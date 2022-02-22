Ortadoğu mutfağının en iyileri

Göç dendiği zaman akıllara genellikle insanların yerleşim yerini değiştirmesi gelir ki bu pek de yanlış bir tanım değil. Göçün önemli sonuçlarından birinin, insanların kültür ve geleneklerini dünyanın dört bir yanına taşıması olduğunu söyleyebiliriz, ve bu etki kendini belki de en çok mutfakta gösterir. Bugün artık sağlıklı, aromatik, taze, bol baharatlı pilavları, salataları ve et yemekleri ile bilinen Ortadoğu mutfağı, her coğrafyada büyük bir ilgi görüyor ve bu ilginin giderek artacağı da kolaylıkla öngörülebilir. Pek de yabancısı olmadığımız bu yemekler artık dünya çapında bir üne sahip. Biz de bu mutfağın en önemli yemeklerini sizler için listeledik.
-
Menakiş
Lübnan mutfağının en popüler yemeklerinden biri Manakiş bizlere çok uzak bir lezzet değil. Daha çok zahterli ekmek olarak bilinen bu yemek hamur üzerine peynir, kekik, zahter ya da kıyma eklenerek yapılıyor. Yapmasının kolaylığı bir yana, her öğünde tüketilebilir.
Manakiş levanten ülkelerin yanı sıra özellikle de Melbourne'ün başlıca kent merkezlerinde olmak üzere Avustralya ve Sidney'de Lübnan'lıların yaşadığı yerlerde popüler bir yiyecek türü. Bu kentlerde, başta Lübnan'lıların yaşadığı bölgelerdeki fırınlarda daha sıklıkla Lübnan Pizzası adıyla üretilir ve satılır.
Manakişin en popüler sunum biçimi zahterli olandır. Zahter, zeytinyağı ile karıştırılır ve fırına sürülmeden evvel hamurun üzerine yayılır. Zahterli manakiş, levanten mutfağında kahvaltıların gözdesi olarak çok tutulur.
-
-
Humus
Nohut ile yapılabilecek sonsuz tarif arasından en bilindik olanı Humus. Türk mutfağında da yaygın olan bu lezzet yeri geldiğinde sos yeri geldiğinde meze olarak kullanılabiliyor. Püf noktası ise: Ne kadar sarımsak o kadar iyi!
Tahin, nohut ve sarımsağın birleşimiyle ortaya çıkan, kendine özgü süslemeleri ve lezzetiyle damaklarda ayrı bir tat bırakan humus, gastronomi kenti Hatay'da en sevilen yiyeceklerin arasında yer alır. Hatay'da genellikle soğuk meze, Tarsus'ta ise sıcak ana yemek olarak tüketilir. ohut bir gece önceden ıslatılır. Bir tencerede çok iyi pişinceye kadar haşlanır, suyu süzülür. İnce delikli süzgeçten iki defa geçirilir Limonların suyu sıkılır, sarımsak dövülür, tahin ezilip püre haline getirilmiş nohuda karıştırılıp içine tuz eklenir. Bu karışım bir servis tabağına yayılarak konur. Üstüne kimyon, toz biber serpilir ve zeytinyağı gezdirilir. Üstü domates, turşu ve maydanozla süslenir.
-
Hellim Peyniri
Marketlerde kolaylıkla bulabileceğiniz hellim peyniri Ortadoğu mutfağının en sevilen yiyeceklerinden biri. En iyisi keçi sütünden üretilir ancak keçi ve inek sütü karışımından yapılan versiyonu daha yaygın. Hellim peyniri ızgara ya da tavada pişirerek tüketilir, aynı zamanda salamura ya da baharatlı çeşitleri de bulunuyor. Mısır'da bu peynir en çok salamura edilmiş şekilde yenir. Günümüzde Orta Doğu'da da pek çok ülke hellim üretiyor. Hellim peyniri 1999 yılında ABD'de, 2000'de Yunanistan'da ve 2002'de ise Avrupa Birliği'nde ticari marka olarak bazı firmalara tescillenmiş.
-
Ful Medames
Özellikle Mısır’da sık tüketilen bu yemek günümüzde tüm dünyada ilgi gören lezzetler arasında. Ful Medames'e bakladan yapılan bir çeşit piyaz da diyebiliriz. Bakla, zeytinyağı ve kimyonla karıştırıldıktan sonra limon, sarımsak, maydanoz, kırmızı biber eklenerek servis ediliyor. Bu yemeğin geçmişinin Antik Mısır’a uzandığını söyleniyor.
Ful medames, geleneksel olarak büyük bir metal testi içinde yapılır ve servis edilir. Mısır'da, özellikle Kahire ve Gize kentlerinde temel bir besindir. Ful medames ayrıca birçok Arap, Orta Doğu ve Kuzey Afrika kültürünün mutfaklarının ortak bir parçasıdır.
Malzemeler: Yarım kilo kuru bakla, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı limon suyu, yarım çay bardağı tereyağı, yarım çay kaşığı kimyon, tuz
Yapılışı: Bir gece önceden baklaları ıslatıyoruz. Ertesi gün baklaları ıslattığımız suyu döküp baklaları yıkıyoruz. Bir tencereye baklaları koyduktan sonra 3-4 parmak üzerine kadar su ekliyoruz ve kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra ateşin altını kısıp baklaların iyice yumuşaması için 1 saat kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Baklalar yumuşayınca ocaktan alıp süzüyoruz. Bir kaba yumuşamış baklaları koyduktan sonra sarımsak, limon suyu, yağı ve kimyonu ekleyip karıştırıyoruz. Ardından patates püresi yapar gibi iyice eziyoruz.
-
Falafel
Vejetaryen mutfağının en sevilenlerinden; nohutla yapılabilecek lezzetli tariflerden bir diğeri; Falafel. Son dönemlerde falafel vegan varyasyonları yapılabildiği için oldukça popüler hale geldi. Kendi mutfağınızda kolaylıkla yapabileceğiniz falafel porsiyon olarak tüketilebilir. Üzerine tahin ya da yoğurt gibi soslar eklenerek dürüm olarak da servis edilebilir.
Malzemeler: 250 gram nohut, 2 adet kırmızı soğan, 2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz, 2 yemek kaşığı, doğranmış kereviz sapı, 2 adet közlenmiş kırmızıbiber veya rendelenmiş havuç, 3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 5 yemek kaşığı un, tuz ve beyaz biber, zeytinyağı
Yapılışı: Nohutları bir gece önceden ıslatıyoruz ve tüm malzemeleri püre haline gelinceye dek rondoluyoruz. Top top veya köfte şeklinde kızgın yağda kızartıyoruz ve afiyetle yiyoruz. Yanında cacık ve üstüne tahinle tavsiye ederiz, afiyet olsun.
-
-
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!