Kayseri'nin ne kadar kadim topraklar olduğunu bilene, bilmeyene, görene, görmeyene, gidene, gitmeyene bir kez daha anlatmak, hatırlatmak istedik.

Kayseri, Türkiye'nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri. Tarihin en eski medeniyetlerinin beşiği ve her dönemde önemini korudu. Kayseri'nin Roma döneminde İmparator Şehir anlamına gelen Kaisareia ismini alması şehrin büyüklüğünü ve önemini gösteriyor.

Roma döneminden kalma kalesi, Selçuklu dönemi kümbetleri, Gevher Nesibe Darüşşifası ve 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe ören yeriyle açık hava müzesini andıran Kayseri'ye yolculuk yapıyoruz şimdi.