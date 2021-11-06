Un kurabiyesi nasıl yapılır?

Eskiden fırın çalışanları çok küçük miktarlardaki pasta hamurlarını fırınlarının sıcaklığını anlayabilmek için kullanırlarmış. Bu ufak test hamurlarına Flemenkçe’de “küçük pasta” anlamına gelen “koekje” denirmiş. Bu ilginç tesadüf ile bugün bildiğimiz “cookies” (kurabiye) doğmuştur.

Ardından kurabiye geliştirilerek çikolatalı ve benzeri şekilde sofralarımza gelir oldu.

Kurabiye bir dönem boyunca sadece seyahat yiyeceği olarak görülmüş. Seyahate gitmeden önce mutlaka kurabiye alır ve yanlarında bulundururlarmış. 17 ve 18. yy. da kurabiye genellikle profesyoneller tarafında yapılıyormuş ancak 19. yy. da artık işin rengi değişmiş ve evlerde daha çok yapılmaya başlamış. Her ülke kurabiyenin içine kendine has birşeyler eklemiş ve geliştirmeye devam etmiştir.

Ülkemizde kurabiyenin ilk kez Osmanlı döneminde yapıldığı ve saray mutfağında da yerini aldığı bilinmektedir.

Bu bilgi verdikten sonra sizlere un kurabiyesinin yapılışını anlatmak istiyorum.

UN KURABİYESİ TARİFİ

1 paket margarin (yumuşak olmalı, 250 g)

1 Türk kahvesi fincanı sıvı yağ

4 çorba kaşığı buğday nişastası ya da mısır nişastası

1 su bardağı pudra şekeri

3,5 su bardağı un

Üzerini süslemek için yarım su bardağı kadar pudra şekeri

NASIL HAZIRLIYORUZ?

Margarin, sıvı yağ ve pudra şekerinin 1 su bardağını karıştırıp elimizle yoğuruyoruz. Kalan yarım bardaklık pudra şekeri üzeri için kullanılacak.

5 dk. yoğurduktan sonra nişasta ve unu ilave ediyoruz. Kulak memesi yumuşaklığını aldıktan sonra şekil vermeye başlıyoruz. Hamuruzunu dinlendirmenize gerek yok.

Şekil verirken 2 adet ceviz büyüklüğünde bir parça koparıp rulo şekline getirin. Sağ, sol ve üst kısmına çatalla şekil verip yan yan kesin.

Hamur yağlı olduğu için tepsinizi yağlamanız gerekmiyor. Ben genelde yağlı kağıt kullanıyorum. Kurabiyeleri tepsiye dizin.

Ilık fırında 160 derecede 15 dk. pişirin. 15 dakikadan fazla asla pişirmeyin yoksa kurabiyeleriniz sert kıvam alır bu da ağızda dağılmasını önler. Hafif nemli ve yumuşak şekilde fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerine bir çay süzgeci yardımıyla pudra şekerini serpin.

Afiyet olsun...