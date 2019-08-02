Türkiye’deki en güzel 16 plaj

Plan yaparken bu listeye göz atın. Bu listedeki plajlar ya da koylar; deniz, kum ve güneşi bir arada vaat ediyor. Listede daha önce gördüğünüz, henüz görmediğiniz, bir daha görmek için can attığınız muhteşem denizler, harika manzaralar ve binbir çeşit renk ve güzellik var.