Tokat'ın tescilli organik lezzeti: Bez sucuk

Tokat'ta, 1925 yılında Mustafa İçeloğlu'nun kent merkezinde kurduğu et, sucuk ve pastırma imalatını, 1973 yılında oğlu Salih İçeloğlu devraldı. Torunu Muharrem İçeloğlu ise dedesinin mesleğini geliştirip, Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde et ürünleri fabrikası kurdu. İçeloğlu, 2009 yılında bez sucuğu geliştirerek, Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurup, ürün tescili aldı. Geleneksel yönetmelerle, ısıl işlem görmeden üretilen bez sucuklar yoğun talep gördü.
Firmalarının 1 asırlık aile şirketi olduğunu ifade eden Muharrem İçeloğlu, "Dededen toruna 3'ncü nesil olarak devam ettirmeye çalışıyorum. Firmamızda ilk öncelikle Tokat yöresine has bez sucuk üretimi yapıyoruz. Tamamen fermente bir üründür. Doğal yollarla fermantasyonunu gerçekleştiriyoruz. Geleneksel olarak yapılan ürünü, fabrikasyon ortamında üretiyoruz. Yaklaşık 10-12 gün arasında fermente odalarında, yüzde 40 fire vererek satışa hazır hale getiriyoruz. Bunun yanında kavurma, çemen ve kangal sucuğu üretimi de yapıyoruz" dedi.
'ISIL İŞLEM GÖRMEDEN ÜRETİYORUZ'
Ürünlerinde kimyasal madde kullanmadıklarını belirten İçeloğlu "Özellikle et ürünlerinde kullanılan sodyum nitrik ve sodyum nitratlar vardır. Biz hiç bir ürünümüzde bu katkı maddelerini kullanmıyoruz. Çünkü sağlığa çok ciddi zararlarının olduğunu biliyoruz. Geleneksel yöntemlerle ürünlerimizi üretmeye çalışıyoruz. Bez sucuğun diğer sucuklardan ayıran özelliği yüzde yüz dana eti olması, sağlığa zararlı kimyasal maddelerin kullanılmaması ve ısıl işlem görmeden, kurutma yöntemiyle satışa çıkmasıdır. Tabi bu yöntemlerle geleneksel olduğu için tat ve aroma daha fazla ortaya çıkıyor. Tokat merkez ve ilçelerinde sıcak satışımız var. Birçok kurumsal firmada da ürünlerimiz mevcut. Ayrıca online satış da yapıyoruz. Ürünlerimizi aynı gün içerisinde isteyene kargo ile de gönderiyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!