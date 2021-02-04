HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Kayseri, Kaisareia

Roma döneminden kalma kalesi, Selçuklu dönemi kümbetleri, Gevher Nesibe Darüşşifası ve 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe ören yeriyle açık hava müzesini andıran Kayseri'ye yolculuk var. Kayseri'de mutlaka gezmek görmek gereken yerler nerelerdir?
Necmiye Uçansoy

Kayseri'nin ne kadar kadim topraklar olduğunu bilene, bilmeyene, görene, görmeyene, gidene, gitmeyene bir kez daha anlatmak, hatırlatmak istedik.  

Kayseri, Türkiye'nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri. Tarihin en eski medeniyetlerinin beşiği ve her dönemde önemini korudu. Kayseri'nin Roma döneminde İmparator Şehir anlamına gelen Kaisareia ismini alması şehrin büyüklüğünü ve önemini gösteriyor. 

Roma döneminden kalma kalesi, Selçuklu dönemi kümbetleri, Gevher Nesibe Darüşşifası ve 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe ören yeriyle açık hava müzesini andıran Kayseri'ye yolculuk yapıyoruz şimdi. 

  • Sultan Sazlığı 

    Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve Kuş Cenneti olarak bilinen Erciyes'in eteklerindeki Sultan Sazlığı yerli ve yabancı turistlerin her zaman ilgisini çeker. Kayseri'nin güneyinde Yahyalı yakınlarındaki Sultan Sazlığının merkeze uzaklığı 70 km. 300 civarında kuşa ve 400 e yakın bitki türüne ev sahipliği yapan 21 bin hektarlık geniş sulak bir alan. 

  • Büyük kısmı sazlarla kaplı olan Sultan Sazlığı kuş ve doğa gözlemlemek isteyenler için adeta cennet. Burada, sulak alana her bahar Afrika ve Avrupa'dan yuva yapmak için gelen flamingoları ve diğer göçmen kuşları görme şansı yakalayabilirsiniz. 

  • Birbirinden değişik ve çeşit çeşit sığ kuşları, ördekler, sumrular ya da bataklık seven kırlangıçlar görmeniz mümkün burada. Daha önce hiç görmediğiniz bir kuşla karşılaşmadan ayrılmanız pek olası değil. Şansınız varsa gelengi, yer sincabı ve sansar da göreceksiniz. Sultan Sazlığı'nda kayıkla gezebilir, yeşil, mavi ve sarının yarattığı büyüleyici bir fonda zarafet ve incelik abidesi kuşları fotoğraflayabilirsiniz.

  • Kayseri Meryem Ana Şehir Kütüphanesi

    Kitabesinde Türk Bayrağı motifi bulunan tarihi Meryem Ana Kilisesi geçmişte orijinalliğini yitirecek birçok müdahaleye uğradı ve uzun süre atıl olarak kaldı. 2012'de yapılan protokolle 25 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen Kiçikapı Meydanı'ndaki tarihi kilisenin korunması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

  • Çalışmaların ardından tarihi kilise, Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürüldü. İçerisindeki duvar süslemeleri ve freskler ortaya çıkartıldı. Kayseri Meryem Ana Şehir Kütüphanesi, Türkiye’nin kütüphaneye dönüştürülen ilk ve tek kilisesi.

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