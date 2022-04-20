Akdamar Adası çiçek açtı

Bütünün bir parçası olan turizmdeki bu payı, Van olarak almak istiyoruz. Artık dünya, iş yoğunluğundan dolayı farklı noktalara kayıp; gezip, eğlenmek ve dinlenmek istiyor. Biz de bu gezi ve dinlenecek noktalardan birini de Van olarak görüyoruz. Dünyadan Van’ın sakinliğini, Van’ın misafirperverliğini ve Van’ın tarihi, doğal güzelliklerini gezip görmeleri için bir nokta haline getirmelerini, turların içerisine dahil etmelerini beklemekteyiz.”