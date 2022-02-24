HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Mükemmel Coğrafya: Antalya

Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yerlerinden biri. Her köşe başında onlarca antik medeniyetin izi, ormanlar, dağlar, güneş, uçsuz bucaksız kumsallar, alabildiğine mavi bir deniz...

Antalya, dünyanın en fazla ziyaret edilen şehirlerinden biri ve bunun tabii ki onlarca nedeni var. Kaş, Kemer, Phaselis, Patara, Likya, Perge, Side, Apollon, Aspendos, Olimpos, Belek ve daha nice doğal ve tarihi güzelliklere sahip cennet gibi bir yer. Akdeniz kıyısında batıdan doğuya uzanan 640 kilometrelik sahil şeridi, kıyıya paralel olarak şehri saran Toros Dağları ile deniz, kum ve güneş seven de doğa içinde kaybolmak isteyenler de tarih meraklıları da Antalya’da onlarca seçenek bulabilir.

Şehrin en batısında, Antik Lykia Medeniyeti’nin en önemli şehirlerinden Patara Antik Kenti vardır. Doğuya ilerledikçe Demre’nin koylarında doğayı, her köşe başında antik medeniyetlerin izlerini bulabilirsiniz. Kaş, dünyanın sayılı dalış merkezlerinden biridir. Kemer birçok lüks resort otele ve görkemli Tahtalı Dağı’na ev sahipliği yapar. Antalya şehrinin merkezini oluşturan Kaleiçi, Doğu Akdeniz’in en önemli Orta Çağ limanlarından birisi olan antik Attaelia şehrini,  Selçukluların izlerini, doğa harikası falezleri bir araya getirir. Aziz Paul’un önemli duraklarından, Pamfilya medeniyetinin önemli liman şehri Perge Antik Kenti, görkemli yapılarıyla etkileyici bir tarih merkezidir. 

Belek, özel tasarım sahalarıyla dünyanın önemli golf merkezlerinden biridir.  Dünya standartlarından hizmetleri, doğası ve imkanlarıyla en üst sınıf resort oteller de Belek bölgesindedir. Buradan biraz kuzeye ilerlediğinizde, dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından birine, Aspendos Antik Tiyatrosu’na ulaşabilirsiniz. Ormanların arasından kıvrıla kıvrıla akan köpükler halinde ırmağa karışan Manavgat Şelalesi,  hemen yanın başındaki deniz kıyısındaki Apollon Tapınağı ile Side Antik Kenti, keşfetmek için bir günün yetmeyeceği bir kültürel varlığın ev sahibidir. Çam ormanları ve şelaleleri ile büyüleyen Alanya, Akdeniz’e uzanan tarihi kalesi ile şehrin en doğusundadır.

Antik kentlerinden başlayarak Antalya'yı daha yakından tanıyalım

 

  • Perge 

    Perge, Antalya şehir merkezinin 18 km doğusunda yer alıyor. Aksu (Kestros) Nehri, antik zamanlarda kentin coğrafi konumunu oldukça değerli kılan bir unsurdu. Aynı zamanda şehirde yapılan tarımın hayat suyuydu. Antik kentte yapılan kazılar sonucunda elde edilen önemli eserlerin bir kısmı Antalya Müzesi’nde sergileniyor. Perge’yi keşfetmeye, Büyük İskender’in inşa ettirdiği anıtsal sur duvarları boyunca yürüyerek başlamak iyi bir seçenek. Su kanalı, sütunlu cadde, gözetleme kulesi, Roma hamamı, agoralar, çift kapılı dükkanlar, 12 bin kişilik anıtsal tiyatro, zemini kaplayan mozaikler ve at nalı şeklindeki stadyumu görmeden Perge Antik Şehri’nden ayrılmamalısınız.

  • Termessos 

    Antalya’nın 30 km kuzeybatısında konumlanan Termessos, Türkiye’nin en iyi korunmuş antik kentlerinden biri. Kent hem doğal güzellikleri hem de tarihi eserlerinden dolayı Milli Park kapsamına alındı. Büyük İskender kuşatmasına karşı Termessosluların gösterdiği güçlü savunmayla anılan şehir, Pisidya bölgesinde Milyas olarak anılan bölümde yer alıyor. Kenti Anadolu’nun en eski halklarından Solym’lerin kurduğu biliniyor. Bizans dönemi ve sonrasına dair ise kaynaklarda kente dair herhangi bir bilgi bulmak mümkün değil.

  • Phaselis

    Kemer’in 18, Antalya’nın ise yaklaşık 58 kilometre güneybatısında yer alan Phaselis Antik Kenti'nin, MÖ yedinci yüzyılda Rodoslu kolonistlerce kurulduğu biliniyor. Kentin coğrafi konumu, onun önemli bir liman kenti olduğunu gösterir. Kent, biri yarımadanın kuzeyinde, diğeri kuzeydoğuda, üçüncüsü ise güneybatı kıyısında yer alan üç limana sahiptir. MÖ 333 yılında Büyük İskender’i altın taçla karşılamaları, şehir tarihinin en önemli satır başlarından biridir. Beş ve altıncı yüzyıllarda Bizans egemenliğindeki Phaselis, 12. yüzyıldaki Selçuklu kuşatmasında aldığı hasarların etkisiyle 13. yüzyıl başlarından itibaren tamamen terk edilir. Günümüze çoğunlukla Roma ve Bizans dönemi kalıntıları ulaşmış. Bunlar şehrin ana aksını oluşturan ve kuzey-güney limanlarını birleştiren ana caddenin iki yanında sıralanır. Cadde, agora ile tiyatro arasında genişleyerek küçük bir meydan oluşturur. Meydanın güneydoğu köşesinde basamaklar tiyatro ve akropolise ulaşımı sağlar. Tiyatro küçük boyutlu tipik bir Helenistik Dönem tiyatrosudur.

  • Olympos

    Antalya’nın güney sahillerinde Phaselis’ten sonra ikinci önemli liman kenti Olympos’tur. Antalya şehir merkezinin 85, Kemer ilçe merkezinin 45 kilometre güneybatısında konumlanır. Şehir, adını 16 kilometre kuzeyindeki, Toroslar'ın batı uzantılarından biri olan 2,375 metre yüksekliğe sahip Tahtalı Dağı’ndan alır. Beydağları-Olympos Milli Parkı sınırları içindedir.  Şehrin kesin kuruluş tarihi bilinmez. Şehrin görülebilir önemli bir yapısı, ırmak ağzının 150 metre batısında yer alan tapınak kapısıdır. Kalıntılar arasında en ilginci ise Antalya Müzesi'nce yürütülen kazılarla gün ışığına çıkarılmış olan Kaptan Eudomus’un Lahdi'dir.

  • Olympos’un doğusunda, sahilden 300 metre ileride Caretta Caretta’ların yumurta bıraktığı muhteşem kumsalı ve pek çok bitkinin yaşadığı sahil kumulları ile ünlü Çıralı yerleşimi yer alır. 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!

YORUMLAR

Lütfen yorum alanını boş bırakmayınız.
Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İLGİLİ HABERLER

Borş çorbası nasıl yapılır?
Borş çorbası nasıl yapılır?
Sağlıklı beslenmek ömrünüze 10 yıl ekleyebilir
Sağlıklı beslenmek ömrünüze 10 yıl ekleyebilir
Beyaz una 7 glutensiz alternatif
Beyaz una 7 glutensiz alternatif
Bağışıklığınızı güçlendirecek 7 alkali gıda
Bağışıklığınızı güçlendirecek 7 alkali gıda
Dünyanın en ürkütücü yerleri
Dünyanın en ürkütücü yerleri
İçinden nohut geçen tarifler
İçinden nohut geçen tarifler
Necmiye Uçansoy