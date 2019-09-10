Çilek reçeli nasıl yapılır?

Hazır alınan reçeller, içindeki katkı maddelerinden dolayı, evde yapılan reçelin tadını vermez. Hem kendimiz hem de varsa çocuklarımız için çilek reçeli yapıp, kahvaltılarımızda ağız tadıyla yiyebiliriz.

MALZEMELER

100 Gr Çilek ( Bulabilirseniz dağ çileği)

800 GrToz şeker

Yarım limon suyu

NASIL YAPILIR?