Ortadoğu mutfağının en iyileri

Menakiş

Lübnan mutfağının en popüler yemeklerinden biri Manakiş bizlere çok uzak bir lezzet değil. Daha çok zahterli ekmek olarak bilinen bu yemek hamur üzerine peynir, kekik, zahter ya da kıyma eklenerek yapılıyor. Yapmasının kolaylığı bir yana, her öğünde tüketilebilir.

Manakiş levanten ülkelerin yanı sıra özellikle de Melbourne'ün başlıca kent merkezlerinde olmak üzere Avustralya ve Sidney'de Lübnan'lıların yaşadığı yerlerde popüler bir yiyecek türü. Bu kentlerde, başta Lübnan'lıların yaşadığı bölgelerdeki fırınlarda daha sıklıkla Lübnan Pizzası adıyla üretilir ve satılır.

Manakişin en popüler sunum biçimi zahterli olandır. Zahter, zeytinyağı ile karıştırılır ve fırına sürülmeden evvel hamurun üzerine yayılır. Zahterli manakiş, levanten mutfağında kahvaltıların gözdesi olarak çok tutulur.