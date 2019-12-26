Kışın çilek yemenin yeni yolu: Topraksız çilek

Sarıcakaya ilçesinde topraksız tarım yaygınlaşmaya başladı. Topraksız üründe hem fazla ürün alınırken, maliyetlerde düşük oluyor. Çiftçiler özellikle çilek üretimine yöneliyor. Topraklı bir çilek üretilen alanı topraksız üretimde kullanan çiftçiler 5 kat fazla ürün alıyor. Yaz meyvesi bu sayede 4 mevsim üretilebilir duruma geldi.
Kış aylarında vatandaşların ve işletmelerin çilek ihtiyacını karşılayan ilçede her geçen gün topraksız ürün yetiştiriciliği de artıyor. Yaz aylarına oranla kış aylarında çilek de yaşanan fiyat artışı çiftçilerinde yüzünü güldürüyor. İlçede üretilen çileğin büyük bir kısmı ise İstanbul’a gönderiliyor.
Topraksız tarım ile çilek üretimi yapan Mehmet Atak, tarım şeklinin çiftçi için olumlu olduğunu söyledi. ‘Topraksız tarıma sadece çilek olarak bakmamak gerek’ diyen Atak, “Az alandan daha kaliteli, kontrol edilebilir ürün alabilmek için biz bu işi tercih ettik. Yaklaşık 4’üncü yılımız. Bir dönüme çilek dikimi yapıldığı zaman 5 bin ile 6 bin arasında dikim yapabiliyoruz. Bu şekilde bu sayının 4-5 katına çıkabiliyoruz. Burası şuan 600 metrekare burada 18 bin adet fidem var. Bir dönüme 25’ine kadar çıkabiliyor. Lezzet bakımdan baktığımızda, lezzeti dışarıdan kontrollü verdiğimiz için lezzette sıkıntı yok” dedi.
“İstanbul’da 34 liraya kadar çıkıyor”
Topraksız tarımın ilk kurulumunun biraz maliyetli olduğuna dikkat çeken Atak, “O nedenle insanlar çabuk giriş yapamıyor. Toprağın az alandan çok verim alıyoruz. Bir de toprağı yormamış oluyoruz. Kesinlikle iyi bir tarım uygulaması. Seranın temizliğine bakımına dikkat etmeliyiz. Şuan İstanbul halinde 20 liraya kadar çilek bulunabilir. Marketlerde ise 34 liraya kadar çıkmış durumda idi. Bunda işçilik kolaylığı da var. Normalde bir dönüme 5 bin fide dikip, 5 kişi ile iş yaparken, biz burada 25 bin fideyi aynı kişi sayısı ile yapıyoruz” diye konuştu.
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