneş Terkol, Leyla Gediz, Lara Ögel, Nasan Tur, Seza Paker, Volkan Aslan, Wang Du
Küratör: Ali Akay
Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021
IŞIK SERGİSİ
Işık Yolu Tasarım Sergisi, Gezi Parkı’ndan Galataport İstanbul’a kadar İstiklal Caddesi hattı üzerinde 12 sanatçının ışık tasarımı/yerleştirmesini kapsıyor. Sanatçıların tamamının kadın oluğu ve sanat, tasarım, mimarlık gibi farklı alanlardan geldiği sergide, tasarımcılar aydınlığa, karanlığa, ışıkta görünür kılınan renk, form gibi kavramlara, birlikteliğe, farklılıklara toleransa dikkat çekiyor.
Mekan: Gezi Parkı’ndan Galataport İstanbul’a kadar Beyoğlu Sokakları
Sanatçı: Alexis Şanal, Burcu Büyükünal, Burcu Sülek, Gülşah Cantaş, Melike Altınışık, Meriç Kara, Nihal Akarsu, Sema Topaloğlu, Şule Koç, Selva Gürdoğan, Zeynep Tümertekin
Küratör: Erdem Akan
Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021
DEVRİM ERBİL KENT SERGİSİ
Sanat anlayışı, grafik etkinliklerle iç içe gelişen sanatı, çağdaş resmimizi gelenekle bağlantılı bir temele oturtmak ve bu temel üstünde bir çıkış yolu arayan yöresel kaynaklı eğilimler grubu içinde değerlendirmek olan Devrim Erbil’in eserlerinden oluşan bir kent sergisi.
Mekan: Odakule Pasajı
Sanatçı: Devrim Erbil
Düzenleyen: Evrim Erbil
Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021
TOMTOM DESIGN WEEKS
Tasarımın tüm disiplinlerinin bir arada olduğu, 50’dan fazla tasarımcının bir araya geleceği etkinlikte Ümit Ünal, 100% İstanbul, Güzel Kelimeler Dükkanı, Design Zone, PaperworksIstanbul gibi markaların yanında sürdürülebilir, yeni ve genç tasarımcılar da yer alacak. Ayrıca mahallede bulunan galerilerle iş birliği içerisinde binada 10’dan fazla sanatçının sergi ve sanat eserleri yer alacak.
Mekan: Tomtom Mahallesi
Tarih: 29 Ekim – 12 Kasım 2021
HACI BEKTAŞ-I VELİ SERGİSİ
2021 yılı UNESCO Hacı Bektaş-ı Veli’nin Vefatının 750. Anma Yılı olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı önderliğinde Bektaşilikle ilgili 40 adet eserin gösterime sunulacağı bir sergi tertip edilmiştir. Sergiye çıkacak 40 eser ile Türk tasavvuf kültüründe ve Bektaşilikte önemli bir itikat olan “üçler, yediler, kırklar” kavramına gönderme yapılmıştır. Sergilenen 40 eserin 14 adedi müze deposundan sergiye çıkarılacaktır.
Mekan: Galata Mevlevihanesi Müzesi
Tarih: 5 Kasım – 4Mart
“KAHRAMANLAR” FOTOĞRAF SERGİSİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cumhuriyetimizin 98. Yılına ithafen hazırlanan “Kahramanlar” adlı fotoğraf sergisinde, Cumhuriyet Müzesi arşivinden özel olarak seçilen, Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarının yaklaşık 45 adet fotoğrafı yer alacaktır. Anılan fotoğrafların 10 tanesi henüz gün yüzüne çıkmamış koleksiyondan oluşmaktadır.
Mekan: Galata Kulesi
Tarih: 29 Ekim – 9 Kasım 2021
“HÛ” HEYKEL YERLEŞTİRMESİ
Arapça’da üçüncü tekil şahıs zamiri olan hû (hüve) tasavvufta dervişin tevhid zikri anlayışını ifade etmektedir. Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye göre hû, hiçbir varlığın müşahede edemeyeceği Allah’ın mutlak gayb ve sır olan zâtına işaret eder. Vahdet-i vücutta da vücut mertebelerinin ilkidir. Bu mertebe Allah’ın bütün isim ve sıfatlarının bâtını ve hakikatidir. Allah ismindeki elif ve lâm harf-i ta‘riftir (belirtme edatı) . Lâm harfinin şeddeli olması tarifte mübalağa içindir. Allah isminin aslı “he” harfidir. Tüm canlıların alıp verdiği her nefeste Allah’ın ismi olan “he” sesi vardır. Alınan her nefesteki “he”nin kaynağı kalp, verilen nefesteki “he”nin kaynağı ise arştır (Allah’ın katı). Hû kelimesindeki “vav” ise ruhun ismidir.
Mekan: Taksim Camii Kültür Merkezi Maksem Girişi
Sanatçı: Levent Karaduman
Küratör: Levent Karaduman
Proje Koordinatörü: Sona Tomaç
Tarih: 29 Ekim – 14 Kasım 2021
“BURASI” SERGİSİ
İBB Kent Müzesi Koleksiyonları ile Atatürk Kitaplığı Arşivleri’nden yapılan bir seçkiyi çağdaş sanat yapıtlarıyla bir araya getiren “BURASI” sergisi, ekoloji ve çevre adaleti teması etrafında şekillenmiştir.
Mekan: Yapı Kredi Kültür Sanat
Sanatçı: Ahmet Ziya Akbulut, Ali Sami Boyar, Ali Taptık, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Burak Delier, Can Altay, Can Aytekin, Canan Tolon, Deniz Aktaş, Elif Naci, Erol Eti, Ezgi Tok, Ferruh Başağa, Feyhaman Duran, Füsun Onur, Gökçen Erkılıç & Ahmet Ünveren,İnci Eviner, Lara Ögel, Marina Papazyan, Mıgırdiç Civanyan, Muhtar Aykın, Mümtaz Yener, Nalan Yırtmaç, Nazmi Dayan, Nermin Er, Nilbar Güreş, Ömer Uluç, Özlem Günyol & Mustafa Kunt, Selma Gürbüz, Şemsi Arel, Sena Başöz, Şevket Dağ, Sinem Dişli, Yasemin Özcan, Zeyno Pekünlü
Küratör: Kevser Güler
Tarih: 21 Ekim – 27 Şubat 2021
DÜNYA BEBEKLERİ SERGİSİ
Sergide 18.yüzyıl ahşap bebeklerinden Anadolu’nun bez bebeklerine,Asya ve Afrika inanç bebeklerinden moda bebeklerine,korku bebeklerinden geleneksel dünya bebeklerine ve otomat bebeklere kadar literatüre girmiş birçok farklı bebek türü yer alıyor.
Mekan: Rahmi M. Koç Müzesi
Tarih: Yerleşik Sergi
ARDIŞIK IV SERGİSİ
Sanatçıların Ardışık‘taki işleri, tarihyazımı, dil, kamusallık, simgesel sermaye ve modernleşme bakımından “sembolik iktidar” meselesini yorumluyor.
Mekan: SALT Galata
Sanatçı: Fatma Belkıs, Onur Gökmen
Küratör: Farah Aksoy, Amira Akbıyıkoğlu
Tarih: 9 Kasım 2021 – 23 Ocak 2022
AĞIRLIK VE ÖLÇÜ SANATI SERGİSİ
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu
Ağırlık ve ölçü aletleri etrafında şekillenen ekonomiyi, kültürü, kültürlerarası sistem ilişkilerinive birimlerin standartlaşmasının yolculuğunu, MÖ 2 binyılından günümüze uzanan bir süreçte uygarlıkların, tüccarların, usta ve çırakların gözünden keşfetmeye olanak sağlıyor.
Mekan: Pera Müzesi
Tarih: Yerleşik Sergi
GÜNÜMÜZ SANATÇILARI ÖDÜLÜ SERGİSİ
Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen yarışmada jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda seçilen 20 eser sanatseverlerle buluşuyor.
Mekan: Akbank Sanat
Sanatçı: Aslıhan Uruş, Ayşe Coşkun, Ayşe Gözde Çöklü, Ayşegül Yapar, Büşra Çeğil, Ece Kibaroğlu, Egemen Tuncer, Hacer Kıroğlu, Emin Berk, Hüseyin Demirbaş, İsmail Onur Gönüllü, Ömer Faruk Muslu, Özgün Şahin, Sarya Nurcan Kaya, Seda Kayatepe, Songül Berda Özdemir, Şafak Kocaoğlu, Şener Yılmaz Aslan, Şevval Konyalı, Şükrü Aslan, Ümran Hümayun
Küratör: Murat Tabanlıoğlu
Tarih: 21 Eylül – 20 Kasım 2021
“BİTKİSEL DÜŞLEM”
Bitkisel Düşlem, doğadan yeniden beslenmeye ve doğanın canlı varlıkları bitkilere karşı duyarlı olma ihtiyacından kaynaklanan sanatsal bir çalışmadır. Bitkileri yeniden yorumlamanın, renklerini değiştirmenin basit gerçeği bizleri, yeniden keşfetmeye, tüm güzellikleri ve karmaşıklıkları içinde onlara yeniden değer vermeye davet ediyor.
Mekan: Fransız Kültür Merkezi
Sanatçı: Jean-François Leal
Tarih: 21 Ekim – 21 Aralık 2021
MICHAEL RAKOWITZ SERGİSİ
Sergide, Nisan 2003'teki ABD işgalinin ardından Bağdat'taki Irak Ulusal Müzesi'nden çalınan eserler hakkında bir anlatı ortaya çıkıyor. Projenin merkezinde ise yağmalanan arkeolojik eserleri yeniden inşa etme girişimini temsil eden bir dizi heykel yer alıyor.
Mekan: PiArtworks
Sanatçı: Michael Rakowitz
Tarih: 28 Ekim – 25 Aralık 2021
“ŞİFA VEREN SANAT”
Ebru Sergisi
Ebru sanatının dünyaca ünlü ismi Hikmet Barutçugil ve Rusya coğrafyasından 5 sanatçının eserleri ‘Şifa Veren Sanat-Ebru’ sergisinde, Türkiye’nin öz sanatı ebrunun, çağdaş ve uluslararası yorumlarını izlemek mümkün olacak.
Mekan: Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi
Sanatçı: Aygül Okutan, Evgeniya Yayıkoğlu, Ludmila Altınışık, Lara Gendelman Oruç, Tatiana Morozova
Tarih: 27 Ekim 2021 – 30 Ocak 2022
FOTOĞRAFLARLA İSTANBUL
Türkiye Fotoğraf Vakfı
İstanbul’a ait farklı temalarda vefarklı sanatçılara ait 10 eserin biraraya getirilmesi ile oluşturulacak fotoğraf sergisi.
Mekan: Taksim 360
Sanatçılar: Murat Gür, Murat Aydın, Abdüsselam Ferşatoğlu, Mustafa Yılmaz, Aydın Sertbaş, İzzet Keribar, Şinasi Barutçu, Mustafa Seven, Süleyman Gündüz, İhsan İlze, Nevzat Yıldırım
Küratör: Murat Gür
Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021
ITALIAN AIRS II
İtalyan çağdaş sanatçıların eserlerinden oluşan bir sergi.
Mekan: Asmalımescit Sanat Galerisi
Sanatçı: Lino Porrari, Minya Mikic, Serena Como, Caneva Giancarlo, Antonio Zucchiatti
Küratör: Caneva Giancarlo
Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021
BURÇİN BAŞAR SERGİSİ
Burçin Başar’ın eserlerinden oluşan, sanatçının 4. kişisel sergisi.
Mekan: X-İst Sanat Galerisi
Sanatçı: Burçin Başar
Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021
“84-85 RESİMLERİ”
Mithat Şen’in 1984-1985 tarihli eserlerinden bir seçki sergisi.
Mekan: Art On Sanat Galerisi
Sanatçı: Mithat Şen
Küratör: Gökşen Buğra
Tarih: 30 Ekim – 14 Kasım 2021
“GÖNÜL YAKINLIKLARI”
Sanatçının kendi üzerine düşünme pratiği anlamında bir monografik kayıt olarak kitap ve işlerinden oluşan bir sergi projesi. Sanatçının kendisi tarafından yazılan monografisi sanatçının kültürel sermaye olarak üretimlerini bir değer, bütüncül bir okuma gayreti anlamında, kendi üzerine düşünen bir metin olarak ortaya çıkar. Dere’nin sanat tarihsel okumasının kaydını tutan kendi monografisi, Türkiye’deki sanat tarihi yazımı alanında, sanatçının bir sanat tarihçisi kimliğiyle kendini ortaya koyması ve kendini bir metin olarak konumlandırması bakımından farklı bir boyut taşımaktadır.
Mekan: Sanatorium Sanat Galerisi
Sanatçı: Mehmet Dere
Tarih: 3 Kasım 2021 – 12 Aralık 2021
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GALATAPORT İSTANBUL ETKİNLİKLERİ TAKVİMİ
DOĞUŞ ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI KONSERİ
Tarih: 29 Ekim 2021
Saat: 05.00
“TÜRKİ RİTİM KERVANI”KONSERİ
İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu
Tarih: 30 Ekim 2021
Saat: 19.00
“TÜRKÜLERLE YOLCULUK” KONSERİ
İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu
Tarih: 31 Ekim 2021
Saat: 19.30
GALATASARAY MEYDANI ETKİNLİKLERİ
İSTANBUL TÜRKÜLERİ KONSERİ
İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma Ve Uygulama Topluluğu
Tarih: 30 Ekim 2021
Saat: 17.00 – 18.00
VAKT-İ SÜRÛR-U SAFA
İstanbul Devlet Tarihi Türk Müziği Topluluğu – Mehter Bölümü
Tarih: 31 Ekim 2021
Saat: 17.00
DJ PERFORMANSI
Tarih: 1 Kasım –2 Kasım – 3 Kasım – 4 Kasım - 5 Kasım - 7 Kasım - 13 Kasım - 14 Kasım 2021
“OLUR ÖYLE HATALAR” ROCK KONSERİ
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Tarih: 5 Kasım
Saat: 19.00
“PERA’NIN MÜZİĞİ”
İstanbul Devet Türk Müziği Araştırma Ve Uygulama Topluluğu
Tarih: 6 Kasım 2021
SİLVA QUARTET KONSERİ
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 18.00
“BALKANLARDAN ESEN RÜZGAR” KONSERİ
İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu
Solistler: Murat Balkan, Çimen Yalçın
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 19.30
VERA QUARTET
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı
Tarih: 11 Kasım 2021
Saat: 18.00
“DEYİŞLER NEFESLER” KONSERİ
İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu
Sanatçılar: Emirhan Kartal - Çiğdem Elmas
Tarih: 12 Kasım 2021
Saat: 19.30
MSGSÜ ÇOK SESLİ KOROSU KONSERİ
Tarih: 14 Kasım
Saat: 16.00
MSGSÜ DEVLET KONSERVATUVARI BAKIR NEFESLİLER TOPLULUĞU KONSERİ
Tarih: 14 Kasım
Saat: 17.00
GALATA MEVLEVİHANESİ ETKİNLİKLERİ
"MEALİ-Yİ SEMA"
Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu
Tarih: 31 Ekim 2021
Saat: 20.00
"UŞŞAK MEVLEVİ MUKABELESİ"
Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu
Tarih: 5 Kasım 2021
Saat: 20.00
PADİŞAH İLE MUSAHİBİ III. SELİM VE DEDE EFENDİ
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu
Tarih: 6 Kasım 2021
Saat: 20.00
"ÂSİTÂNE MEŞKLERİ" TASAVVUF, İRFAN VE MEYDAN MEŞKLERİ KONSERİ
Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu
Tarih: 7 Kasım 2021
Saat: 20.00
ANADOLU EVLİYALARI
İstanbul Devlet Tarihi Türk Müziği Topluluğu
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 20.00
HİSARBUSELİK MEVLEVİ MUKABELESİ
İstanbul Devlet Tarihi Türk Müziği Topluluğu
Tarih: 10 Kasım 2021
Saat: 20.00
"MEALİ-Yİ SEMA”
Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu
Tarih: 12 Kasım 2021
Saat: 20.00
-
GALATA KULESİ SAHNE ETKİNLİKLERİ TAKVİMİ
VIDEOMAPPING GÖSTERİLERİ
Tarih: 29 Ekim 2021
“YAŞASIN CUMHURİYET” ŞENNUR DİNLEYEN KONSERİ
Tarih: 29 Ekim 2021
Saat: 19.30
“GÖNÜLDEN DİLE TÜRKÜLERİMİZ” ELİF BUSE DOĞAN KONSERİ
İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu
Tarih: 30 Ekim 2021
Saat: 19.30
“BAKIR NEFESLİLERİ”
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
Tarih: 31 Ekim 2021
Saat: 19.00
AKORDEON EŞİLİĞİNDE İLHAN BERK GALATA KİTABI TANITIMI VE ŞİİR OKUMASI
Beyoğlu Şiir Durakları
Tarih: 1 Kasım 2021
Saat: 14.00
BİR NEFES DEDE KORKUT OYUNU
İstanbul Devlet Tiyatrosu
Tarih: 1 Kasım 2021
Saat: 20.00
TİYATRO ŞARKILARI
İstanbul Devlet Tiyatrosu
Tarih: 2 Kasım 2021
Saat: 20.00
MSGSÜ DEVLET KONSERVATUVARI OPERA ANA SANAT DALI LİSANS ÖĞRENCİLERİ DİNLETİSİ
Tarih: 3 Kasım
Saat: 18.00
“BEYOĞLU’NUN NİHAVENT SEDASI” İTÜ KONSERVATUAR KONSERİ
Tarih: 4 Kasım 2021
Saat: 18.00
“BALKANLARDAN ESEN RÜZGÂR” KONSERİ
İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu
Solistler: Murat Balkan, Çimen Yalçın
Tarih: 5 Kasım 2021
Saat: 19.30
“BARIŞ MANÇO ŞARKILARI” KONSERİ
İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu
Tarih: 6 Kasım 2021
Saat: 20.00
“TARİHİN SEDASI MEHTER MARŞLARIMIZ” KONSERİ
İstanbul Devlet Tarihi Türk Müziği Topluluğu
Tarih: 7 Kasım 2021
Saat: 17.00
“ÇİÇEKLER MİSALİ TÜRKÜLERİMİZ” NEŞE DEMİR KONSERİ
İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 19.30
TİYATRO ŞARKILARI
İstanbul Devlet Tiyatrosu
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 20.00
“ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR” KONSERİ
İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu
Tarih: 10 Kasım 2021
Saat: 19.30
“TARİHİN SADASI MEHTER MARŞLARIMIZ” KONSERİ
İstanbul Devlet Tarihi Türk Müziği Topluluğu
Tarih: 11 Kasım 2021
Saat: 19.30
“TÜRKİ RİTİM KERVANI” KONSERİ
İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu
Tarih: 12 Kasım 2021
Saat: 18.00
SİMGE SAĞIN KONSERİ
Tarih: 13 Kasım 2021
Saat: 20.00
DANS ET ŞARKI SÖYLE
İDOB Çocuk Korosu Ve Balesi
Tarih: 14 Kasım 2021
Saat: 16.00
-
EMEK SAHNESİ ETKİNLİKLERİ TAKVİMİ
“CUMHURİYETİ YAŞAYAN BESTEKARLARIMIZ” EZGİ KÖKER - ATAKAN AKDAŞ KONSERİ
Tarih: 30 Ekim 2021
Saat: 20.00
"BOZLAK DİYARINDAN" İSMAİL ALTUNSARAY KONSERİ
Tarih: 31 Ekim 2021
Saat: 20.00
"HİKAYEMDEN İZLER" ELİF İNCE KONSERİ
Tarih: 2 Kasım 2021
Saat: 20.00
BARIŞ MANÇO ŞARKILARI
İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu
Tarih: 3 Kasım 2021
Saat: 20.00
"TAŞ PLAK" ŞENNUR DİNLEYEN KONSERİ
Tarih: 4 Kasım 2021
Saat: 20.00
"EGE'NİN TÜRKÜLERİ" GÜLAY ARSLAN - ORÇUN BORA KURTOĞLU KONSERİ
İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu
Tarih: 5 Kasım 2021
Saat: 20.00
“AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR” NEVRA SEREZLİ TİYATRO OYUNU
Tarih: 6 Kasım 2021
Saat: 20.00
"SEVGİLİYE ŞARKILAR" MURAT IRKILATA - GÜZİN DEĞİŞMEZ KONSERİ
İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu
Tarih: 7 Kasım 2021
Saat: 20.00
DANS ET ŞARKI SÖYLE
İstanbul Devlet Opera ve Balesi - Çocuk Korosu Ve Balesi
Tarih: 8 Kasım – 9 Kasım 2021
Saat: 11.00 (8 Kasım), 14.00 (9 Kasım)
KÜLTEGİN – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 1
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 13.00
KAZAK HANLIĞI: ALTIN TAHT – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 1
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 15.00
VAHA – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 1
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 18.00
SON RAPOR – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 1
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 20.00
ÖKSÜZ KIZ – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 2
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 13.00
DÜNÜRCÜLÜK – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 2
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 15.00
MAVZER – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 2
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 18.00
ÜSTÜMDE HİÇ GÜNEŞ BATMIYOR – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 2
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 20.00
RENKSİZ DÜŞLER – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 1
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 13.00
BAĞLILIK ASLI – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 1
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 15.00
HAYATIMIN ZAMANI DEĞİL – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 1
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 18.00
DAĞINIK ÖLÜMLER ARASINDA – FİLM GÖSTERİMİ VE FİLM EKİBİYLE SÖYLEŞİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 1
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 20.00
NECEF OĞLAN – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 2
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 13.00
ESARET – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 2
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 15.00
KÜLTEGİN – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 2
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 18.00
‘MOLLA – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 2
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 20.00
CEM KARACA ŞARKILARI
İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 20.00
ATATÜRK'ÜN ANISINA
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu
Tarih: 10 Kasım 2021
Saat: 20.00
ÖKSÜZ KIZ – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 1
Tarih: 10 Kasım 2021
Saat: 13.00
MAVZER – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 1
Tarih: 10 Kasım 2021
Saat: 15.00
EKSİK HATIRALAR – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 1
Tarih: 10 Kasım 2021
Saat: 18.00
NECEF OĞLAN – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 1
Tarih: 10 Kasım 2021
Saat: 20.00
KÖMÜR – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 2
Tarih: 10 Kasım 2021
Saat: 13.00
BABİÇ – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 2
Tarih: 10 Kasım 2021
Saat: 15.00
BEKLEYİŞ – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 2
Tarih: 10 Kasım 2021
Saat: 18.00
KAZAK HANLIĞI: ALTIN TAHT – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 2
Tarih: 10 Kasım 2021
Saat: 20.00
ŞAMBALA – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 1
Tarih: 11 Kasım 2021
Saat: 13.00
MOLLA – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 1
Tarih: 11 Kasım 2021
Saat: 15.00
ÜSTÜMDE HİÇ GÜNEŞ BATMIYOR – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 1
Tarih: 11 Kasım 2021
Saat: 18.00
ESARET – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 1
Tarih: 11 Kasım 2021
Saat: 20.00
SON RAPOR – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 2
Tarih: 11 Kasım 2021
Saat: 13.00
KARINCA – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 2
Tarih: 11 Kasım 2021
Saat: 15.00
VAHA – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 2
Tarih: 11 Kasım 2021
Saat: 18.00
İLK CUMHURİYET – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 2
Tarih: 11 Kasım 2021
Saat: 20.00
“TANGOLAR VE KANTOLAR” AYLİN ŞENGÜN TAŞÇI KONSERİ
Tarih: 12 Kasım 2021
Saat: 20.00
KÜLTEGİN – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 1
Tarih: 12 Kasım 2021
Saat: 15.00
SAYAKBAY: 20. YÜZYILIN HOMER’İ – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 1
Tarih: 12 Kasım 2021
Saat: 18.00
EMANET – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 1
Tarih: 12 Kasım 2021
Saat: 20.00
BAĞLILIK ASLI – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 2
Tarih: 12 Kasım 2021
Saat: 15.00
HAYATIMIN ZAMANI DEĞİL – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 2
Tarih: 12 Kasım 2021
Saat: 18.00
DAĞINIK ÖLÜMLER ARASINDA – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Emek Sineması - Salon 2
Tarih: 12 Kasım 2021
Saat: 20.00
UMUT AKYÜREK KONSERİ – “AH BU GÖNÜL ŞARKILARI”
İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu
Tarih: 14 Kasım 2021
Saat: 20.00
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ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİ TAKVİMİ
SİNAN - OPERA
İstanbul Devlet Opera Ve Balesi
Mekan: AKM Opera Salonu
Tarih: 29 Ekim - 30 Ekim 2021
Saat: 19.15 (29 Ekim), 20.00 (30 Ekim)
OKAY TEMİZ İLE ÇOCUK RİTİM ATÖLYESİ
Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi
Tarih: 30 Ekim –31 Ekim - 1 Kasım 2021
Saat: 14.00 – 16.00
“UÇMAK” HEZARFEN AHMED ÇELEBİ - TİYATRO
İstanbul Devlet Tiyatroları
Mekan: AKM Tiyatro Salonu
Tarih: 30 Ekim – 1 Kasım – 2 Kasım - 3 Kasım 2021
Saat: 15.00 (31 Ekim), 20.00 (30 Ekim, 1 Kasım, 2 Kasım, 3 Kasım)
LONDRA FİLARMONİ ORKESTRASI KONSERİ
Mekan: AKM Opera Salonu
Tarih: 31 Ekim 2021
Saat: 20.00
AÇILIŞ KONSERİ
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
Mekan: AKM Opera Salonu
Tarih: 1 Kasım 2021
Saat: 20.00
CHRIS BOTTI KONSERİ
Mekan: AKM Opera Salonu
Tarih: 2 Kasım 2021
Saat: 20.00
"MOZAİK”
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Koro Ve TopluluklarıKarma Gösterisi
Mekan: AKM Opera Salonu
Tarih: 3 Kasım 2021
Saat: 20.00
METİN & EDA ÖZÜLKÜ ÇOCUK MÜZİK ATÖLYESİ
Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi
Tarih: 3 Kasım – 4 Kasım - 5 Kasım 2021
Saat: 14.00 – 16.00
İNCİ ÇAYIRLI’NIN ANISINA KONSER
Cumhurbaşkanliği Klasik Türk Müziği Korosu
Mekan: AKM Tiyatro Salonu
Tarih: 4 Kasım 2021
Saat: 20.00
YUNUS EMRE ORATORYOSU
İstanbul Devlet Opera Ve Balesi
Mekan: AKM Tiyatro Salonu
Tarih: 5 Kasım 2021
Saat: 20.00
“YAĞIZ ATLI SÜVARİ” NECİP FAZIL KISAKÜREK ANISINA TİYATRO
Beyoğlu Belediyesi
Mekan: AKM Tiyatro Salonu
Tarih: 6 Kasım 2021
Saat: 20.00
HANIMELİ DİLEK TÜRKAN VE KADIN SAZENDELER
Mekan: AKM Tiyatro Salonu
Tarih: 7 Kasım 2021
Saat: 20.00
ÖMÜR GEDİKLE PATİLİ ŞARKILAR VE DOĞANIN SESLERİ
Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi
Tarih: 7 Kasım – 8 Kasım - 9 Kasım 2021
Saat: 14.00 16.00
ŞEHİR ORMAN
Modern Dans Topluluğu
Mekan: AKM Tiyatro Salonu
Tarih: 8 Kasım, 2021
Saat: 20.00
“DÜNYANIN KANUNU” AHMET BARAN & KANUN NAMINA PROJECT
Mekan: AKM Tiyatro Salonu
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 20.00
ATATÜRK'Ü ANIYORUZ – MAVİ GÖZLÜ MUCİZE
İstanbul Devlet Tiyatrolari Ve İstanbul Devlet Opera Ve Balesi
Mekan: AKM Tiyatro Salonu
Tarih: 10 Kasım 2021
Saat: 15.00
ATATÜRK'Ü ANMA KONSERİ
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasi
Mekan: AKM Tiyatro Salonu
Tarih: 10 Kasım 2021
Saat: 20.00
İSTANBUL ULUSLARARASI HALK MÜZİĞİ FESTİVALİ “YAVUZ BİNGÖL”
Mekan: AKM Tiyatro Salonu
Tarih: 11 Kasım –12 Kasım - 13 Kasım 2021
Saat: 20.00
BAĞLAMA YAPIM ATÖLYESİ
İstanbul Uluslararası Halk Müziği Festivali “Yavuz Bingöl”
Mekan: AKM Tiyatro Fuaye
Tarih: 11 Kasım 2021
NEFESLİ SAZLAR YAPIM ATÖLYESİ
İstanbul Uluslararası Halk Müziği Festivali “Yavuz Bingöl”
Mekan: AKM Tiyatro Fuaye
Tarih: 12 Kasım 2021
VURMALI SAZLAR YAPIM ATÖLYESİ
İstanbul Uluslararası Halk Müziği Festivali “Yavuz Bingöl”
Mekan: AKM Tiyatro Fuaye
Tarih: 13 Kasım 2021
Saat: 20.00
“TÜRKÜ SABAHI” ELİF BUSE DOĞAN – HALİL ALTINGÖZ KONSERİ
İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu
Mekan: AKM Tiyatro Salonu
Tarih: 14 Kasım 2021
Saat: 11.30
KADİM SESLER: FRIEDER BERNIUS - REZONANS VE DEVLET ÇOKSESLİ KOROSU
Mekan: AKM Tiyatro Salonu
Tarih: 14 Kasım 2021
Saat: 20.00
-
GEZİ PARKI ETKİNLİKLERİ
MURAT DALKILIÇ VE HANDE ÜNSAL KONSERİ
Tarih: 30 Ekim 2021
Saat: 20.00 Hande Ünsal, 21.30 Murat Dalkılıç
TANGO AKŞAMI
Jülide Bilgi & Berke Meyman
İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma Ve Uygulama Topluluğu
Tarih: 31 Ekim 2021
Saat: 19.30
ETNİK JAZZ KONSERİ – JULİDE ÖZÇELİK
Tarih: 2 Kasım 2021
Saat: 20.00
HALK MÜZİĞİ KONSERİ – ÖZLEM ÖZDİL
Tarih: 3 Kasım 2021
Saat: 20.00
“SEVDA ŞARKILARI” AKUSTİK KONSER – AYHAN GÜNYIL
Tarih: 4 Kasım 2021
Saat: 20.00
ANJELIKA AKBAR VE HAKAN AYSEV KONSERİ
Tarih: 5 Kasım 2021
Saat: 20.00
ETNİK JAZZ KONSERİ - BİLAL KARAMAN VE ÜLKÜ AYBALA
Tarih: 6 Kasım 2021
Saat: 20.00
ZAKKUM KONSERİ
Tarih: 7 Kasım 2021
Saat: 20.00
A CAPELLA KONSERİ – SESVERSUS
Tarih: 11 Kasım 2021
Saat: 20.00
DOLAPDERE BIG GANG KONSERİ
Tarih: 12 Kasım 2021
Saat: 20.00
MEHMET ERDEM KONSERİ
Tarih: 13 Kasım 2021
Saat: 20.00
MURAT KEKİLLİ KONSERİ
Tarih: 14 Kasım 2021
Saat: 20.00
-
ATLAS SİNEMASI ETKİNLİKLERİ
BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ KAPANIŞ TÖRENİ
Tarih: 30 Ekim 2021
SİNEMA KUŞAĞI – BEETLEJUICE
Tarih: 31 Ekim 2021
"YEŞİLÇAM ŞARKILARI" ÇİĞDEM GÜRDAL - BELKIS ÖZENER KONSERİ
Tarih: 1 Kasım 2021
Saat: 20.00
YEŞİLÇAM’IN YILDIZLARI PROJESİ – YILDIZ ÇAKMA TÖRENİ
Tarih: 1 Kasım 2021
TİYATRO OYUNU - SIR YES SIR / PROJE 1
Tarih: 2 Kasım 2021
TİYATRO OYUNU - SATRANÇ DUENDE TİYATRO
Tarih: 3 Kasım 2021
TİYATRO OYUNU - CİMRİ SEMAVER KUMPANYA
Tarih: 4 Kasım 2021
FİLM GÖSTERİMİ - MANİFESTO & OYUNCULUK SÖYLEŞİSİ FULYA PEKER
Tarih: 5 Kasım 2021
Saat: 18.00 & 20.00
İKSV TİYATRO FESTİVALİ GÖSTERİMİ
Oedipus
Tarih: 6 Kasım 2021
Atlas Sineması Müzesi
Saat: 02.00
"YEŞİLÇAM ŞARKILARI" ÇİĞDEM GÜRDAL KONSERİ
Türk Dünyası Film Festivali
Tarih: 7 Kasım 2021
Saat: 20.00
RENKSİZ DÜŞLER – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 13.00
İLK CUMHURİYET – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 15.00
BEKLEYİŞ – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 18.00
SAYAKBAY: 20. YÜZYILIN HOMER’İ – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 20.00
EKSİK HATIRALAR – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 13.00
EMANET – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 15.00
BABİÇ – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 18.00
ŞAMBALA – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 20.00
ESARET – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Tarih: 11 Kasım 2021
Saat: 20.00
ÖDÜL TÖRENİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Tarih: 12 Kasım 2021
Saat: 19.30
KIBRIS TEMALI FİLM GÖSTERİMİ “SENSİZ YAŞAYAMAM (1977)”
Kıbrıs Konsolosluğu
Tarih: 13 Kasım 2021
SİYAH BEYAZ FİLM KUŞAĞI - PERSONA, COLD WAR & 8 1/2
Tarih: 13 Kasım – 14 Kasım 2021
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TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ
KIBRIS TEMALI FİLM GÖSTERİMİ “ESİR HAYAT (1974)”
Kıbrıs Konsolosluğu
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 30 Ekim 2021
Saat: 14.00
KIBRIS TEMALI FİLM GÖSTERİMİ “DİŞİ DÜŞMAN (1966)”
Kıbrıs Konsolosluğu
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 31 Ekim 2021
Saat: 14.00
SUŞA İLE KİKİ ÇOCUK OYUNU
İstanbul Devlet Tiyatrosu
Mekan: Tiyatro Salonu
Tarih: 30 Ekim - 31 Ekim – 7 Kasım 2021
Saat: 14.00 – 15.30 (30-31 Ekim), 14.00 (7 Kasım)
PANDOMİM ATÖLYESİ VE GÖSTERİSİ
İstanbul Devlet Tiyatrosu
Mekan: Tiyatro Salonu
Tarih: 1 Kasım – 2 Kasım 2021
Saat: 13.00 – 15.00 (1 Kasım), 10.00 – 12.00 (2 Kasım)
İSTANBUL’UN USTALARI BELGESELLERİ –ALPARSLAN BABAOĞLU (EBRU) – CAHİDE KESKİNER (MİNYATÜR)
Mirasin İzinde Belgesel
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 1 Kasım 2021
Saat: 13.00 - 14.30
İSTANBUL’UN USTALARI BELGESELLERİ – GÜLBÜN MESARA (TEZHİP) – GÜVENÇ GÜVEN (ÇİNİ)
Mirasin İzinde Belgesel
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 2 Kasım 2021
Saat: 14.00 – 15.30
İSKENDER PALA İLE “ŞEYH GALİP ANMASI” VE ŞİİR OKUMASI
Mekan: Tiyatro Salonu
Müzik: Şeyh Galip eserlerinden bestelerle ud, ney ve kanun
Tarih: 2 Kasım 2021
Saat: 16.00
BEYOĞLU’NUN ŞİİR TARİHİ PANELİ
Mekan: Tiyatro Salonu
Konuşmacılar: Haluk Oral, Metin Celal, Turgay Anar
Moderasyon: Adnan Özer
Tarih: 3 Kasım 2021
Saat: 16.00
KARAGÖZ YAPIM VE OYNATMA ATÖLYESİ VE GÖSTERİSİ
İstanbul Devlet Tiyatrosu
Mekan: Tiyatro Salonu
Tarih: 8 Kasım – 9 Kasım 2021
Saat: 13.00 – 15.00
İSTANBUL’UN USTALARI BELGESELLERİ – HUGHETTE EYÜBOĞLU (YAZMA) – HASAN ÇELEBİ (HÜSN-İ HAT)
Mirasin İzinde Belgesel
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 3 Kasım 2021
Saat: 14.00 – 15.30
İSTANBUL’UN USTALARI BELGESELLERİ – İSLAM SEÇEN (CİLT) – UĞUR DERMAN (GELENEKLİ SANATLAR)
Mirasin İzinde Belgesel
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 4 Kasım 2021
Saat: 14.00 – 15.30
İSTANBUL’UN USTALARI BELGESELLERİ – ORHAN KURT (KARAGÖZ) – SEMİH İRTEŞ (KALEMİŞİ)
Mirasin İzinde Belgesel
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 5 Kasım 2021
Saat: 14.00 – 15.30
KIBRIS TEMALI FİLM GÖSTERİMİ “ÜÇ KORKUSUZ ARKADAŞ (1966)”
Kıbrıs Konsolosluğu
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 6 Kasım 2021
KÜÇÜK TİLKİ – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 13.00
YUSUF ABDRAHMANOV – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 15.00
BELA BARTOK’UN İZİNDE – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 18.00
MİRAS – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 20.00
MASK YAPIM ATÖLYESİ
İstanbul Devlet Tiyatrosu
Mekan: Tiyatro Salonu
Tarih: 3 Kasım – 4 Kasım 2021
Saat: 10.00 – 12.00 (3 Kasım), 13.00 – 15.00 (4 Kasım)
“KÖKLER”
Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Toğluluğu
Mekan: Tiyatro Salonu
Tarih: 5 Kasım 2021
Saat: 20.00
GENÇLERLE MEŞK - NİHAVEND
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği
Mekan: Tiyatro Salonu
Tarih: 6 Kasım 2021
Saat: 16.00
KARAGÖZ YAPIM VE OYNATMA ATÖLYESİ VE GÖSTERİSİ
İstanbul Devlet Tiyatrosu
Mekan: Tiyatro Salonu
Tarih: 8 Kasım – 9 Kasım 2021
Saat: 13.00 – 15.00
CENGİZ AYMATOV PANELİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 11.00
DEDE KORKUT VE AVRUPA’DAKİ ORİJİNAL NÜSHALARINA YOLCULUK – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 13.00
DİLBİLİMCİ – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 15.00
İKİZLER – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 18.00
ÜSTAZ – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 18.00
HALKIN CESARETİ – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 20.00
MASAL ANLATIM ATÖLYESİ “ATATÜRK’E DAİR”
İstanbul Devlet Tiyatrosu
Mekan: Tiyatro Salonu
Tarih: 9 Kasım – 10 Kasım 2021
Saat: 10.00 – 12.00 (9 Kasım), 13.00 – 15.00 (10 Kasım)
KAZAN’IN İNCİSİ APANAYEVSKAYA CAMİİ – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 10 Kasım 2021
Saat: 13.00
YUNUS’UN İZİNDE – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 10 Kasım 2021
Saat: 13.00
KAZANDA TİTREŞEN ATEŞ – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 10 Kasım 2021
Saat: 15.00
KAYIPLARIN GÖLGESİNDE – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 10 Kasım 2021
Saat: 18.00
VATANA YOL AÇANLAR – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 10 Kasım 2021
Saat: 18.00
GÖMÜLMEYEN ADAM – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 10 Kasım 2021
Saat: 20.00
KIZIL ELMA – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 11 Kasım 2021
Saat: 13.00
ELVEDA GÜLSARI – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 11 Kasım 2021
Saat: 15.00
SON OTURUM – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 11 Kasım 2021
Saat: 18.00
BORANLI İSTASYONU – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 11 Kasım 2021
Saat: 20.00
MAM’ART YETİŞKİN TİYATROSU
Beyoğlu Belediyesi
Mekan: Tiyatro Salonu
Tarih: 12 Kasım 2021
Saat: 20.00
ERKEN GELEN TURNALAR – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 12 Kasım 2021
Saat: 15.00
OSUOHAY: HAYAT DANSI – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 12 Kasım 2021
Saat: 18.00
MİRAS: TURAN GEÇMİŞİMİZ – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 12 Kasım 2021
Saat: 18.00
BIRAKIN ÇOCUK OYNASIN – FİLM GÖSTERİMİ
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali
Mekan: Sinema Salonu
Tarih: 12 Kasım 2021
Saat: 20.00
CİHAT AŞKIN & YAPRAK SAYAR KONSERİ
Beyoğlu Belediyesi
Mekan: Tiyatro Salonu
Tarih: 13 Kasım 2021
Saat: 20.00
MASAL ANLATIM ATÖLYESİ
İstanbul Devlet Tiyatrosu
Mekan: Tiyatro Salonu
Tarih: 14 Kasım 2021
Saat: 10.00 – 12.00
KARAGÖZ HACİVAT GÖSTERİSİ
Unima Türkiye
Mekan: Tiyatro Salonu
Tarih: 14 Kasım 2021
Saat: 14.00
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GARİBALDİ SAHNESİ ETKİNLİKLERİ
AZİZ DOSTUM ÇEHOV
İstanbul Devlet Tiyatrosu
Tarih: 29 Ekim - 30 Ekim 2021
Saat: 20.00
"BİTMEYEN SEVDALAR" MERVE CEREN TAĞAYER KONSERİ
Tarih: 31 Ekim 2021
Saat: 20.00
"FRANSIZ İZLENİMCİLERİ" PİYANO & ŞAN KONSERİ
İstanbul Devlet Opera ve Balesi
Tarih: 1 Kasım 2021
Saat: 20.00
ALYOŞA
İstanbul Devlet Tiyatrosu
Tarih: 3 Kasım –4 Kasım - 5 Kasım 2021
Saat: 20.00
“SANKİ HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ”OKUMA TIYATROSU
İstanbul Devlet Tiyatrosu
Tarih: 6 Kasım - 7 Kasım 2021
Saat: 20.00 (6 Kasım), 15.00 (7 Kasım)
SERAS
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
Nefesli Çalgılar Beşlisi
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 20.00
PERA ŞARKILARI
İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu
Tarih: 9 Kasım 2021
Saat: 20.00
KONTRABAS
İstanbul Devlet Tiyatrosu
Tarih: 11 Kasım –12 Kasım - 13 Kasım 2021
Saat: 20.00
“İKİNCİ NÖBETÇİNİN SIKINTILARI”OKUMA TIYATROSU
İstanbul Devlet Tiyatrosu
Tarih: 14 Kasım 2021
Saat: 15.00
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BEYOĞLU ŞİİR DURAKLARI
MEHMET AKİF ERSOY ANMASI
Mekan: Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi – Mısır Apartmanı
Katılımcı: Beşir Ayvazoğlu
Anlatım: M. Rüyam Soydan
Şiir Okuması: Hüseyin Köroğlu
Tarih: 1 Kasım 2021
Saat: 16.00
İLHAN BERK “GALATA” KİTABI TANITIMI VE ŞİİR OKUMASI
Mekan: Galata Kulesi Sahne
Müzik: Akordeon
Tarih: 1 Kasım 2021
Saat: 14.00
İSKENDER PALA İLE “ŞEYH GALİP ANMASI” VE ŞİİR OKUMASI
Mekan: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
Müzik: Şeyh Galip eserlerinden bestelerle ud, ney ve kanun
Tarih: 2 Kasım 2021
Saat: 16.00
BEYOĞLU’NUN ŞİİR TARİHİ PANELİ
Mekan: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
Konuşmacılar: Haluk Oral, Metin Celal, Turgay Anar
Moderasyon: Adnan Özer
Tarih: 3 Kasım 2021
Saat: 16.00
BEYOĞLU ŞİİR MAHFİLLERİ GEZİSİ
Mekan: Narmanlı Yurdu, Markiz, lebon, Asmalı Mescit, Balıkpazarı, Degüstasyon, Abdullah Efendi Lokantası, Nisuaz
Tarih: 6 Kasım 2021
Saat: 11.00
BEYOĞLU'NUN ŞİİRSEL ANISI SÖYLEŞİSİ VE İMZA GÜNÜ
Mekan: Beyoğlu İnsan Kitapevi
Konuşmacılar: Murat Batmankaya, Ömer Erdem, Hüseyin Akın
Yazarlar: Ömer Erdem, Hüseyin Akın, Cengizhan Orakçı, Murat Batmankaya, Güven Adıgüzel
Tarih: 7 Kasım 2021
Saat: 16.00
ŞİİR GECESİ- ESKİ ŞİİR GECELERİ PARODİSİ
Mekan: Pera Palas
Moderasyon: Metin Celal, Ali Ural, Baki Asiltürk, Alphan Akgül
Şairler: Osman Özbahçe, Ömer Erdem, Ercan Yılmaz, Hüseyin Akın, Cengizhan Orakçı, Güven Adıgüzel, Talha Kuru
Tarih: 7 Kasım 2021
Saat: 20.00
BEYOĞLU EDEBİYAT BULUŞMALARI
SİLİNMEYEN ANILAR
Mekan: Beyoğlu Belediyesi İstiklal Kütüphanesi
Yazar: Defne Suman
Moderatör: Nermin Mollaoğlu
Tarih: 4 Kasım 2021
Saat: 18.30 – 20.00
AŞKIMIZ BEYOĞLU: SUAT DERVİŞ’İN ANILARI
Mekan: Beyoğlu Belediyesi İstiklal Kütüphanesi
Yazar: Liz Behmoaras
Moderatör: Nermin Mollaoğlu
Tarih: 5 Kasım 2021
Saat: 18.30 – 20.00
BEYOĞLU'NDA ÇOCUK OLMAK - ÇOCUK EDEBİYAT ATÖLYESİ
Mekan: Beyoğlu Belediyesi İstiklal Kütüphanesi
Yazar: Ece Erdoğuş Levi
Tarih: 6 Kasım 2021
Saat: 15.00 – 17.00
ŞEHİR İÇİN YAZMAK, ŞEHRİ YAZMAK - EDEBİYAT ATÖLYESİ
Mekan: Beyoğlu Belediyesi İstiklal Kütüphanesi
Yazar: Hakan Akdoğan
Tarih: 6 Kasım 2021
Saat: 10.30 – 12.00 & 13.00 – 14.30
ALACAKARANLIKTA BEYOĞLU: EDEBIYATIMIZDA FANTASTİK, KORKU VE POLİSİYE
Mekan: Beyoğlu Belediyesi İstiklal Kütüphanesi
Konuşmacılar: Mehmet Güreli, Sami Dündar, Özlem Ertan
Tarih: 7 Kasım 2021
Saat: 17.00 – 19.00
ALACAKARANLIKTA BEYOĞLU: EDEBİYAT TURU GEZİ REHBERİ
Mekan: Beyoğlu Belediyesi İstiklal Kütüphanesi
Yazarlar: Sami Dündar, Özlem Ertan
Tarih: 7 Kasım 2021
Saat: 20.00 – 21.30
EDEBİYATIMIZDA BEYOĞLU
Mekan: Beyoğlu Belediyesi İstiklal Kütüphanesi
Konuşmacı: Aslı Tunç
Moderatör: Nermin Mollaoğlu
Tarih: 8 Kasım 2021
Saat: 18.30 – 20.00
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