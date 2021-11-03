HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

65 mekanda benzersiz festival

45 sergi, 1000’den fazla sanatçı, 75 konser, 45 atölye çalışması, 25 sanat ve edebiyat söyleşisi, 15 video mapping gösterisi, ve 10 sanatçı performansı ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali tam 65 noktada başladı.
Necmiye Uçansoy

Dünyanın kültür ve turizm başkenti İstanbul…

Ve İstanbul’un sosyal, kültürel ve sanatsal hayatının kalbi Beyoğlu…

Emsali olmayan içeriği ile Türkiye’nin en büyük kültür ve sanat etkinliği olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 13 yıldır kapalı olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin açılışının hemen ardından başladı.

30 Ekim - 14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek festival, geniş içeriği, sergi ve etkinliklere ev sahipliği yapan tarihi mekanları ile kültür ve sanatın merkezi Beyoğlu'nda gerçekleşiyor.

Klasik sanattan güncel sanata, dijital sanattan sinemaya, çağdaş sanatçıların çalışmalarından üniversiteli öğrencilerin çalışmalarına, özel koleksiyon eserlerinden festival için üretilmiş eserlere, edebiyattan dansa ve müziğe kadar birçok farklı disiplini bir araya getiren Beyoğlu Kültür Yolu Festivali her dalda sanat-sanatçı-sanatsever birlikteliği sağlıyor.

Festival kapsamında yer alan 41 adet kapalı mekan ve Beyoğlu sokaklarıyla Beyoğlu’nda bulunan müze ve galerilerin de yer aldığı 24 adet açık mekan olmak üzere toplam 65 noktada benzersiz bir festivale ev sahipliği yapıyor.

Festival boyunca sergi, etkinlik ve konserlerin gerçekleştirileceği Beyoğlu’nun kültür sanat mekanları şöyle...

KAPALI MEKANLAR

• Atatürk Kültür Merkezi
• Gezi Parkı
• Taksim Camii
• Taksim Maksim
• İstiklal Caddesi
• İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü
• Grand Pera Cercle D’orient
• Emek Sahnesi
• Atlas Sineması
• Galatasaray Meydanı
• Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi
• Garibaldi Sahnesi
• St. Antoine Kilisesi
• Odakule Pasajı
• Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
• Galata Mevlevihanesi
• Galata Kulesi
• Tophane-i Amire
• Paket Postanesi
• Galataport
• Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
• SALTGalata
• İKSV – İstanbul Kültür Sanat Vakfı
• Taksim 360
• İstanbul Sinema Müzesi
• Pera Müzesi
• Akbank Sanat
• Türkiye Fransız Kültür Merkezi
• Beyoğlu Belediyesi İstiklal Kütüphanesi
• Tomtom Mahallesi
• Asmalımescit Sanat Galerisi
• PiArtworks
• X-İst Sanat Galerisi
• Rahmi M. Koç Müzesi
• Yapı Kredi Kültür Sanat
• Argiza Sanat Galerisi
• Arter
• Art On Sanat Galerisi
• Madame Tussauds İstanbul
• Sanatorium Sanat Galerisi

 BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ TAKVİMİ

 

 

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