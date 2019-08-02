HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Türkiye’deki en güzel 16 plaj

Bu yaz bir şekilde tatil yapacağız. Herkesin dileği salgına rağmen moral bulmak için tatile gitmek. Peki nereye gideceğiz?

Plan yaparken bu listeye göz atın. Bu listedeki plajlar ya da koylar; deniz, kum ve güneşi bir arada vaat ediyor. Listede daha önce gördüğünüz, henüz görmediğiniz, bir daha görmek için can attığınız muhteşem denizler, harika manzaralar ve binbir çeşit renk ve güzellik var. 

  • Kabak Koyu - Ölüdeniz 

    Bakir doğası ve eşsiz konumuyla Türkiye’de ve dünyada bir eşi daha olmayan Kabak Koyu Ölüdeniz’e yaklaşık 17 km mesafede. Fethiye’den başlayarak Antalya’da son bulan antik Likya Yolu üzerinde bulunan bu koy, gri-beyaz kumları ve masmavi deniziyle huzur dolu. Doğal güzelliğin muhafaza edilmesi amacıyla kaba inşaata izin verilmeyen koyda, kamp alanlarında çadır kurabilir ya da bungolov evlerde kalabilirsiniz.

  • Ne yapmalı? 

    • Şelale yürüyüşü yapın.
    • Kanyon gezisine çıkın.
    • Turkuaz Mağara’yı ziyaret edin.
    • Sosyal mesafeye dikkat edin.

  • Çıralı Plajı - Olimpos

    Akan dere yataklarının serinlik verdiği, hafif taşlı denizi ve ince taneli kumla bezeli kumsalı sizi hemen kendisine çekecek. Olimpos yakınlarındaki Çıralı Plajı iki yandan kayalarla çevrilmiş, doğal ve sakin bir bölge. Doğal ve tarihi sit alanı olduğu için büyük yapılara izin verilmemiş. Sahilde sadece restoran ve cafeler var. Pansiyonlarsa ahşap evlerden oluşuyor.

  • Ne yapmalı?  

    • Kral Zeus’un mezarına gidin
    • Antik kalıntıları görün.
    • Ekolojik tarım ürünlerinden tadın
    • Yanartaşı ziyaret edin.
    • Sosyal mesafeye dikkat edin.

  • Kaputaş Plajı - Kaş 

    Karayolundan 187 basamak inilerek ulaşılan bu plaj, kanyondan akmakta olan suyla deniz suyunun birleştiği bir noktada.  

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