Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın 2022 Mavi Bayrak ödülleri açıklandı. Verilere göre geçtiğimiz yıl 519 olan ödüllü plaj sayısı Türkiye'de bu yıl 531'e ulaştı. İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyanın en çok Mavi Bayraklı üçüncü ülkesi olan Türkiye, 2022 yılında ödüllü plaj sayısını 531’e yükseltti.

Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya’da 229’a, Muğla’da 111’e, Mersin’de 11’e, Kırklareli ve Sakarya’da 2’ye yükseldi. İzmir, Balıkesir, Samsun, Çanakkale, Kocaeli, Bartın, İstanbul, Ordu ve Van illerinde ise geçtiğimiz yılın rakamları korundu. Gelin duruma biraz daha detaylı bakalım.