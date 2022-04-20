Akdamar Adası çiçek açtı

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Van Gölü’nün ortasında bulunan Akdamar Adası’nda ilkbaharın gelişiyle birlikte badem ağaçları çiçek açtı.
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İHA'nın haberine göre her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken bölge, ağaçların çiçek açmasıyla birlikte pembe ve beyaza büründü.
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Her yıl binlerce kişinin geldiği Akdamar, çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar ile doyumsuz bir manzara oluşturdu.
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Akdamar Adası’nın tarihi konumu ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerini kendisine çekebilen, farklı bir turizm destinasyonu olma yönünde önemli bir nokta olduğunu belirten Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, “Hemen karşısında karlarla kaplı Artos Dağı, masmavi Van Gölü ortasında tarihiyle, kilisesiyle birlikte badem ağaçlarının çiçek açmasıyla Akdamar Adası, farklı bir güzelliğe, farklı bir renge büründü” dedi.
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İnsanların mutlaka Akdamar Adası’nın güzelliklerini görmeleri gerektiğini ifade eden Uslu, “Biz insanların Akdamar Adası’ndaki bu güzellikleri görmeleri ve çevresindeki insanlara da Van’ın güzelliklerini gösteren Akdamar Adası ve Anıt Müzesi’ni anlatmaları için Van’a davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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