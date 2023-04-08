Kelebekler Vadisi, Fethiye, Muğla

Sahip olduğu endemik türler nedeniyle dünya mirası olarak korunması önerilmiş 100 dağdan biri olan Babadağ'ın eteklerinde bulunan Kelebekler Vadisi, 8 Şubat 1995'te 1. derecede doğal sit ilan edilmiş ve her türlü yapılaşmaya kapatılmıştır. 350 metreye ulaşan sarp kayalık duvarlarla çevrili olan Vadi ismini, barındırdığı 80'den fazla kelebek türünden ve özellikle kaplan kelebeğinden almıştır. Kaynağı Faralya mahallesinde bulunan ve 50 metre yükseklikten dökülen şelale, Vadi'nin ortasından geçen bir dere ile Akdeniz'e ulaşır. Kelebekler Vadisi'ne ulaşım ya Ölüdeniz'den kalkan teknelerle sağlanır. ya da Faralya (Uzunyurt) mahallesinden bir patika ile ulaşılır; fakat Faralya köyünden aşağı inen patika ipli tırmanış rotaları, uçurumlu ve değişken yüzeyi nedeniyle tehlikelidir ve mutlaka bir rehber eşliğinde yapılmalıdır.

Fotoğraf Sahibi: Mustafa Özsayan @mustafa0zsayan