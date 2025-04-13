Gaziantep FK: 2 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Hatay'ın golünü 38. dakikada Vincent Aboubakar kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 45+3'te Emmanuel Boateng ve 59'da Halil Dervişoğlu'yla karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Gaziantep 2 maç sonra kazandı ve 42 puana yükseldi. Üst üste 3. maçını kaybeden Hatayspor ise 19 puanda kaldı.
Ligin 32. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Hatayspor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.