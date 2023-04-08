Antik kentler, gizli koylar, saklı güzellikler ve eşi benzeri olmayan doğal destinasyonlar. Sadece fotoğrafları bile heyecanlandırmaya yeter çoğu zaman.
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HALFETİ
Masal diyarı Eski Halfeti. Şanlıurfa'ya giderseniz es geçmemeniz gereken yerlerden biri. Fırat Nehri'nin sularının altında kalan taş mimarisiyle "Saklı cennet" ya da "Kayıp kent" olarak da tanınan bozkırın ortasındaki sahil kenti.
Foto sahibi: Halil Bekar @bekartravels
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İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI
İğneada Longoz Ormanları’nın en etkileyici noktalarından biri. Çünkü bir longozda görülebilecek tüm ekosistemleri bir arada barındırıyor: dere, göl, kumullar, longoz ormanları ve deniz. Bulanık Dere’nin Karadeniz’e döküldüğü yerde oluşturduğu kumul birikintileri, lagün gölü Aypoloz’u doğurmuş. Yöre halkının “Deniz Gölü” de dediği lagünün arkasındaysa, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nda “Mutlak Koruma Bölgesi” olarak işaretlenen subasar ormanları görülüyor.
Foto sahibi: @atlasdergisi Bülent Özalp @bulentozalp
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AŞIKLAR YOLU, GÖKOVA
Gökova seyir tepesinden Akçapınar Köyü'ndeki ağaçlı yol, aşıklar yolu da deniyor. Bambaşka bir dünyaya uzanan yol. Mutlaka yürümeniz gerek.
Foto sahibi: @turanyaman Turan Yaman
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Efes Antik Kenti
Antik dünyanın en önemli metropollerinden biri. Son derece görkemli bir metropolis. Eşsiz mimari eserleri binlerce yıldır ayakta olan bu mega antik şehrin yarısından fazlası hala toprak altında.
Foto sahibi: Halil Bekar @bekartravels
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Akbük, Haydar Koyu, Didim, Aydın
Didim-Bodrum Paralelinde Akbük'e 17 km yakınlıkta bulunan Haydar Koyu, bölgenin en temiz ve en güzel denizine sahip efsane koylardan biri. Yolun bozuk olması ve insanların bu güzel yeri daha keşfetmeyi başaramamış olması, koyun doğal güzelliğini koruyan en önemli etken.
Foto sahibi: Süleyman Özdüzen @suleymanozduzen
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DALYAN
Foto sahibi: @yurtyapanc Çağatay Yurtyapan
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BODRUM GÜMÜŞLÜK
Foto sahibi: @frht.idog Ferhat İdoğ
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Cennet Koyu, Yediburunlar, Fethiye
Foto sahibi: @diana.in.diana
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Akbük, Muğla
Akbük'te şu şahane manzaraya karşı oturup huzurun keyfini çıkarmayı kim istemez ki..
Foto sahibi: halil ibrahim bayrakcı @hibayrakci
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İzmir Urla
Foto sahibi: Hüseyin ŞALIŞ @huseyin.salis
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Asos, Behramkale, Çanakkale
Ulaşımın biraz zor olmasından dolayı sakin ve huzurlu olan bölge kafa dinlemek isteyenler için kesinlikle gidilmesi gereken yerlerdendir.
Foto sahibi: Hüseyin ŞALIŞ @huseyin.salis
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Saros Körfezi, Edirne
Hem Gelibolu yarımadası tarafında, hem de Trakya tarafında eşi bulunmaz sahillere ve koylara sahip Saroz körfezi Ege Denizinin en tuzlu suyuna sahip. En büyük özelliği dünya üzerinde kendi kendini temizleyebilen 3 körfezden biri olması. Türkiye’nin en temiz bölgelerinden biri.
Foto sahibi: @bsraergncdndar Büşra Ergenç Dündar
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Trabzon
Foto sahibi: Halil Bekar @bekartravels
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Tarsus Şelalesi
Foto sahibi: @ali__mai
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Darlık Barajı, İstanbul
İstanbul’da yaşayanların karantina sonrasında rahat nefes alabileceği ve huzura kavuşacağı bir kamp yeri. Kamp yapmak, doğa yürüyüşü yapmak, balık tutmak, bisiklet sürmek ve ATV ile offroad yapmak için oldukça elverişli. Darlık Barajı, Şile yolu üzerinde bulunan baraj göllerinden biri. Darlık Barajı ve İstanbul arası mesafe 60-70 kilometrer. İstanbul’dan Şile Otoyoluna çıkarak sırasıyla; Sultançiftliği Taşlıtepe Devlet Ormanı, Alemdağ Ormanı, Avcıkoru Tabiat Parkı ve Yeşilvadi’yi geçerek Darlık Barajı’na varabilirsiniz.
Foto sahibi: murat aksu @murataks34
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Mordoğan Ayıbalığı Koyu
İzmir'in en temiz 5 koyundan biri olan Koy, Karaburun'un Mordoğan beldesinde yer alıyor. Kayalıklardan meydana gelen koy, oldukça dalgasız ve sakin bir denize sahip. Koyda, Karaburun Belediyesi'ne ait şemsiyeler ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Koyun içerisinde bungalov evlerden oluşan bir konaklama tesisi de yer alıyor.
Fotoğraf Sahibi: @bsayinta Betül Sayınta
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Kelebekler Vadisi, Fethiye, Muğla
Sahip olduğu endemik türler nedeniyle dünya mirası olarak korunması önerilmiş 100 dağdan biri olan Babadağ'ın eteklerinde bulunan Kelebekler Vadisi, 8 Şubat 1995'te 1. derecede doğal sit ilan edilmiş ve her türlü yapılaşmaya kapatılmıştır. 350 metreye ulaşan sarp kayalık duvarlarla çevrili olan Vadi ismini, barındırdığı 80'den fazla kelebek türünden ve özellikle kaplan kelebeğinden almıştır. Kaynağı Faralya mahallesinde bulunan ve 50 metre yükseklikten dökülen şelale, Vadi'nin ortasından geçen bir dere ile Akdeniz'e ulaşır. Kelebekler Vadisi'ne ulaşım ya Ölüdeniz'den kalkan teknelerle sağlanır. ya da Faralya (Uzunyurt) mahallesinden bir patika ile ulaşılır; fakat Faralya köyünden aşağı inen patika ipli tırmanış rotaları, uçurumlu ve değişken yüzeyi nedeniyle tehlikelidir ve mutlaka bir rehber eşliğinde yapılmalıdır.
Fotoğraf Sahibi: Mustafa Özsayan @mustafa0zsayan
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Sığacık, Seferihisar
Fotoğraf Sahibi: @bsayinta Betül Sayınta
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Datça, Akvaryum Koyu
Fotoğraf Sahibi: Mustafa Özsayan @mustafa0zsayan
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Kabak Koyu, Fethiye, Muğla
Herkesin bir kez olsun görmesi gereken bir yer kabak koyu
Foto sahibi: Mustafa Özsayan @mustafa0zsayan
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Ekmeksiz Plajı, Seferihisar, İzmir
Fotoğraf Sahibi: @egeninkarsikiyisi Seher Erdoğan
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Kalemya Koyu, Muğla
Fotoğraf sahibi: @lifeasatrip
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Bolu, Seben Gölü
Bolu'daki Seben gölü yapay bir göldür. Çevresinde yemyeşil çam ormanları bulunan Seben Göl'ü, Abant gölünün 4 katı büyüklüğündedir.
Fotoğraf Sahibi: @hamityalcn Hamit Yalçın
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Amasra, Bartın
Bartın iline bağlı olan Amasra, Kuzeye doğru uzanmış bir burun, burnun iki yanında korunaklı liman görevi gören iki koy ve ana karaya bağlı ve bağımsız adaları ile ziyaretçilerine eşsiz bir görsel güzellik sunar. Hem 3000 yıllık tarihi, hem yerel sanatları, hem de kendini çevreleyen ormanlık alanları ile görülmeye değer yerlerden biridir. Halen özgün balık lokantaları, temiz orta boyuttaki otelleri ve sayısız ev pansiyonuyla turizme katkıda bulunmaktadır.
Foto sahibi: @ahmet.erdem Ahmet Erdem
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Kleopatra Havuzu, Denizli
Milattan önce 2. yüzyıldan kalan Hierapolis kentindeki Antik Havuz, nam-ı diğer Kleopatra Havuzu. UNESCO koruması altında, Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki sit alanı Hierapolis Antik Kenti içinde, Pamukkale Travertenleri’nin hemen yukarısındaki alanda yer alıyor.
Fotoğraf Sahibi: @gezentiadam Yaman Hüseyin Kayhan
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Akyaka, Akbük Yolu
Fotoğraf Sahibi: Emir Alsancak @styleofitaly
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Altonoluk Şahinderesi Kanyonu, Balıkesir
Balıkesir sınırları içerisinde Kaz Dağları Milli Parkı’nda bulunan Edremit ilçesi Altınoluk beldesine bağlıdır. Balıkesir şehir merkezinden yaklaşık olarak 115 km uzaklıktadır. Görsel açıdan harika bir manzara ortaya çıkaran şelalede yüzebilir ve sıcak havanın etkisini bir nebze olsun atlatabilirsiniz. Bunun yanı sıra bölgenin tam anlamıyla orman özelliklerini yansıtması sayesinde harika fotoğraflar çekinebilirsiniz.
Fotoğraf Sahibi: @iki_kurtlu
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Albay Koyu, Akyaka
Fotoğraf Sahibi: Emir Alsancak @styleofitaly
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Korsan Koyu, Antalya
Bu sahilde küçük bir mağara bulunmaktadır. Antik çağlarda, bu bölgeler korsan kralı Zeniketes’in eline geçtiği için Korsan Koyu denilmektedir. Çok yakınında bulunan Adrasan sahiline bağlı Suluada‘da çıkan kaynak suyundan da Korsanların su ihtiyaçlarını karşıladığı düşünülmektedir.
Foto sahibi: @dogadasin
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Arapapıştı Kanyonu, Aydın
Arapapıştı Kanyonu diğer adı ile İnceğiz Kanyonu, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindedir. Kanyona gitmek için en iyi zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleridir.
Fotoğraf Sahibi: @mzffrctnkya Muzaffer Çetinkaya
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Akyaka, Azmak Nehri, Muğla
Fotoğraf Sahibi: Emir Alsancak @styleofitaly
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Beldibi, Gizli Koy, Antalya
Antalya merkeze 26 km uzaklıkta eski Antalya yolu üzerinde olan bu enfes koyun adı Gizli Koy. Eski çamdağ tünelini geçer geçmez tepeden aşağıya iniyorsunuz.
Foto sahibi: @dogadasin
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Baklabükü Koyu, Turunç, Marmaris
Tertemiz, ışıl ışıl koylarda yüzmek
Foto sahibi: @hasibenursalih_ Hasibe Nur Salih
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Korsan Koyu, Karaöz, Antalya
Korsan Koyu, Antalya’nın en özel koylarından biridir. Antalya’nın Kumluca İlçesine bağlı Karaöz Köyü’nün yakınlarında yer alır. Kamp alanı olarak tercih edebileceğiniz adreslerden birisidir. Korsan Koyuna, Olimpos yolundan ulaşıyorsunuz. Olimpos’a dönmeyip Adrasan’a devam ederseniz, yedi sekiz kilometre sonra isterseniz Gelidonya Fenerine isterseniz Korsan koyuna varmanız mümkün. Korsan Koyu’na giden yolun son 1-2 km si toprak yol, bu yüzden yere basık olan araçlar bu yolda biraz zorlanabilir.
Fotoğraf sahibi: @lkarakocl Abdullah KARAKOÇ
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Doyran Göleti, Antalya
Doyran çayı üzerinde yer alan Doyran Göleti, etrafını çevreleyen dağ manzarası ve yemyeşil doğası ile eşsiz bir huzur ortamı sunuyor. Doğal güzellikleri ile kamp, trekking ve bisiklet sürmeye elverişli bölge, sakin bir çevreye sahip. Soğuk suyu ile ünlü olan göl, Antalya şehir merkezine 20 dakika uzaklıkta konumlanıyor. Alanda sadece çadır ve günübirlik ziyaret için uygun opsiyonlar bulunurken, temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz herhangi bir imkan bulunmuyor.
Foto sahibi: @dogadasin
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Adrasan Balıkçı Koyu, Antalya
Fotoğraf: @lkarakocl Abdullah KARAKOÇ
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Ölüdeniz, Fethiye
Foto sahibi: @birhayalinpesinde, Deniz Pehlivan
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Kabak Koyu, Fethiye
Foto sahibi: @emre_celikkan Emre Çelikkan
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Çıralı, Olimpos, Antalya
Fotoğraf: @lkarakocl Abdullah KARAKOÇ
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Aşıklar Yolu, Marmaris
Marmaris'te romantik bir yürüyüş yapmak isteyenler için bu fotoğrafı buraya bırakıyorum.
Foto sahibi: @emre_celikkan Emre Çelikkan
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Cennet Koyu, Bodrum
Foto sahibi: @hellopeople.co
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Malatya, Arapgir
Foto sahibi: @ahmet.erdem Ahmet Erdem
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Yassıca Takım Adaları, Göcek, Muğla
Foto sahibi: Selen & Anıl, @kus.bakisi
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Tios Antik Kenti, Çaycuma, Zonguldak
Karadeniz kıyılarındaki Tios (Tieion) antik kenti eşsiz bir konumda, çünkü Karadeniz kıyılarındaki Yunan-Roman kentleri arasında, modern yerleşimler veya alüvyon-kum-çakıl altında kalmamış bilinen tek örnek. İÖ 7’nci yüzyıldan bugüne gelen kente ait kazılarda kale, sahil surları, su kemeri, tonozlu galeri, tiyatro, savunma kulesi ve mezarlar ortaya çıkarıldı.
Foto sahibi: @atlasdergisi Turgut Tarhan @turgut_tarhan
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Kapuz Kanyonu, Antalya
Kapuz Kanyonu Antalya‘nın Aşağıkaraman Köyü‘nde bulunuyor. Yaz aylarında kanyonda yüzen, kanosu ile gezintiye çıkan, piknik yapan çok sayıda insan burayı ziyarete geliyor. Etrafı meyve ağaçlarıyla çevrili. Kanyonun suyundan beslendikleri için meyvelerin tatları oldukça güzeldir. Kamp yapmak mümkündür.
Fotoğraf Sahibi: @ugurerr07 Uğur Er
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