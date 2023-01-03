Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası ile ilgili, "Hayalimiz var. Ayder'de artık trafik ve egzoz dumanı olmayacak. Ayder, rahat rahat dolaşıp koşabilen çocuklarımızla beraber, bir tatil dünyası olacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, beraberinde İLBANK Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Özsoy, TOKİ Uygulama Daire Başkanı Osman Direnç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş ve Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ve gazetecilerle, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda yapımı devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Açıklamalarda bulunan Gürgen, "Önümüzdeki zamanda yeni bir Ayder hayalimiz var. Bu Ayder hayalimiz içerisinde araçların olmadığı, yayaların rahatlıkla dolaşabildiği, insanların temiz havada temiz suyun içerisinde huzurlu ve mutlu bir şekilde tatillerini yapabildikleri, eğlenebildikleri, dinlenebildikleri bir bölge hayalindeyiz. Bugün sizlere en başta arıtma tesisimizi gösterdik. Ayder'deki bütün tesislerin atık sularının arıtılacağı, dolayısıyla Fırtına Vadisi'nin tertemiz olacağı bir Ayder hayalimiz var. Beraber de gördük, tesis güzel bir şekilde faaliyette, bu konuda İller Bankası Genel Müdürü'müze de teşekkür ediyoruz" dedi.

"OTOPARKIMIZ MÜTHİŞ BİR ESER"

Bölgedeki 1650 araç kapasiteli otoparkın belediyece işletileceğini kaydeden Gürgen, "Otopark inşaatı şu anda hızlı bir şekilde devam ediyor. 1650 araçlık bir otopark olacak. Otoparkımız müthiş bir eser, mühendislik harikası da diyebilirim. Sizlerle beraber gördük, iki yolun arasına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızın sığdırdığı 1650 araçlık bir otopark. Bu otoparkın maksadı, bundan sonraki dönemde Ayder'e araç girişinin önüne geçmek. Otoparkımızı, Belediyemiz işletecek. Siz vatandaşlarımız, geldiğinizde arabanızı otoparka bırakacaksınız. Elektrikli araçlarla Ayder'in içerisine taşıyacağız. Ayder bundan sonra yürüyerek gezebileceğiniz bir bölge olacak" diye konuştu.

"OTEL, AYDER'DEKİ İŞLETMECİLERİMİZİN HİZMETİNE VERİLECEK"

İnşası süren termal otele ilişkin bilgiler de veren Gürgen, şunları söyledi:

Termal otelin şöyle bir önemi var. Termal oteli, Ayder'deki işletmecilerimiz için yapıyoruz. Buradaki işletmecilerimiz sağ olsun, uzunca zamandan beri bizimle beraber çalışıyorlar. Bu oteli bir işletme, bir tek vücut olarak Ayder için hep beraber çalıştıracaklar. Biz buraya yeni bir tesis kazandırmak istemiyoruz. Biz Ayder'deki gözü rahatsız eden imar planına uygun olmayan tesisleri kaldırıp, oradaki tesisi tek başına kullanılabilecek, altında termali, toplantı salonları olan; yukarısında restoranları olan 80 odalı bir tesis haline getirdik. Bu otel de tamamıyla, Ayder'deki işletmecilerimizin hizmetine verilecek. Tahmin ediyorum, otelin açılışı da haziran ayı itibarıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mız bitirdiği zaman herkesin kullanımına açılacak. Şu anda içerisinde bulunduğumuz bölge de ilk teslimatları yapılmış olan oteller ve apartlar bölgesi. Bugün buradaki otelleri ve apartların tamamını da vatandaşlarımızı anlaşmak suretiyle eski apartlarını ve otellerini yıkmak koşuluyla teslimatlarını yapıyoruz.

"AYDER'DE ARTIK TRAFİK OLMAYACAK"

Ayder'de trafik sorununun ortadan kaldırılacağına da işaret eden Gürgen, "Arkadaşlarımız burada inşaat faaliyetlerine de başladılar. Yaklaşık 3 ay sonra bu tesisler de bitecek ve işletmeye açılmış olacak. Bizim için şöyle bir hayalimiz var; Ayder'de artık trafik olmayacak, Ayder'de artık egzoz dumanı olmayacak. Ayder'de artık kaldırımların üzerinde kendisine yer aramak isteyen vatandaşlarımız değil, rahat rahat gezip, dolaşıp, koşabilen çocuklarımızla beraber bir tatil dünyası olacak. Bu tesislerin içerisinde tekrar aynı işletmecilerimiz bir araya gelerek yeni tesisleri beraber işletecekler. Eski imar planına uygun olmayan niteliksiz yapıların tamamı kaldıracak. Sizlerin de gördüğü gibi, burada hep doğal taşlar, doğal yapı malzemeleriyle TOKİ'nin müthiş çalışmalarıyla yapıldı. Dünyaya örnek olabilecek müthiş bir çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sayın Bakanımızın amansız çalışmalarıyla bu işleri bu noktaya getirdik. Günlerce, aylarca, saatlerce Ayder için toplantılar yapıldı. Yeni mevsimde, yeni sezonda inşallah hep beraber bu tesislerin içerisinde müthiş tatil günleri geçireceğiz" ifadelerini kullandı.