Süt ürünleri arasında en fazla tüketilenlerden biri olan peynire dair aslında ne kadar az şey bildiğimizin pek farkında değiliz.

Peynir ile ilgili 25 ilginç bilgiyi sizler için derledik.

Peynir yaklaşık MÖ 6000 yılına kadar uzanan bir geçmişe sahip. Yapılan arkeolojik araştırmalarda Mısır, Yunanistan ve Mezopotamya’da inek sütünden peynir yapıldığına dair kanıtlar bulundu. Peynirin ana vatanının neresi olduğu bilinmiyor olsa da peynir üretim tekniklerinin Asya’da ortaya çıkarak Avrupa’ya geldiği düşünülüyor. Bilinen en eski peynir yapımı aletleri 7200 yıl öncesine ait ve bugünkü Hırvatistan’da bulundu. Sakkara’daki arkeolojik kazılarda 3200 yıllık peynir kalıntıları bulundu. Peynirin yaklaşık olan 2 binden fazla çeşidi bulunuyor. Dünya üzerinde en fazla satılan peynir çeşidi ise mozarella. Dünyada en fazla peynir tüketen ülke Yunanistan. Kişi başına yaklaşık olarak yıllık 27 kilodan fazla peynir tüketiyorlar ve en fazla satılan peynir de feta adı verilen yerel bir çeşit. Tüm dünyada üretilen peynir miktarı, tüm dünyanın toplam tütün, çay, kahve ve kakao üretim miktarından fazladır. Yıllık toplam üretimin 20 milyon tonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Peynir her ne kadar 8 bin yıllık geçmişe sahip olsa da ilk peynir fabrikası 1815’te İsviçre’de kuruldu. 1851’de ABD’de seri üretime geçildi. Bu zamana kadar peynir çiftliklerde yapılıyor ve yerel imkanlarla satılıyordu. Bugün dünyada en fazla peynir üreten ülke ABD’dir. Peynirde bulunan yağ miktarı fazla olsa da protein, kalsiyum ve fosfor açısından da çok zengindir. Peynir genelde inek sütünden yapılsa da keçi, at ve deve sütünden de peynir yapılır. 1 kilogram peynir üretmek için 10 kilogram süt gerekir. Bazı peynir türlerinin oluşum süreci kısa olsa da her peynirin kıvamını alabilmesi için zaman gerekir. Mavi peynir, gorgonzola, brie gibi yerel türlerde ise peynir ne kadar uzun süre beklerse o kadar lezzetli olur ki bu süreler yıllarla ölçülür. Tüm peynir türleri arasında en dayanıklısı, Hollanda’da üretilen gouda peyniridir. Bu peynir bekledikçe hem tadı hem de kıvamı değişkenlik gösterir ve dünyanın hemen her yerine ihraç edilir. Roma İmparatorluğu döneminde evlerin mutfaklarının bir bölümü sadece peynir yapılması için ayrılırdı. Peynir diş sağlığı için de çok faydalıdır. Ağızda salya salgılanmasını artırarak şeker ve asitlerin temizlenmesine yardımcı olur. Dünyanın en pahalı peynirli sandviçi, Quintessential adı verilen, İtalyan Caciocavallo Podolico peyniri ile yapılan sandviçtir. Dünyanın en pahalı peyniri ise Sırbistan’da üretilen pule adındaki bir peynirdir. Kilosu 1000 dolara kadar çıkabilir. Peynir bağımlılık yapabilir. Yapılan araştırmalarda peynirin insan beynindeki opioid reseptörlerini tetiklediği ve morfin etkisi yapabildiği ortaya çıkmıştır. Süt ürünlerine karşı intoleransı bulunan insanlar peynir yiyebilirler. Bunun nedeni ise peynirin üretilmesi esnasında sütün içinde laktozun neredeyse tamamının kaybolmasıdır. Gıdalarda küf oluşması asla istenmeyen bir şeydir çünkü küf besinlerin zehirli hale geldiğini işaret eder. Ancak bazı peynir türleri küflenerek oluşur ve genelde sağlıklı küflerdir. Rokfor ve gorgonzola bu türlerdendir. Sert peynirlerin ömrü, yumuşak peynirlere göre daha uzundur. Dünyanın en büyük peynir tekeri Kanada’da üretilmiştir, ağırlığı yaklaşık 27 tondur. İsviçre peynirindeki delikler bir bakterinin kabarcık oluşturan laktik asidi tüketirken karbondioksit saldığı fermantasyon süreci nedeniyle oluşur.

BONUS: Peynir nasıl saklanır?

- Aromalı ve pastörize edilmemiş peynirler tüketileceği zamana kadar dilimlenmemelidir, aksi halde aromasını kaybeder.

- Sert, yarı sert ve yarı yumuşak peynirler 8 - 13 derece civarındaki sıcaklıkta saklanmalıdır.

- Peynirin ömrünü uzatmak için mumlu ya da yağlı kağıda sarabilirsiniz. Nemini kaybetmemesi ve hava sirkülasyonunu sürdürmesi için gevşek bir gıda torbasına koyarak saklayın. Streç film kullanmayın.

- Peyniri servis yapmadan bir buçuk veya iki saat önce buzdolabından çıkarın, hava ile temas ettikçe aroması artacaktır.

- Peynirde havadan almaya ihtiyaç duyan canlı organizmalar içerir, kurumasına izin vermemek gerekir.

- Peyniri güçlü kokulu yiyeceklerle birlikte saklamayın. Çünkü peynir nefes aldıkça diğer aromaları emer ve daha çabuk bozulabilir.