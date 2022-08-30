İstanbul Yenikapı'dan deniz otobüsüne bindikten 2 saat sonra indiğiniz Bandırma’dan özel araçla ortalama 50 dakikada varacağınız Manastır Koyu cennet gibi bir yer. Balıkesir’in Erdek ilçesinden ortalama 20 km uzaklıktaki Turanlar köyünden çıkıp Ormanlı'ya doğru giderken karşınıza çıkan Manastır koyu, kalabalık yerlerden uzaklaşıp sakinleşmek ve denize girmek için mükemmel bir seçenek, kampçıların da uğrak mekanı.
Manastır koyu Marmara denizinde olduğunuza inanamayacağınız, hem tertemiz denizin, hem de alabildiğine yeşilin tadını çıkaracağınız bakir bir koy. İnternetin ve telefonun çekmemesi çocuklu aileler için de çok ideal. Hafta sonu huzur ve sessizlik arayanlar için, kafa dinlemek, teknoloji detoksuna girmek ve her şeyden uzaklaşıp kamp yapmak isteyenler için harika bir yer. Denizi hızlı derinleştiği için dikkat olmak gerekiyor.
Navigasyon, Manastır koyu yazdığınızda sizi ağaçlık bölgeye kadar getiriyor. Oradan sonra yürüyerek sahile gidebiliyorsunuz. Yolu bol virajlı ama içinden geçeceğiniz yabani coğrafyası ve çok bilinmeyen yemyeşil yollar size iyi gelecek. Bölgede Manastır Beach adındaki konaklama ve restoran işletmesi dışında herhangi bir tesis yok. Ücretsiz sahil, ücretli plaj, otel ve bungalov tarzı konaklayacağınız yerler mevcut.
Erdek ve Kapıdağ Yarımadası, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Ankara gibi şehirlere yakın önemli bir turizm bölgesi, huzurlu bir tatil yöresi. İklim olarak yazlar esintili geçiyor, denizimiz çok berrak, kum altın sarısı, bölgenin, hatta Türkiye’nin en uzun sahil şeridine sahip. Konaklama ve yiyecek fiyatları, Ege ve Akdeniz’e göre daha hesaplı. Bu bilgiler de aklınızın bir köşesinde bulunsun.
Kapıdağı Yarımadası'nın eşsiz güzellikleri arasında Kirazlı Manastırı, Erdek ve Ergili'de gün yüzüne çıkarılan Kyzikos ve Daskyleion antik kentlerini de sayabiliriz.
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