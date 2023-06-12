Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.
Zigana Dağı eteklerinde yer alan Hamsiköy, renk cümbüşü ve doyumsuz manzarasının yanı sıra tarihi 1924’li yıllara dayanan sütlacı ile misafirlerini cezbediyor.
Farklı flora yapısından beslenen hayvanlardan elde edilen süt, pirinç ve şekerden yapılan Hamsiköy sütlacı turistlerin ilgi odağı.
40 yıldır sütlaç imalatı yapan Nazmi Kayıkçı, sütlacın tarihinin çok uzun yıllara dayandığını belirterek “İran şahının buraya gelerek Atatürk ile anlaşma yaptıkları zamanda dahil hamsiköy sütlacı varmış. İran şahı gittikten sonra yazmış olduğu kitabında Hamsiköy süt aşı diye yazar. Tabi aslında Hamsiköy sütlacı ama onlar süt aşı diye yazmışlar. Arap turistler ise muhallebi diyor” dedi.
Sütlacın çok uzun bir tarifinin olmadığını dile getiren Kayıkçı, “Bir sütlacı en az 4 saatte çıkartıyoruz. Herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Süt, pirinç ve şeker. Ama 3-4 saat boyunca hiç bırakmadan karıştırıyoruz. Tamamen süt kendini alana kadar uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.
GÜVEÇTE SERVİS EDİLİYOR
Sütlacın kiremit güveç kaplarında servis edildiğini vurgulayan Kayıkçı, “Güveç şeklinde servis ediyoruz. Güveci fırınladığımızda farklı bir lezzet katıyor. Üzerine hafif şekilde yakıyoruz. Daha sonra müşterinin isteğine göre fındık atıyoruz. Biz yöre halkı olarak fındıksız olarak tercih ediyoruz ama gelen müşterilerin çoğunluğu fındıklı tercih ediyor.
Hamsiköy sütlacına son yıllarda inanılmaz bir ilgi var. Burada sütlaç yiyip gidenler kendi ülkelerinde bu lezzeti anlatıyorlar. Bu şekildeki tanıtımın ardından buraya her gelen sütlaç istiyor. Burası Alp’leri aratmayacak bir yer” diye konuştu.
“NİŞASTA KATILMIYOR”
Sütlaç ustası Murat Bülbül ise sütlaca kesinlikle nişasta katılmadığına dikkat çekerek, “Hamsiköy sütlacı bizim doğanın binbir çiçekleriyle beslenen hayvanlardan elde edilen sütten yapılıyor. Yayladan topluyoruz. Gelip burada imalatını ve dağıtımını yapıyoruz. Sadece süt, şeker ve pirinçten yapılır. Çoğu kişi nişasta katılır gibi şeyler söylüyorlar ama kesinlikle katılmıyor. Sütlacı sevgiyle yaptığımız için tadı güzel oluyor” ifadelerini kullandı.
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