Simi (Symi - Sömeki)

Sömbeki limanına yaklaşırken, geleneksel bir köyün en renkli görüntüsüyle karşılaşırsınız. Bir kartpostaldan fırlamış gibi duran, sevimli küçük balkonlara sahip çok sayıda sarı pembe kırmızı mavi tonlarındaki taş evden gözlerinizi alamazsınız. Sömbeki, kelimelerin veya fotoğrafların anlatabileceğinden çok daha fazlasıdır. Sömbeki çok küçüktür. Liman bölgesi, tepenin üstündeki eski şehir Chorio, adanın etrafındaki plajlar ve Panormitis manastırı gezilebilecek yerler arasındadır. Limanı ve Chorio'yu yürüyerek gezebilirsiniz. Bazıları eski ve yıkık dökük olsa da hala çok sayıda güzel bina, taverna, alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar ve tırmandıkça daha da güzelleşen güzel manzaralar görürsünüz. Panormitis Manastırı'nın ulaşımı zordur.