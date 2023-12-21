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Kapı vizesi ile ziyaret edebileceğiniz 10 ada

2024 yılında bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları yıl boyunca 7 gün süre ile schengen vizesinden muaf tutularak (kapıda vize ile) 10 Yunan adasına gidebilecek. Bu adalar hangileri?

Giriş: 21.12.2023 - 14:11 Güncelleme: 05.06.2025 - 02:07
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Gastro Seyahat Kapı vizesi ile ziyaret edebileceğiniz 10 ada

Geçen seneden beri kapı vizesi alarak Yunanistan’da 10 adayı ziyaret edebiliyoruz. Yunanistan adalarına seyahat etmek isteyen bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları sadece Türkiye’den yapacakları seyahatlerde Yunanistan kapı vizesi alabiliyor. Kısa süreli vize statüsünde olan kapı vizesi en fazla 7 gün süre ile tek giriş olarak verilecek. Feribot biletini satan ve vize vermeye yetkilendirilmiş acentalara rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz. Pasaportunuzda KKTC vize damgası bulunması halinde Yunanistan kapı vizesi almanız mümkün değil.

1

Rodos

Rodos, serin sonbahar günlerinde bile aileleri sıkmıyor. Gerçekten büyük bir ada ve yapacak çok şey var. Hala mahalle kültürünü koruyor, insanlar çok mutlu ve yardımsever. Bir kez gittiğiniz mekana tekrar gitmek istiyorsunuz çünkü gerek çalışanları gerek dükkan sahipleri sizinle özel olarak ilgileniyor. Gençler; tarihi duvarları, kale hendekleri ve St. John Şövalyeleri tarafından yapılmış Rodos Kalesiyle şehrin tarihinden büyüleniyor. Yeni kurulmuş Helios’un Tahtı sineması ise adanın aksiyon dolu tarihini ve meşhur heykelini ete kemiğe büründürerek minik ziyaretçilerin ilgisini zirvede tutuyor.

2

Simi (Symi - Sömeki)

Sömbeki limanına yaklaşırken, geleneksel bir köyün en renkli görüntüsüyle karşılaşırsınız. Bir kartpostaldan fırlamış gibi duran, sevimli küçük balkonlara sahip çok sayıda sarı pembe kırmızı mavi tonlarındaki taş evden gözlerinizi alamazsınız. Sömbeki, kelimelerin veya fotoğrafların anlatabileceğinden çok daha fazlasıdır. Sömbeki çok küçüktür. Liman bölgesi, tepenin üstündeki eski şehir Chorio, adanın etrafındaki plajlar ve Panormitis manastırı gezilebilecek yerler arasındadır. Limanı ve Chorio'yu yürüyerek gezebilirsiniz. Bazıları eski ve yıkık dökük olsa da hala çok sayıda güzel bina, taverna, alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar ve tırmandıkça daha da güzelleşen güzel manzaralar görürsünüz. Panormitis Manastırı'nın ulaşımı zordur.

3
<span>Sakız adası (Hios)</span> 

Sakız adası (Hios)

Yunanlar, kuzey Ege’deki bu kocaman adaya, narenciye bahçeleri, yabani otları ve hepsinden öte damla sakızı ağaçları sebebiyle kokulu anlamına gelen “Myrovolos’ diyorlar. Sakız ağaçları, yalnızca güneydeki tepelerde yetişiyor. Ağaçların gövdesi yaz aylarında yaralanır, sakız reçinesi bu yaralanan yerlerden gözyaşı şeklinde akmaya başlıyor. Bu tatlı reçine yerlere akar orada sertleşir ve damla sakızına dönüşür. Antik dönemlerden beri mide sorunlarını tedavi etmede, kozmetik ürünlerinde, yediğimiz tatlılarda dondurmalarda ve boya verniği yapımında kullanılır.

4

Sakız Adası'nın plajları ve etkileyici ortaçağ köyleri, Pyrgi ve Olympi gibi turistik açıdan ünlü yerleşim yerlerinin labirenti andıran sokakları, geleneksel mimarileri, duvarlarındaki geometrik tasarımları unutulmaz güzellikte bir atmosfer sunar. Sakız Adası'nın başkenti olan Chios Limanı, tarihi ve kültürel açıdan önemli bir şehir. Adada bulunan antik kentler, kiliseler ve manastırlar, şehrin en önemli turistik yerleri arasında sayılıyor. Vrontados, rüzgar gülleri ile ünlü bir köy. Köyde, her yıl Eylül ayında "Rüzgar Gülleri Festivali" düzenleniyor. Sakız Adası'nın güneyinde bulunan Agia Pelagia da plajları ile ünlü bir tatil beldesi.

5
<span>Kos (İstanköy)</span>

Kos (İstanköy)

İstanköy olarak da bilinen Kos, Bodrum Yarımadası'nın karşısına denk düşer ve her gün yapılan feribot seferleriyle Bodrum'dan Kos Adası arası yaklaşık olarak 20 dakikadır. 12 adalardaki yunus şekilli Kos adası, tıbbın babası Hipokrat’ın MÖ 5.yy’da doğduğu yer olarak meşhur. Günümüzde ise adanın ziyaretçileri güneş ışığının tedavi edici gücünün peşinde. Kos gözünüze fazla kalabalık göründüğünde ise batıya, yunusun kuyruğu Kefalos’a doğru yola koyulun ve buradaki gizli sahili keşfedin.

6

Midilli (Lesvos)

Ayvalık ilçesinden feribotla yaklaşık 45 dakikada ulaşılabilen Midilli Adası, Girit ve Eğriboz'dan sonra Yunanistan'ın en büyük üçüncü adası. Midilli ünlü Yunan şairi Sappho'nun da memleketi. Midilli'nın başkenti olan Mytilene, tarihi ve kültürel açıdan gezilebilecek önemli bir şehir. Antik kentler, kiliseler ve manastırlar, şehrin en önemli turistik yerleri. Adanın kuzeyinde bulunan Molyvos, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü bir kasaba. Kasabada bulunan kale, Orta Çağ'dan kalma bir yapı. Agios Ioannis Theologos, mutlaka gezilmesi gereken muhteşem manzarası olan ünlü bir köy. Köyde 11. yüzyıldan kalma bir manastır gezebilirsiniz. Eressos ise plajları ile ünlü bir tatil beldesi.

7

Meis (Kastellorizo)

Atina’dan çok Türkiye’ye yakın olan Kastellorizo adası, yalnızca 300 yerleşik nüfusu ile ülkenin en uzaktaki yerleşim bölgesi. Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Kendisine özgü mimarisi ve doğal yapısıyla ilgi gören 7,3 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Meis (Kastellorizo) Adası, Kaş ilçesinin tam karşısında ve görme mesafesi uzaklığında. Adadaki tek hareket, geleneksel kaika botları arasında sakin sakin yüzen yaban kaplumbağaların ait. Ada, Yunan ve Türk geleneklerinin birleştiği bir nokta adeta; dolayısıyla ülkenin en ilginç yemekleri de buradan çıkıyor.

8

Samos (Sisam)

Samos plajları, yemyeşil doğası ve kristal sularıyla ünlü. Kokkari, Lemonakia, Mykali ve Tsamadou Samos'un en güzel plajları arasında. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ada, Pythagoreion ve Eupalinian su kemerlerine ev sahipliği yapıyor. Samos, matematikçi Pisagor'un ve ünlü filozof Epikuros'un doğum yeri aynı zamanda. Samos’un başkenti ve merkezi olan Samos şehri, aynı zamanda Vathy olarak da biliniyor. Hareketli bir başkent olan Vathy'nin haricinda ada geleneksel yaşamın devam ettiği rüzgarlı, ormanlık, sakin ve sessiz bir yer. Merkezde çok sayıda restoran ve bar bulabilirsiniz. Eğer rüzgar sörfünü seviyorsanız burası doğru yer.

9

Patmos

10

Leros

11

Kalimnos

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