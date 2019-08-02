Türkiye’deki en güzel 16 plaj

Plan yaparken bu listeye göz atın. Bu listedeki plajlar ya da koylar; deniz, kum ve güneşi bir arada vaat ediyor. Listede daha önce gördüğünüz, henüz görmediğiniz, bir daha görmek için can attığınız muhteşem denizler, harika manzaralar ve binbir çeşit renk ve güzellik var.
Kabak Koyu - Ölüdeniz
Bakir doğası ve eşsiz konumuyla Türkiye’de ve dünyada bir eşi daha olmayan Kabak Koyu Ölüdeniz’e yaklaşık 17 km mesafede. Fethiye’den başlayarak Antalya’da son bulan antik Likya Yolu üzerinde bulunan bu koy, gri-beyaz kumları ve masmavi deniziyle huzur dolu. Doğal güzelliğin muhafaza edilmesi amacıyla kaba inşaata izin verilmeyen koyda, kamp alanlarında çadır kurabilir ya da bungolov evlerde kalabilirsiniz.
Ne yapmalı?
- Şelale yürüyüşü yapın.
- Kanyon gezisine çıkın.
- Turkuaz Mağara’yı ziyaret edin.
- Sosyal mesafeye dikkat edin.
Çıralı Plajı - Olimpos
Akan dere yataklarının serinlik verdiği, hafif taşlı denizi ve ince taneli kumla bezeli kumsalı sizi hemen kendisine çekecek. Olimpos yakınlarındaki Çıralı Plajı iki yandan kayalarla çevrilmiş, doğal ve sakin bir bölge. Doğal ve tarihi sit alanı olduğu için büyük yapılara izin verilmemiş. Sahilde sadece restoran ve cafeler var. Pansiyonlarsa ahşap evlerden oluşuyor.
Ne yapmalı?
- Kral Zeus’un mezarına gidin
- Antik kalıntıları görün.
- Ekolojik tarım ürünlerinden tadın
- Yanartaşı ziyaret edin.
- Sosyal mesafeye dikkat edin.
Kaputaş Plajı - Kaş
Karayolundan 187 basamak inilerek ulaşılan bu plaj, kanyondan akmakta olan suyla deniz suyunun birleştiği bir noktada.
Gelen su deniz suyunun soğumasına sebep oluyor. Ayrıca deniz aniden derinleşiyor.
Sahildeki kum ve taşlar diğer plajlara göre daha beyaz.
Ne yapmalı?
- Güneşlenin.
- Denize girin.
- Yanınıza bol bol meyve ve su alın.
- Sosyal mesafeye dikkat edin.
Kelebekler Vadisi - Ölüdeniz
Kelebekler Vadisi, Fethiye Ölüdeniz’e 5 km uzaklıkta, Babadağ’ın eteklerinde bulunuyor. Çevresindeki ortalama 350 m yükseklikteki dağlarla izole bir yapıya sahip.
Vadi, yaz-kış akan küçük şelalesi, yeşil bitki örtüsü, rengârenk çiçekleri ve tertemiz deniziyle farklı bir atmosfere sahip. Vadide dünyada ender rastlanan kaplan kelebekleri yaşıyor. Hatta vadinin çağlayanlar bölümündeki kısmında kaplan kelebeği kolonisi barınıyor.
Geceleri hareketli olan ve vadiye ismini veren bu türün yanısıra, tespit edilebilen 35 kadar gündüz, 35 kadar da gece kelebeği bulunuyor. 1. derece doğal sit alanı olduğu için kamp alanında kendi çadırınızı kurabilirsiniz, işletmeden çadır kiralayabilirsiniz ya da bungalovları tercih edebilirsiniz. İşletmeden çıkan sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri gayet lezzetli ve doyurucu oluyor.
Ne yapmalı?
- Kelebekler turuna katılın.
- Dalış yapın.
- 7 koylar turu yapın.
- Faralya köyüne çıkın ve şelale tırmanışına katılın.
- Sosyal mesafeye dikkat edin.
İztuzu Plajı - Dalyan
İztuzu, caretta caretta’ların yavrularını emanet ettiği ender plajlardan biri. Dünyada doğallığını koruyan ikinci plaj olma ödülüne de sahip. Bir tarafı tatlı su diğer tarafı ise Akdeniz olan bu plajın dünyada bir benzerinin olmadığı söyleniyor. Dağların dibinden başlayıp, Dalyan Deltası’nın ağzını kapatan plajın kumları altın sarısı ve incecik. Deniz ise kristal berraklığında.
Ne yapmalı?
- Tekne turu yapın.
- Günbatımını izleyin.
- Çam ormanında yürüyün.
- Sosyal mesafeye dikkat edin.
Mermerli Plajı - Antalya
Antalya’da, şehrin hemen göbeğinde ve çoğu insanın keşfetmediği bir plaj... Mermerli Plajı Yat Limanı’na indikten sonra limanın sonundaki dalgakıranın hemen arkasında. Adını, sahil şeridini komple kaplayan taşlardan alan bu plaj, size Bey Dağları’ na kadar uzanan Akdeniz manzarası ve zümrüt yeşili bir deniz vaat ediyor.
Ne yapmalı?
- Balık yiyin.
- Kayalıklarda güneşlenin.
- Kaleiçi’ni gezin.
- Sosyal mesafeye dikkat edin.
Saros Körfezi - Gelibolu
Antik çağdaki adıyla Melas Kolpos; güneyde Gelibolu Yarımadası, kuzeyde Trakya kıyıları arasına yaklaşık 60 km kadar sokulan üçgen biçimli bir girintidir. Saros Körfezi’nde karmaşık girdaplar çizen akıntılar görülür. Bu akıntılar nedeniyle de Saros kendi kendini temizleyen bir körfez konumundadır. Dünyada kendi kendini temizleyerek temiz kalan sadece 5 körfezden biridir.
Ne yapmalı?
- Gelibolu Yarımadası’nı gezin.
- Balık avına çıkın.
- Yunus balıklarını izleyin.
- Sosyal mesafeye dikkat edin.
Patara Plajı - Antalya
Antalya’nın Kaş İlçesi’nin Kalkan Beldesi’nde bulunan Patara Plajı, Patara Antik Kenti’nin kıyısı.
Her yeri açıklık olan kumsalda deniz sürekli olarak dalgalı. 18 km uzunluğu olan plajın en dar alanı 280 metre.
Plajın en geniş bölümüyse 1500 metreye ulaşıyor. Bu nedenle ülkemizin en uzun kumsalı...
Plajın çevresi özel koruma bölgesi ilan edilmiş. Ayrıca Patara kumsalı deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktıkları yerler arasında.
Ne yapmalı?
- Kumda at safarisi yapın.
- Kaputaş Plajı yakınlarındaki Mavi Marmara’ya tekneyle gidin.
- Yamaç paraşütü yapın.
- Sosyal mesafeye dikkat edin.
Aydıncık - Mersin
Aydıncık’ın tarihî adı Kelenderis’tir. 3 bin yıl önce bir liman ve ticaret şehri olarak kurulmuştur. Toroslar’ın denize en yakın yamacına kurulmuş olan bu liman şehrinin İncekum sahilinin manzarası eşsizdir.
Bölgenin bakir doğası eski kalıntıları araştırmak için dalgıçlara ve arkeologlara çok cazip olanaklar sunar.
Ne yapmalı?
- Dalış yapın.
- Martı Adası’na gidin.
- Balıkçı teknesiyle açılın.
- Sosyal mesafeye dikkat edin.
Altınkum - Çeşme
Kleopatra’nın gelip denize girdiği rivayet edilen plajdır. Çeşme merkeze yaklaşık 10 km uzaklıktadır. Deniz ve kumun rengi Maldiv Adaları’nı andırır. Denizi soğuktur ama ağustos ayından itibaren normale ulaşır. Uçsuz bucaksız sahili ve çarşaf gibi deniziyle kartpostal tadında bir manzarası vardır.
Ne yapmalı?
- Milet ve Efes antik kentlerine gidin.
- Apollo Tapınağı’nı ziyaret edin.
- Su sporları yapın.
- Sosyal mesafeye dikkat edin.
Hisarönü Koyu
Datça yarımadasına bakan iki küçük plajı, Türkiye’nin 20 sene öncesini hatırlatan restoran ve küçük pansiyonlarıyla Hisarönü Koyu, esintili havasından dolayı rüzgar sörfçülerinin tercihi. Ancak siz güneşin ve denizin tadını çıkarabilirsiniz.
Amos Plajı
Bozburun yarımadasındaki iki tatil köyünün arasına gizlenmiş küçük bir koy olan Amos, ahşap şezlonglarının arasına çakıl taşları dağılmış plajıyla, Marmaris’in ışıklarına rağmen koy boyunca uzanan bozulmamış bir güzelliğe sahip.
Gemiler Koyu
Ölüdeniz’in yakınında bu kadar sessiz bir yer olduğuna inanmak gerçekten çok güç. Etrafı çam ve zeytin ağaçlarıyla dolu, sessiz ve sakin bir koy olan Gemiler Koyu'nda bir kaç güzel restoran bulunuyor. Kafanızı dinlemek ve tatilin keyfini çıkarmak istiyorsanız Gemiler tam size göre…
Günlüklü Koyu
Fethiye yakınında, hafta sonları koyun sürülerinin plaja indiği, etrafı çam ormanları ve sakız ağaçlarıyla kaplı Günlüklü, büyük bir kaçamak isteyenler için iyi bir seçenek. Doğayla iç içe olmak isteyenler Günlüklü Koyu’nda bir tatil deneyimi yaşayabilir.
Ovabükü Koyu
Çevresindeki küçük lokanta ve pansiyonlarıyla birlikte plajının parlayan çakıl taşlarıyla Ovabükü, Datça yarımadasına gizlenmiş üç koydan en güzeli. Plajları ise deniz, kum ve güneşi bir arada vaat ediyor.
Kleopatra plajı, Alanya
Alanya kalesinin hemen dibinde bulunan Damlataş Mağarası'nın hemen önünden başladığı için yerli halkın Damlataş plajı dediği Kleopatra Plajı'nın suyu tertemiz, kumu altın rengindedir. Rivayete göre Mısır kraliçesi Kleopatra bu plaja inip yüzmek için özel bir tünel kullanırmış. Sahilde sadece fastfood yiyecekler bulabileceğiniz büfeler var. Çevrede konaklama için tesisler bulabilirsiniz.
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