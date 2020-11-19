Patates kızartması – İngiltere

Patates kızartmasının nerede doğduğu hala bir tartışma konusu. ABD’liler 1853’te New York’ta ortaya çıktığını iddia etseler de 1817 tarihinde İngiltere’de yayımlanan William Kitchiner imzalı bir yemek kitabında patates kızartması tarifi bulunuyor.

Çocukların uzak ara en sevdiği yemek olan patates kızartması aynı zamanda dünyanın en fazla tüketilen yemeği, öyle ki tek bir kızarmış patatesle aynı miktarda havyarı karşılaştırsak, tüketilen miktarıyla çarptığımızda patatesler havyarlara fark atardı.