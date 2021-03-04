Ege'nin mavi boncuğu: Uşak

Ekrana yaklaştıkça bu ilin Uşak, mavi rengin de haritada eser miktarda bulunan "düşük riskli il" kategorisine verildiğini öğrendik. Batı'daki ve Ege Bölgesi'ndeki tek mavi il Uşak'tı. O andan itibaren Uşak mutlu ve gururlu. Halk mavi rengin devamı için kurallara uymaya devam ediyor. Darısı tüm şehirlerin başına. Uşak ufak bir şehir; TÜİK 2021 verilerine göre 80 bini kırsalda toplam 370 bin nüfus var. Dağılım 11 ilçe, 72 mahalle ve 245 köy şeklinde. Kilometrekareye 66 kişi düşüyor. Belediye Başkanı ve Uşaklı bir milletvekili Uşak'ın bu başarısını tarhanaya bağladı. Uşak bu sıkıntılı pandemi şartlarında yüzümüzü gülümsetti. Biz de Uşak nasıl bir yerdir, Uşaklılar tarhanayı nasıl yaparlar, ne yer ne içerler merak ettik.
Video GoTurkey web sitesinden tanıtım amaçlı alınmıştır.
Eski Uşak Evleri
Uşak'taki tarihi evler genellikle iki katlı olup birinci katları taş iken ikinci katları ahşaptır. Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan evlerin tarihi dokusunun bozulmaması için koruma altına alınmıştır. Aybey, Karaağaç, Kurtuluş ve Işık Mahallelerinde görsel bir şölen sunan eski konakları ziyaret edebilirsiniz. Gezerken de eski Uşak hakkında fikir sahibi olursunuz.
Alacatene
Malzemeler
- 1 kase yeşil mercimek
- 1 çay bardağı pilavlık bulgur
- 1-2 adet kuru soğan
- 1 yemek kaşığı salça
- Yarım çay bardağı yağ
- 5 adet kuru biber
- Acı pul biber
- Tuz
Alacatene Yapılışı: Doğranmış soğanlar yağda pembeleştirilir. Salça ilave edilip kavrulur. Önceden yıkanan mercimek ve bulgur tencereye eklenip salça ve soğanla birlikte bir süre kavrulur. Suyu ve tuzu ilave edilerek kısık ateşte pişirilir. Pişmesine yakın kuru biberler eklenir. Servis yaparken üzerine acı pul biber dökülür.
Yeşim Atları
Yeşim Atları koloni olarak Murat Dağları’nda yaşarlar. Kar yağdığında ya da havalar soğuduğunda yükseklerde aç kalıp dağın yamaçlarına inen ve yiyecek arayan Yeşim Atları yaban hayatı sevenler ve foto safari için muhteşem görüntüler verir.
Döndürme
Malzemeler
Hamuru için
- 1 kg un
- 5 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşık sıvıyağ
- Yarım yemek kaşığı yoğurt
İçi için:
- 1 kg ıspanak
- 250 gr peynir
- 3 fincan sıvıyağ
Üzeri için:
- 50gr sıvıyağ
- 1 su bardağı yoğurt
Bir çeşit hamur işi yiyecektir. Büyükçe bir sinide bir sıra hamur içine genellikle ıspanak veya kabak olmak üzere hazırlanan iç ve üzerine bir sıra daha hamur konularak pişirilir. İsmini hamurun altı piştikten sonra üzerine bir tane daha sini kapatılıp ters döndürülerek pişmesinden almıştır.
Döndürme yapılışı: Un, tuz yoğurt sıvıyağ bir kaba alınır. Soğuk suyla hamur yapılıp iki parçaya bölünür. Hamur açılır içine 3 kaşık sıvıyağ sürülür yağın üzerine tuz eker gibi bir miktar un serpilir. Hamurun kenarları 5-6 yaprak şeklinde kesilir.Yapraklar ortada karşılıklı birleşecek şekilde katlanır. Bir müddet dinlendirildikten sonra tekrar tepsi büyüklüğünde açılır. Yağlanmış tepsiye yerleştirilir. Üzerine kıyılmış ıspanak, peynir ve yağ karışımı bolca serpilir. Diğer hamurda aynı şekilde hazırlanır. Tepsiye yerleştirilir. Odun ateşi üzerinde döndürülerek alti pişirilir. Alti pişince ateşten alınır. Bir senit yardımıyla tersyüz edilir. Tepsi tekrar yağlanır. Diğer tarafta pişince tekrar eski haline çevrilir. Ocaktan alınarak bıçakla düz yada baklava şeklinde kesilerek servis yapılır. (Fırında pişirilecekse üzerine yağ ve yoğurt karışımı sürülerek pişirilir.)
Halı ve Kilim Dokumacılığı / Dokur Evi
Uşak Belediyesi tarafından orijinal malzemeleri korunarak restorasyonu tamamlanan Dokur Evi, 180 yıllık tarihi dokusuna uygun olarak “Uşak Belediyesi Dokur Evi Geleneksel El Sanatları Halıcılık Merkezi” adıyla 2010 yılından beri faaliyettedir. 40 halı tezgâhıyla kurslara ev sahipliği yapan Dokur Evi'nde geçmişi Selçuklulara kadar uzanan, Avrupalı ressamların tablolarında sık sık tasvir ettiği Uşak halıları ile tarihin en eski el sanatlarından olan halı dokumacılığı sanatı yaşatılmakta, aynı zamanda kadın istihdamına da katkı sağlanmaktadır.
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