Kış aylarında planlayacağınız tatille hem mevsimin tadını sonuna kadar çıkarabilir hem de yoğunlaşan iş temponuz arasında ihtiyacınız olan molayı verebilirsiniz. Kayak, snowboard gibi kış sporu tutkunlarının akınına uğrayan kayak merkezleri, soğuğu sevenler ve karla kaplı doğa manzarası eşliğinde sevdikleriyle huzurlu ve eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için de birbirinden güzel alternatifler sunuyor.
Yaz tatili sevenleri her seferinde sürpriz koylarla karşılayan Türkiye, kayak tatili rotaları bakımından da tam bir cennet. Ilıman iklimden sert kışa uzanan bir coğrafyada ülkemizdeki en güzel kayak merkezleri arasında Bursa'daki Uludağ, Bolu'daki Kartalkaya, Erzurum'daki Palandöken, Isparta'daki Davraz, İzmir'deki Bozdağ, Gümüşhane'deki Zigana, Ardahan'daki Yalnızçam kayak merkezleri yer alıyor.
Kar, büyük şehirlerde yarattığı kaos nedeniyle hayatı cehenneme çevirse de, şehir hayatından uzakta bir yerlerde kar manzarasını izlemek, sobanın üzerinde kestane pişirmek ya da kayak yapmak insana keyifli ve huzurlu bir ortam sağlayabiliyor.
ZİGANA, GÜMÜŞHANE
Kar kalınlığı 150 santimetreyi bulan ve sezon boyunca bembeyaz manzaralarıyla nefes kesen dev bir ormanlık alan olan Zigana Kayak Merkezi, Karadeniz’in en popüler kayak merkezlerinden biri. Kayak merkezinde 1900 ve 2500 metre arasında değişen pistler, 1 adet teleski ve 1 adet baby lift bulunuyor. Kayak dersi alma ve kayak ekipmanı kiralama fırsatlarının bulunduğunu merkezde kış sezonunu kaçıranlar, Zigana’nın muhteşem manzaralarını yazın da ziyarete edebilirler.
SAAS-FEE, İSVİÇRE
Saas-Fee Avrupa’daki kayak merkezleri arasında “aile yeri” olarak gösterilen tesisler arasında bulunuyor. Onlarca iç ve dış mekân aktivitesinin yer aldığı Saas-Fee tesisinde her yaş için özel kayak dersleri bulunuyor. Günün tamamını kara doyarak geçirebilir, gecenizi ise tematik eğlencelerle süsleyebilirsiniz. İsviçre Alplerinde benzersiz bir kış tatili yaparken ailenizle birlikte gönlünüzce eğlenmek istiyorsanız Saas-Fee’i tercih edebilirsiniz.
BOZDAĞ, İZMİR
İzmir’i yaz tatiliyle bağdaştıran seyahatseverler için sürpriz bir adres olan Bozdağ Kayak Merkezi, Ege’nin ılıman iklimine rağmen her kış mevsiminde ortaya çıkan bir doğal cennet. Sezon geç başlayıp erken bittiği için mümkünse ocak ayı ortalarında Bozdağ’ı tercih edebilir; hem konaklama tesisleri hem de kayak yapılabilen alanların oldukça mütevazı olduğu yerde son derece uygun fiyatlarla tatil yapabilirsiniz. Ödemiş merkeze 26 kilometre olan Bozdağ’a giderseniz Tire ve Ödemiş’teki küçük otel ve pansiyonları da değerlendirebilirsiniz.
COURCHEVEL, FRANSA
Courchevel, Avrupa’nın en büyük kayak alanını oluşturan Les Trois Vallées (Üç Vadi) bölgesinde yer alıyor. Dünyaca ünlü tesislere ev sahipliği yapan bölgenin tamamı 2500 metrelik rakıma ulaşan 10 zirveye yayılıyor. Hem yeni başlayanlar hem orta düzeyde olanlar hem de profesyonel kayakçılar için ayrı alanlara sahip olan tesis, snowboard meraklıları için de araziler bulunduruyor. Courchevel, lüks konaklama seçeneklerinin yanı sıra gurme restoranlarıyla da kaliteli bir tatil arayanların adresi.
ZERMATT, İSVİÇRE
Alpler’in bir uçtan diğer uca uzandığı İsviçre’de yer alan Zermatt, 3900 metreye ulaşan rakımıyla dünyanın en etkileyici kayak merkezlerinden biri olarak amatör ya da profesyonel tüm kayakçıların en uğrak noktaları arasında yer alıyor. Her seviyeye uygun pistleri ve nefes kesen manzaralarıyla öne çıkan tesiste, profesyonel kayakçılar Matterhorn Dağı’nda yer alan Theodul Geçidi üzerinden kayarak İtalya’ya geçebiliyor. Kasım ayında başlayan ve mayıs ayına kadar süren sezon boyunca Zermatt dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini bekliyor.
YALNIZÇAM, ARDAHAN
Türkiye’deki yeni kayak merkezlerinden biri olan Yalnızçam, “kristal kar” adı verilen kar dokusuna sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Kar kalınlığı ve sezon uzunluğu açısından da komşu şehirler olan Erzurum ve Erzincan gibi avantajlar sağlayan merkezde aynı zamanda son sistem bir telesiyej hattı bulunuyor. İl merkezine 15 kilometre mesafede konumlanan kayak merkezi için dağdaki tesiste kalabileceğiniz gibi Ardahan şehir merkezinde konaklayabilirsiniz.
ST. ANTON, AVUSTURYA
Kayak sporunda iddialı olanlar ve macerayı sevenler için en iyi adreslerden biri olan St. Anton’da 200 civarı off-pist seçeneği bulunuyor. Bunlardan birçoğuna ise bir rehber eşliğinde gidilmesi gerekiyor. Son yıllarda inşa edilen asansörlerle birbirine bağlanan bölgeler sonucu 340 kilometrelik bir pist alanına sahip St. Anton, adrenalin dolu tatilinize tarihi gezintileri de katabileceğiniz bir coğrafyada bulunuyor. Avusturya’nın meşhur dağ köyleri de kayak tatilinizi zenginleştirecek deneyimler sunuyor.
VOGEL-BOHINJ, SLOVENYA
Kış sporları için rüya gibi bir doğa sunan Slovenya’da bulunan Vogel-Bohinj tesisleri, çevreye duyarlı tavrından dolayı Avrupa Komisyonu tarafından “mükemmellik” ödülüne layık görülmüş. Julian Alpleri’nin muhteşem manzarasında, ülkedeki en iyi kar koşullarında kaymak için ideal olan bu bölgede, ünlü Bohinj Gölü etrafına yerleşen Kobla ve Vogel, Bohinj adında farklı kayak merkezleri bulunuyor. Sevdiklerinizle birlikte hem kaliteli hem de uygun fiyata sıra dışı bir kar tatili yapmak isterseniz Vogel-Bohinj tesislerini tercih edebilirsiniz.
PAMPOROVO, SMOLYAN - BULGARİSTAN
Pamborovo, Snejanka zirvesinin eteklerindeki yer alan bir bölge. İstanbul'a araçla 7 saatlik mesafede bulunan dağ, ılıman bir havaya sahip.
Bu nedenle bu kayak merkezinde çığ ya da fırtına gibi tehlikeler yok. Eğer kayak yapmak yerine sadece kar manzarası seyretmek isterseniz de burası size göre. Çünkü Snejanka tepesinden Ege Denizi’ni görmek muazzam bir keyif veriyor. Diğer yandan burada oldukça uygun fiyata kayak takımı ya da kıyafetleri satın alabilirsiniz.
NEREDE KALINIR?
Holiday Village Kochorite
İSVİÇRE - VERBIER
İsviçre'nin Cenevre kentine 167 kilometre uzaklıkta bulunan Verbier, İsviçre'nin en gözde kayak merkezlerinden.
İleri seviye kayakçıların sıklıkla tercih ettiği bölgelerden biri olan Verbier'de, Avrupa'nın en dik pistlerinden birisi olan Tortin de bulunuyor. Ayrıca Verbier, popüler ve hareketli bir kasaba olmasıyla da biliniyor.
NEREDE KALINIR?
Montagne Alternative
KARTALKAYA - BOLU
Bolu kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nda yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayakçıların son yıllardaki gözdesi konumunda. İstanbul ve Ankara’nın tam ortasında yer alması nedeniyle de metropol hayatından kaçmak isteyenler için ideal bir kış turizmi adresi. 5 konaklama tesisi ve 1600 yatak kapasitesinin bulunduğu Kartalkaya; farklı zorluk derecelerine sahip olan toplam uzunluğu 70 kilometre olan 25 pistten oluşuyor. Tüm sezon boyunca açık olan Kartalkaya, kayak ve snowboard yapanların yanı sıra etkileyici manzaralarıyla da kış aylarının en sevilen adreslerinden biri.
Bolu Merkez'den araba ve toplu taşıma ile 45 dakikada kayak merkezine ulaşılabiliyor. Zorluk derecelerine göre farklılıklar gösteren 25 adet pist seçeneği ile Kartalkaya kayakseverleri bekliyor.
NEREDE KALINIR?
Golden Key Kartalkaya
KARTEPE - KOCAELİ
Her mevsim farklı renklere bürünerek ziyaretçilerini etkileyen Kartepe, kış turizminin olmazsa olmazı yerleri arasında. Kocaeli'ne bağlı olan Kartepe Türkiye'nin önemli kayak merkezi olmasının yanında İstanbul'a yakınlığıyla da hafta sonu kaçamakları için de uygun bir adres.
Kartepe Kayak Merkezi'nde kayak hocalarından kayak dersleri alabilir ve kayak malzemelerinizi temin edebileceğiniz yerler bulabilirsiniz. Ayrıca merkeze yakın konaklama seçenekleri de mevcut.
NEREDE KALINIR?
The Green Park Kartepe Resort & SPA
Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası olan merkez kış aylarında kayak ve snowboard, yaz aylarında ise futbol ve adrenalin sporları tutkunlarına hizmet veriyor. 17 pisti bulunan kayak merkezi, ayrıca 2500 m2’lik SPA merkezine de sahip. Samanlı Dağları’nın zirvesinde yer alan, otel İstanbul'a 1 saatlik mesafede bulunuyor.
NG Sapanca Wellness Convention
ERCİYES - KAYSERİ
Kışın neredeyse her döneminde karlı olması hem de pistlerinin kaymaya elverişli olması nedeniyle Erciyes, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası.
Dağ genelinde bulunan 34 pist, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen eğimleriyle her seviyeden kayakçıya hitap ediyor. Eğer kendinizi kaymaya yeterli görmüyorsanız buradaki kurslara katılabilirsiniz. Satın almak yerine de kayak malzemelerini de uygun fiyata kiralayabilirsiniz.
NEREDE KALINIR?
Ramada Resort Erciyes
ULUDAĞ - BURSA
Uludağ, Türkiye'nin belki de en popüler kayak merkezi... Kayak, snowboard ve diğer kış sporlarına ev sahipliği yapan Uludağ'da pek çok kış sporu yapabilirsiniz. Kayak denilince akla gelen ilk merkezlerden biri olan Uludağ’ da aralık ayında başlayan kış sezonu mart sonuna kadar sürüyor. Uludağ konforlu otelleri, kaliteli pistleriyle yüksek hizmet standartlarından dolayı kayakseverlerin tercih ettiği yerlerin başında yer alıyor. 15 özel tesisin yanı sıra 12 adet kamuya ait konaklama tesisinin olduğu Uludağ’ı tercih ederseniz fiyat avantajı nedeniyle Bursa şehir merkezinde konaklayarak günübirlik Uludağ ziyareti de yapabilirsiniz.
Konumu itibariyle İstanbul'a da çok yakın olan Uludağ'a ulaşım oldukça kolay. Ayrıca Bursa'ya geldikten sonra kolaylıkla da Uludağ'a gidebilirsiniz. Teleferik hattı ile merkez istasyondan kayak merkezlerinin bulunduğu oteller bölgesine ulaşmak yalnızca yaklaşık 20 dakika kadar sürüyor.
Ayrıca kayak ve kış sporlarının yanında Uludağ tam bir eğlence merkezi. Buraya gittiğinizde kış aylarında birbirinden keyifli konser ve festivaller ile karşılaşma olasılığınız oldukça yüksek.
NEREDE KALINIR?
Le Chalet Yazıcı
BANSKO, BLAGOEVRAD - BULGARİSTAN
Pirin Dağları'na sırtını dayamış bu şirin kasaba, İstanbul'a yakınlığı ve ulaşım kolaylığı ile Türk turistlerin gözdesi olurken, Doğu Avrupa’nın da en önemli kayak merkezleri arasında kabul ediliyor.
Bansko, etkileyici doğası, sakinlerinin nazik tavrı ve kayak merkezlerinin kalitesi sayesinde büyüyen bir turizm ülkesi olan Bulgaristan’ın gözde mekanları arasında bulunuyor. 50 km’lik pist ve 14 asansör bulunan Bansko, UNESCO Dünya Mirası Alanı olan Pirin Milli Parkı’nın sınırlarında yer alıyor. Pist çeşitliliği anlamında tatmin edici olan kayak merkezi, uygun fiyatlarıyla da Avrupa’daki popülerliğini gün geçtikçe artırıyor.
Bansko, farklı seviyelerde sporcular ve kayak sporunun farklı disiplinleriyle ilgilenen kayakçılar için sayısız alternatif sunuyor. Pirin Dağları'nın kıvrımları profesyonel kayakçılara adrenalini yüksek bir kayak deneyimi yaşatıyor.
NEREDE KALINIR?
White Lavina Spa and Ski Lodge
PALANDÖKEN - ERZURUM
Palandöken Kayak Merkezi, yüksekliği, pistleri ve eksi 40'ları gören soğuğu ile sadece Türkiye'de değil, dünyaca ünlü bir yer...
Erzurum şehir merkezine yalnızca 10 kilometre mesafede bulunan Palandöken, yılın neredeyse yarısı boyunca kayak yapmaya elverişli kayak merkezleri arasında yer alıyor. Palandöken Kayak Merkezi’nde pistlerin toplam uzunluğunun 30 kilometreyi buluyor. Burada yeni başlayanlara uygun eğitim ve ekipman imkanları olduğu gibi profesyonel kayak sporcularına ve dağcılara uygun son derece dik ve zorlu pistler de mevcut. Palandöken’de kamp yapabileceğiniz ya da oteller mevki'inde kalabileceğiniz gibi; konaklama için Erzurum şehir merkezini de tercih edebilirsiniz.
En az altı ay boyunca kış sporu aşıklarını bekleyen Palandöken aynı zamanda daha önce Üniversitelerarası Kış Oyunları’na da ev sahipliği yapmasıyla da biliniyor. Pistleri ve oteller bölgesiyle Palandöken kış tatilinin en ideal destinasyonları arasında yer alıyor.
NEREDE KALINIR?
Sway Hotels Palandöken
CORTINA D'AMPEZZO - İTALYA
Cortina, kayak tutkunlarının vazgeçemediği bir başka rota! Dolomiti dağlarının devasa heykelleri andıran kayalık sarp zirveleri, karın beyazlığıyla kontrast bir uyum oluşturuyor.
1956 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yaptıktan sonra üne kavuşan Cortina d’Ampezzo, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Kilometrelerce doğal kayak pistleri, kızak pisti ve buz patencileri için bir olimpik pist sunan Cortina, favori Avrupa kayak merkezlerinden bekleyebileceğiniz şık mağazaları ve eğlence mekanlarıyla da gelenleri cezbediyor. Etkileyici olimpik pistlerde kayak sporunu öğrenmek ya da becerilerinizi geliştirmek için Cortina d’Ampezzo’yu seçebilirsiniz.
Bölgenin en dikkat çeken yanı ise pistlerin boş oluşu. Cortina'da epelere doğru çıkarken, kayaların olağanüstü oluşumları ve muhteşem bir kar manzarası ile karşı karşıya kalıyorsunuz.
NEREDE KALINIR?
Hotel Piccolo Pocol
STOWE, VERMONT - ABD
ABD'nin Vermont eyaletinde yer alan Stowe, muhteşem manzarası ve dik yamaçlarıyla öne çıkıyor. Bölgenin en yüksek dağı olan Mansfield, kayakçılar tarafından büyük rağbet görüyor.
NEREDE KALINIR?
Sun & Ski Inn and Suites
CHAMONIX, MONT - BLANC, HAUTE - SAVOIE - FRANSA
Mont Blanc etekleri üzerine kurulmuş bulunan Chamonix, dünyanın en ünlü kayak bölgeleri arasında yer alıyor. Alpler’in en yüksek tepelerinden biri olan bölge, 1821 yılından günümüze dağcılığın başkenti olarak anılıyor. Yumuşak pistler ve yüksek dağlar arasında göze çarpan güzelliğiyle dikkat çekiyor.
NEREDE KALINIR?
Grand Hôtel des Alpes
VAIL, COLORADO - ABD
Dünyanın en iyi kayak merkezlerinden biri olan Vail, geleneksel Bavyera Köyü tarzındaki yapılarıyla öne çıkıyor. Her köşesinde lüks restoranlar ve çık otellerin olduğu Vail'de pek çok aktiviteye olanak sağlıyor. Örneğin burada kayak turları yapabilir, buz patebi ile kayabilir ya da hokey oynayabilirsiniz.
NEREDE KALINIR?
Manor Vail Lodge
TREMBLANT DAĞI, QUEBEC - KANADA
Quebec eyaletinine bağlı Laurentian Dağları üzerinde yer alan Tremblant Kayak Merkezi, doğa sporu yapmak isteyenlerin akınına uğrayan başlıca turistik noktalardan.
Buradaki kayak merkezinin civarında dağ evi, bungalov, otel ve hostel gibi çok çeşitli konaklama mekanları bulunuyor. Ayrıca eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.
NEREDE KALINIR?
Le Westin Resort & Spa
ILGAZ - KASTAMONU/ÇANKIRI
Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz Dağı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında gösterilen Ilgaz, kış mevsiminde pek çok tatilcinin uğrak yerleri arasında bulunuyor.
NEREDE KALINIR?
Ferko Ilgaz Mountain Hotel & Resort
DAVRAZ - ISPARTA
Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, son zamanlardaki yatırımlarla kış ve spor turizminin batı Akdeniz'deki merkezi oldu. Isparta Ovası’nı kuşatan Davraz Dağı, kayak tatiline de son derece uygun coğrafi özelliklere ve iklim özelliklerine sahip. Kayak merkezinin zirvelerinde, Eğirdir Gölü’nün muhteşem manzarası kayak tutkunlarını karşılıyor. Isparta şehir merkezine 26 kilometre mesafede yer alan dağ için, kış mevsimi boyunca ulaşımın hiç aksamaması sağlanıyor. Dağdaki mekanik tesisler; 3 adet telesiyej, 1 adet teleski ve 2 adet de baby lift olmak üzere oldukça zengin. İster amatör ister profesyonel olun Davraz’da kendinize göre mutlaka bir pist bulabilirsiniz.
Gül ve lavanta turizmiyle ülke ekonomisine son yıllarda önemli katkı sağlayan Isparta, Davraz Kayak Merkezi'yle de kış turizmine katkı sunuyor. Doğal dokunun yumuşaklığı ve kar kalitesiyle kayakçıları cezbeden Davraz Kayak Merkezi'nin 12 pistinin toplam uzunluğu ise 23,5 kilometre.
NEREDE KALINIR?
Sirene Davras Hotel
SARIKAMIŞ - KARS
Kars şehir merkezine 55 kilometre mesafede bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi, dünyada sadece Alp Dağları'na mahsus olan "kristal kar" özelliğiyle öne çıkıyor. Üstelik nem oranının düşük olması nedeniyle yağan kar buzlanmıyor ve yılın neredeyse 4 ayı kar buzlanmadan kristalize halini koruyabiliyor.
Pisti çevreleyen müthiş çam ormanları harika manzaralar sunuyor. Eğer kış tatili planınız yoksa Doğu Ekspresi'yle Sarıkamış'a uğramanızı tavsiye ederiz.
NEREDE KALINIR?
Habitat Otel
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