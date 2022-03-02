Kayaköy, Türkiye'nin dört bir yanında bisiklet tutkunlarının yoğun olarak tercih ettiği Fethiye'nin tur rotaları üzerinde. Birçok bisikletçi yolculukları sırasında bu köyde durur ve tarih ile doğanın etkileyici birleşimine tanık olur. Burası gerçekten mola vermek için harika bir seçenek.