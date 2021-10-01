Aromaterapi turlarının yeni rotası: Köyceğiz

Köyceğiz'in eşsiz bir doğası var. Tıbbi ve aromatik bitkiler açısından müthiş bir zenginliğe sahip. Kleopatra’nın güzellik iksiri diye bilinen yöreye özgü sığla ağaçlarından elde edilen sığla yağı yüzyıllardır eczacılık ve parfümeride kullanılıyor. Günlük ağacı ya da amber ağacı olarak da bilinen sığla ağaçlarının orman oluşturabildiği tek yer Köyceğiz. Dalyan ve Köyceğiz oldukça sulak bir bölge ve muhteşem bir botanik zenginliğe sahip. 81’i endemik ve 20’si de nadir bitki olmak üzere toplam 101 tür koruma altında.

Gelecek Turizmde programı kapsamında gerçekleşen Köyceğiz Aromatik Bitkiler Evi projesi, ilçenin tıbbi ve aromatik zenginliğinden ilham alınarak oluşturulmuş bir proje. 28 Eylül'de Dünya Turizm Günü'nde yapılan tanıtım toplantısında biraraya geldik ve özellikle gencecik, pırıl pırıl, heyecanlı ve eğitimli yüzlerin bu proje için bir araya gelmesi ve canla başla yöre için çalışmaları beni çok etkiledi.

Gelecek Turizmde programı 14 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığıyla gerçekleşiyor. Programın en büyük amacı; Türkiye'nin sadece deniz-kum-güneş turizmi açısından değil, sürdürülebilir turizm açısından da oldukça zengin kaynaklara sahip olduğunu gösterebilmek, sürdürülebilir turizm modelleriyle yerel istihdam, özellikle de kadın istihdamı sağlamak, 4 mevsim 12 ay Türkiye'nin potansiyelini ortaya çıkarabilmek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi, Köyceğiz Belediyesi ve Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından yürütülen bu projede, belediyenin tesis ettiği konak bölgenin botanik zenginliğinden beslenecek şekilde “Aromatik Bitkiler Evi”ne dönüştürülmüş. Akademisyenler, alanında uzman eğitmenler Temmuz 2020'den beri sürdürülebilir turizm, toplumsal cinsiyet eşitliği, girişimcilik, tıbbi ve aromatik bitkilerle aromaterapi, aromatik bitkilerle mum yapımı, aromatik bitkilerle kahve demleme, homeopati ve eko-baskı gibi konularda eğitim veriyorlar, atölyeler yapıyorlar. Temmuz 2020-Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenen atölye ve eğitimlere 783’ü kadın olmak üzere toplam 856 kişi katılmış.

Proje ile tıbbi ve aromatik bitki zengini ilçenin, dünyada trend haline gelen aromaterapi turlarının yeni rotası olması hedeflenirken Köyceğizli kadınların da turizmden gelir elde etmesi amaçlanıyor.

14 yıldır Gelecek Turizmde projelerini desteklediklerini belirten Anadolu Efes Türkiye Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Selda Susal Saatçi şunları söyledi; “Gelecek Turizmde ile toplamda 17 tane hedefe uygun çalışma üretiyoruz. Aslında her projenin ve bölgesinin hikayesine dahil oluyoruz. Köyceğiz Aromatik Bitkiler Evi projesinde sürdürülebilir turizmin kahramanları olan kadınlar bölgenin turizmle kalkınma hikayesini yazmaya karar vermiş. Onlarla böylece yollarımızın kesişmesi mutluluk verici. Bu projeyle Köyceğiz’in dünyada trend haline gelen aromaterapi turlarının yeni rotası olmasını ve Köyceğizli kadınların da turizmden gelir elde etmesini amaçlıyoruz. Köyceğiz’deki Aromatik Bitkiler Evi’yle orman yangınlarından önce de buradaydık, bu felaketten sonra da bölgenin bir an önce toparlanmasına katkı sağlamak için burada olmaya ve desteğimizi sunmaya devam edeceğiz.”dedi.

UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü Yöneticisi Mustafa Yurdupak; “COVID-19 salgınıyla birlikte en çok etkilenen sektörlerden biri turizm oldu. Buna Ağustos ayında yaşanan orman yangınları da eklenince turizmin istatistiklerin ötesinde insana dayalı, toplum temelli, yerel ekonomiye katkı sağlayan, kapsayıcı, afetlere dayanıklı şekillendirilmesinin önemi bir kez daha anlaşıldı. Bu yıl Dünya Turizm Gününün temasının da kapsayıcı büyüme olması tesadüf değil. Biz de yerel ekonomik kalkınmaya destek olurken kimseyi geride bırakmayarak kadınların sosyal ve ekonomik güçlenmesi, istihdam yaratılması ve doğal ve kültürel değerlerin korunması için çalışıyoruz. Köyceğiz Aromatik Bitkiler Evi de sürdürülebilir turizm konusundaki çabalarımızın yereldeki örneklerinden biri” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzmanı Beril Yamaner ise, “Bakanlık olarak temel hedefimiz turizm potansiyeli olan alanların potansiyellerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve böylece turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek, turizmden elde edilen geliri artırmak. Bu kapsamda yürüttüğümüz önemli çalışmalardan birisi de güçlü ortaklık yapısıyla Gelecek Turizmde Projesi’dir. 14 yıldır Türkiye’nin farklı bölgelerinde sürdürülebilir turizm projelerini destekliyor ve sürdürülebilir turizm anlayışının benimsenmesi için çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. COVID-19 salgını sonrası sürdürülebilir turizm anlayışının hızla yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Tıbbi ve aromatik bitkiler açısından çok zengin olan Köyceğiz’de kurduğumuz Aromatik Bitkiler Evi’nin turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi bağlamında sürdürülebilir turizm alanında iyi bir örnek oluşturduğunu düşünüyorum” dedi.

Gelecek Turizmde Hakkında

Gelecek Turizmde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes iş birliğiyle 14 yıldır Türkiye’nin sürdürülebilir turizm potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışan bir program. Yürütülen projelerle yerel kalkınmaya ve kadınların ekonomik güçlenmesine katkı sağlıyor. Gelecek Turizmde kapsamında bugüne kadar 19 proje ile 200 bin kişinin hayatına dokunuldu. Yaklaşık 500 kadına doğrudan ya da dolaylı olarak istihdam sağlandı. 600 STK ve 23 üniversite ile iş birliği yapıldı.