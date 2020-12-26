Hayal gibi bir keşif, Hayalet Köy

Yine o günlerden birindeyim. Hadi sabahın daha aydınlaşmamış diliminden başlamalıyım anlatmaya. Öyle ya güneşin ilk halini çölün ortasında hakkında efsaneler yazılan geçmişle bağını bir parça olsun kopartmış eski bir yerleşime gitmenin heyacanı içindeyim. Evet ben de herkes gibi yeni bir yere giderken heyecanlanır, meraklanırım, ancak bu kez bu duygu biraz daha fazla, karanlığın içinde Ras Al Khamiah’ı Al Madam’a bağlayan otoyoldayım. Aracın yan penceresinden yıldızların aydınlattığı loş karanlığa dalıp gidiyorum.

Kucağımda Spotify listemden DJ’ler; Sahale, Ali Farahani, Armen Miran, Hratch, Africa ve Arap coğrafyasının çöllerini hatırlatan etnik düzenlemeleri var, yine yola müziğe dalıp gidiyorum. Otoyoldan ayrılıp ufukta Ghost Village’ı gördüğümüz an çölün yerlileri develerle karşılaştığımız an. Köyün hemen girişinde onlarca devenin gün doğumundaki yolculuklarına şahit oluyoruz. Nefis bir manzara gün doğumu koşturan çöl hayatının en güzel varlıkları. Evet birazdan Ghost Village ve ben başbaşayız. Sokağın başındaki camiyi geçip kum yığının üzerinde bahçe duvarını aşıp kendimi evin giriş holünün içinde buluyorum. Gök mavisi bir duvar beyaz bir tavandan kalıntıların geri kalanın başka bir deyişle evin belden yukarısını örten kum tanelerinin üzerinde ayakta durmaya çalışıyorum.

Fotoğraflar Gizem Özçelik

Evin içerisinde bir başına kalma hali oldukça değişik bir his, internette okuduğum köyle ilgili efsanele aklıma geliyor. Korku ya da ürperti değil, daha çok kimler yaşamış bu evlerde, neler olmuş, kaç kişiydiler, aklımdakiler daha çok bıraktıkları anılardan ibaret kurmacalar. Kulaklığımdaki müziği susturuyor ve kulaklığımı çıkarıyorum. Kum tepelerinde rüzgarın yardımıyla dans eden ince kum tanelerini izliyorum. Sonra rüzgarın sesiyle kum tepelerinin üzerindeki inişli çıkışlı keşfim başlıyor. Anlatacaklarım henüz başlıyor.

Daha önce de söylemiştim, Arap coğrafyasında Bin Bir Gece Masalları’nı andıran bir şey var… Daha doğrusu, insanları masal kavramlarıyla düşünmeye teşvik eden bir şey… Zira burada hangi taşı kaldırsanız altından mistik ve egzotik bir tarihçe, hadi doğrusunu söyleyelim, efsane karşınıza çıkıyor. Sembollerle düşünmenin insanıçocukluğuna ve her şeyin mümkün olduğu bir dünyaya ışınlayan bir yanı varç

Bu defa yolum Dubai’nin hemen dışına, Sharjah eyaletinin sınırları içerisinde kalan eski bir köye düştü. Köy demek aslında biraz abartılı, nitekim Al Madam kasabasının hemen ardındaki çöl şeridinde kalan bu eski yerleşim, rengarenk evlerden ve bir tek camiden oluşan iki sokaktan ibaret. Ama etrafındaki mit bulutu gerçekten büyük.

Hayalet Şehir

Aslen 1970’lerde bölgedeki petrol keşfi sonrasında gezgin Bedevileri yerleşik düzene alıştırmak amacıyla kurulmuş bir toplu konut bölgesi olan Al Madam, bölgenin tipik ortak paylaşımlı avlulu mimarisine uygun şekilde inşa edilmiş birkaç evden ve bir camiden oluşuyor. Zamanında oldukça sempatik bir yer olduğu mavili yeşilli duvar boyalarından, çinilerden ve kumul tepelerine açılan büyüleyici manzaralardan belli… Oysa şimdi, kısa bir dönem için de olsa bölgede hüküm süren canlılığın yerinde tüyler ürpertici bir sessizlik kol geziyor.

Al Madam, bugün kumlar altında kalarak tam anlamıyla hayalet bir kasabaya dönüşmüş, tekinsiz bir yer. Neden böyle olduğuna ilişkin muhtelif rivayet var. En akla yakını hiç kuşkusuz bölgenin çetin çöl şartlarının bu küçük ve savunmasız yerleşimi boyunduruğu altına alıp neredeyse yok etmiş ve ikameti imkansız hale getirmiş olması. Bir başka iddia da hükümetin söz verdiği gibi elektrik, su vb hizmetleri bölgeye getirememiş olmasından dolayı göçebe halkın yeniden yollara düşmesi tezini savunuyor. Ancak tahmin edileceği gibi, mistik masallar diyarının halkı bu tür nesnel açıklamalardan çok fazla etkilenmiyor. Haklarını bir nebze de olsa vermek lazım; zira buraya gelip de insanın iliklerine dek işleyen tuhaf, tekinsiz atmosferi bir kez olsun hissetmek, Pi’nin Yaşamı (Life of Pi) şaheserindeki gibi, kuru bir hikayeyi mitolojik bir anlatımla efsaneleştirmeyi adeta zorunlu kılıyor.

Nitekim bölge halkı da bunu yapmış. Bugün Al Madam’ın Hayalet Kasabasından bahsedildiğinde duyacağınız hikaye, kedi gözleri ve makas elleriyle buraya gelen herkesi kovan korkunç bir dişi cin hakkında… Rivayete göre cin hala buralarda geziniyor, bu yüzden de köyde küçük bir tur atmak bile insanın tüylerini ürpertmeye yeterli bir deneyim sunuyor.

Hal böyleyken Al Madam’ın ününe ün, cazibesine cazibe katılıyor elbette. Yerel yetkililer bölgeyi turistik bir cazibe merkezine dönüştürerek para kazanmaya yönelik girişimlerin, buranın ruhuna zarar vereceğini düşünseler de, Al Madam çoktandır iyi korunabilen bir sır değil. Bu nedenle de daha şimdiden bireysel gezginlerin, fotoğrafçıların ve meraklı expatların yanı sıra ufak gruplarla bölgeye geziler düzenleyen girişimler de hayata geçmiş durumda. Şayet siz de cinin gizemli etkisine uzak duramıyorsanız, ilginç şekilde Google map’in gösterdiği, Dubai’den 60 km, Sharjah’tan 50 km mesafedeki köye gitmek için araç kiralayabilir veya taksi tutabilirsiniz. Gidiş dönüş yolculuk yaklaşık 300 dirhem kadar tutacak. Ancak çölde extra vakit geçirecek güneşin büyüleyici oyunlarına dahil olmak ve onları fotoğraflayarak anılarınıza ölümsüzleştirmek istiyorsanız mutlak 4 X 4 bir araç tercih etmelisiniz.

Evet Ghose Village ile ilgili gerçekler ve efsaneler kısaca bunlar. Eğer buralara yolunuz düşer de Ghost Village’e gelmez iseniz yarım bir seyahat olur eksik kalırsınız benden söylemesi…