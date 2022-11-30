Taze zencefil çayı nasıl yapılır?

Bağışıklık için probiyotik zengini besinler tüketin, mutlaka mevsim sebzeleri ile beslenin. Viral hastalıklardaki koruyucu etkisi kanıtlanmış bitkileri tüketin. Güçlü bir antienflamatuar olan, bulantı önleyici, antiviral, ağrı kesici, kanser savaşçısı, bağışıklığı güçlendirici özellikleri olan, birazdan tarigini vereceğimiz zencefil çayını mutlaka deneyin.
Zencefil, son yılların popüler bitkilerinden. Sağlığa ne denli faydalı olduğu, özelikle mevsim geçişlerindeki soğuk algınlığında vücuda nasıl destek verdiği hemen herkesin bilgisi dahilinde. Yüzyıllardır insanların vazgeçemediği zencefille çok sayıda tarif de bulunuyor.
Zencefil ile yapabileceğiniz en güzel tariflerden biri elbette çayını demlemek. Taze zencefilden çay yaparak hem eşsiz aroması ve kokusunu evinize dağıtabilir hem de sağlıklı bir içecek tüketebilirsiniz.
Zencefil çayının faydaları
Özellikle kış günlerinde içinizi ısıtmak için birebir olan zencefil çayı, oldukça hafiftir ve iyi bir uyku çekmenize yardımcı olur. Mide ağrıları ve sindirim sorunları için zencefil tüketebilirsiniz, özellikle çok yediğiniz yemeklerden sonra sindirime yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir, öksürüğü azaltır ve bağırsaklar için birebirdir.
Serin havalarda sıcak bir içecek istediğinizde, sabah ya da öğleden sonra tüketebilirsiniz. Benzer farklı tatlar sunan sıcak çikolata ve salep gibi ağır olmadığından harika bir kış içeceği olacaktır.
Zencefil çayının en önemli özelliklerinden biri ise son derece hafif olmasıdır. İçinde kafein bulunmaz ve sıfır kaloridir. İçine şeker koymadığınız taktirde (bal konabilir) içebileceğiniz en sağlıklı ve diyet dostu içecektir.
Hamilelere öneriliyor
Zencefil çayı sindirime yardımcı olduğu gibi mide bulantısına da iyi gelir. Bu özelliği nedeniyle zencefil çayı özellikle sabah bulantısı yaşayan anne adaylarına öneriliyor. Yüzyıllardır kusma tedavisinde kullanılan ve son derece güvenilir bir bitki olan zencefil, evrensel olarak geleneksel standartlarda güvenli kabul edilen az sayıda bitkiden biridir.
Zencefil çayı nasıl yapılır?
Malzemeler: 2,5 cm uzunluğunda ve yarısı kadar kalınlığında parçalanmış ve dilimlenmiş zencefil (soyulması gerekmiyor), 1 su bardağı su, isteğe bağlı aroma (çubuk tarçın veya zerdeçal veya taze nane), isteğe bağlı eklentiler (ince dilim portakal ya da limon, 1 tatlı kaşığı bal)
Nasıl yapılır? Yüksek ateşte suyla zencefili haşlayın. Seçtiğiniz aromayı (tarçın, zerdeçal veya naneden sadece birini) tencereye ekleyin. Karışımı kaynattıktan sonra ocağın altını kısın ve 10 dakikaya kadar kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Tencereyi ocaktan alıp süzgeçten geçirin. Bal veya limon dilimi ile servis edin.
Zencefil çayınıza aromalar ekleyin: Tenceredeki zencefili bir çubuk tarçın ile ya da zerdeçalla birlkte kaynatarak çayınıza baharatlı bir aroma ve eğlenceli bir turuncu tonu ekleyebilirsiniz. Çayınıza nane aroması vermek isterseniz, karışıma bir kaç dal nane ekleyerek pişirmeye devam edin.
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