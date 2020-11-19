Gittiğimiz ülkenin en lezzetli en bilinen yemeği hangisi? Hangi yiyeceklerin tadına bakacağız?
CNN herkes için en lezzetli denebilecek 50 yiyecek için tüm gezegeni taramış. Ortaya seyahat planları yaparken danışabileceğiniz, "gittiğinizde mutlaka tatmalısınız" diyebileceğimiz bir liste çıkmış. Listede kebap çeşitlerinin en nefis hallerinden biri olan şiş kebap da var.
Massamanköri – Tayland
Körilerin kralı, Massaman için söylenir. Baharatlı, Hindistan cevizli, tatlı ve tuzlu bir lezzet. Dünyanın her yerinde bulabileceğiniz köri soslarının hepsinin çıkış noktası ve pirinçle yapılan belki en güzel yiyecek. Tayland’da hemen her sokak köşesinde bulabileceğiniz bu eşsiz lezzet, Tayland’a neden “gülümseyenlerin ülkesi” dendiğini anlatıyor.
Pizza Napolitano – İtalya
Üzerine koyulan envai çeşit malzemeyle zincir restoranların sunduğu sayısız pizzayı unutun. Aslında hiçbiri gerçek Pizza Napolitano değil. En iyi pizzayı yapmanın tarifi deniz tuzu, yüksek kalitede buğday unu, zeytinyağı, fesleğen, domates ve odun ateşi iledir. Orijinal pizza tarifinde peynir dahi bulunmaz. Gerçek İtalyan pizzasını yapabilen çok kişi vardır ve en sade hali en lezzetlisidir.
Çikolata – Meksika
Mayalar içecek olarak keşfettiler ve bizler onu her şekle sokup sürekli yemeye devam etmek için elimizden geleni yaptık. Hakkında filmler çekilen çikolata, kakao çekirdeğinin mütevazı hikayesinin yaratıcılık ve aşçılık becerileri ile birleşmesine dönüştü. Çikolatayı daha fazla tüketmek ve bunun suçluluğunu duymamak mümkün değil, ama önce sadece biraz daha yiyelim.
Sushi – Japonya
Japonya’nın tüm markalarından daha büyük olan tek şey sushi tarifleridir. Çiğ balık ve pirinçten yapılan sushileri birbirinden ayıran ise balık ile pirincin sarıldığı sırada kullanılan ek malzemelerdir.
Pekin ördeği – Çin
Ördeği fırında pişirirken üzerine sürülen maltoz şurubu, çıtır derisinin sırrıdır. Şurup kaplı ördek derisi o kadar lezzetlidir ki Çin’deki restoranlar yanında sadece krep, soğan ve tatlı fasulye ile servis ederler. Ördek etini yemenin daha güzel bir yolu olmadığı iddia edilir.
Hamburger – Almanya
Dünyanın en popüler yiyeceği olan hamburgerin anavatanının Almanya olduğunu biliyor muydunuz? Amerika’nın en ünlü hamburger zincirinin yıllık 20 milyon dolar kazandığı düşünülürse, pek çoğumuz bilmeyiz. Fastfood zincirlerinin hamburgeri nasıl sunduğu çok önemli değil zira et, ekmek ve salatanın bir araya geldiği her türlü kombinasyon için dünyanın her yerinde sayısız tarif bulunuyor.
Penang assam laksa – Malezya
İsmi akılda zor tutulan bu yemek, Malezya’nın en popüler baharatlı ekşi noodle tarifidir. İçinde haşlanmış kuşbaşı uskumru, demirhindi, kırmızı biber, nane, limon otu, soğan ve ananas bulunuyor. Özellikle zencefille tavsiye ediliyor.
Dondurma
Dünyanın en popüler tatlısı olan dondurmanın kilo yapmasının temel nedeni üzerinde koyulan çikolata sosu ve benzeri tatlardır. Bir de elbette başladıktan sonra durma şansınızı elinizden alan hafifliği…
Tom yum goong – Tayland
Tayland’ın en lezzetli ve en ucuz yemeği olan bu özel çorbanın içinde karides, mantar, domates, limon otu, havlıcan otu ve kafir misket limonu yaprakları bulunuyor. Genellikle Hindistan cevizi sütü ve krema ile servis ediliyor. Ekşi, tuzlu, baharatlı ve tatlı Tayland lezzetlerinin bir birleşimi.
Tavuk muamba – Gabon
Tavuk, acı biber, sarımsak, domates, biber, tuz, bamya ve hurma yağına ek olarak Afrika’ya özgü kalorisi çok yüksek yerel tereyağıyla yapılıyor. Bu yemeğin Batı ülkelerinde yapılan versiyonunda fıstık ezmesi kullanılıyor ki orijinal tarifle yarışması imkansız.
Rendang – Endonezya
Sığır etinin Hindistan cevizi sütü, limon otu, havlıcan otu, sarımsak, zerdeçal, zencefil ve acı biber karışımının içinde çok yavaş kaynatılmasının ardından birkaç saat boyunca güveçte bekletilmesiyle yapılıyor. Bu yemeğin taze pişmiş olarak değil en az bir gün bekletildikten sonra yenmesi tavsiye ediliyor çünkü içindeki baharatlar son derece güçlü ve midenizi rahatsız edebilir.
Piri-piri tavuğu – Mozambik
Bu özel yemek, Güney Afrika’daki bir restoranlar zincirinin, Mozambik ve Portekiz mutfağının tekniklerinin birleştirilmesiyle icat edildi ve tüm dünyaya adını duyurdu. Ihlamur, biber, sarımsak, Hindistan cevizi sütü ve özel piri piri sosuyla yapılan bu tavuk için kıta aşanların haklı gerekçesi bulunuyor.
Mısır koçanı
Dünyanın her yerinde her insanın hayatında var olabilen mısır koçanını haşlayarak veya közleyerek tüketiyoruz. Size bir öneri; haşladığınız ya da közlediğiniz mısır koçanlarının üzerinde tereyağı gezdirin. Ve yerken dişlerinizin arasına giriyor olmasının eğlencesini çıkarın.
Donut – ABD
Amerikalıların en ünlü yiyeceği olan bu şekerli çörekler, kızarmış ve süslenmiş hamurlar. Uyarmak zorundayız; içerdiği yüksek kalori aşırı kilo yapabilir ve fazla tüketilmemesi gerekir. Tabi başladıktan sonra durmak mümkünse…
Pierogi – Polonya
Bir çeşit mantı olarak düşünebileceğiniz pierogi’nin en önemli özelliği içinde hemen her şeyin kullanılabilmesi. Etli, peynirli, lahana turşulu ve hatta meyveli yapılabiliyor. Kızartılabildiği gibi haşlanarak yapılması daha yaygın.
Pastel de nada – Portekiz
Hamurun içinde fırınlanmış muhallebi olarak düşünebilirsiniz. Bu özel tatlıyı Portekiz’e gidenler bilir, çok ünlü değildir. Ancak bir kez yiyenin bir daha dilinden düşmeyecek kadar muhteşem bir lezzet.
Istakoz
Bu lezzetli deniz canlısını yemek için şeflerin ve restoranların gözlerimizde büyüttüğümüz pahalı tabaklara gerek yok. Kaynatın, bir dilim tereyağını üzerinde eritin ve limon dilimi ile servis edin.
Şiş kebap – Türkiye
Küp şeklinde kesilmiş kuzu ya da dana etini çubuğa etleri, tercihe göre aralarına çeşitli sebzeler de yerleştirilerek geçirilmesi, ızgara üzerinde pişmeye bırakılmasıyla yapılan bir efsane. Şiş kebabı balıkla yapmayı denediniz mi?
Bunnychow – Güney Afrika
Adının aksine, bu lezzetli sokak yemeğinin içinde et bulunmaz. Durban’daki Hintlilerin icadı olan bu basit yiyecek, baharatlı körü sosuyla doldurulmuş beyaz ekmektir.
Arepas – Venezüella
Mısır hamurlu köftenin üzerine peynir, kıyılmış tavuk eti, perico, domates, dana eti, avokado başta olmak üzere sayısız malzemeyle boyayabileceğiniz iştah açıcıbir tuval gibi…
Kruvasan – Fransa
Hamur işi sevenler için vazgeçilmez bir lezzet. İçindeki tereyağı ve üzerindeki reçel, ısırdığınızda dişlerinizin arasında hissettiğiniz sıcaklık. Fransızlar bu tatlıyı sade kahve ile tüketiyorlar ve kahvaltıda tercih ediyorlar.
Poke – ABD
Hawaii’ye özgü bir çiğ balık salatası olan Poke, yerel balıkçıların keşfi. Her bir mezeyi birbirinden ayıran özellik ise balığın önceden nasıl marine edildiğine göre değişiyor. Hem lezzetli ve bir o kadar da sağlıklı bir yemek ve Hawaii adasından tüm dünyaya yayıldı.
Lazanya – İtalya
En ünlü İtalyan yemekleri listesinin ikinci sırasında, pizzadan hemen sonra lazanya gelir. Bunun gerçekten çok iyi bir gerekçesi var. Makarna katmanları arasına yayılmış domates soslu kıymalı karışım her yaştan insana hitap edebiliyor.
Champ – İrlanda
İrlanda’nın yemek şampiyonu olan bu tabak, sıradan bir Cuma akşamında yiyen insan sayısı ölçümlense Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilecek kadar çok tüketiliyor. Taze soğan, tereyağı, tuz ve karabiber ile patates püresi, herhangi bir et veya balıktan oluşan bir tabak. İrlanda’da hemen her yerde bu yemeği bulabilirsiniz.
Tereyağlı sarımsaklı yengeç – Hindistan
Çin, Avrupa ve Hint mutfaklarından hangisine ait olduğu konusunda tartışmalar devam etse de kesin olan tek şey; eritilmiş tereyağı her şeyin tadını harika yapabilir. Yengeci tereyağı ve sarımsak sosuna iyice batırıp dinlendirildikten sonra pişiriyorlar. Bu sayede sarımsak ve tereyağı yengecin her santimine işliyor.
Fajitas – Meksika
Bu çok özel dürümü yapmak için ateşli bir tavada eti pişiriyorlar. Ardından kırmızı biber, soğan, guacamole, ekşi krema ve salsa soslarıyla birlikte tortilla içinde sarıyorlar. Bir tane asla yetmez.
Lechon – Filipinler
Lechon, odun kömürü üzerinde yavaşça pişirilen et anlamına geliyor. Bu pişirme yöntemi etin son derece yumuşak olmasını sağlıyor. Özel günlere has bir yemek.
Pho – Vietnam
Fuh şeklinde telaffuz edilen bu yemek sadece et suyu, taze pirinç eriştesi, otlar ve tavuk ya da sığır etidir. Son derece dengeli ve hoş kokulu bir lezzet.
Ohmi-Gyu – Japonya
Ünlü Takara Çiftliği’nden gelen birinci sınıf Japon Wagyu sığır eti, Japonya İmparatorluk Sarayı tarafından 400 yıldır yetiştirilen çok özel bir tür. Sığır etinin Rolls-Royce’u olarak kabul edilen bu özel et, misket limonu ve yeşil çayın deniz tuzu ile karıştırılması ile pişiriliyor. Mermer yağının ete verdiği eşsiz doku, muhteşem bir aroma sunuyor.
GoiCoun – Vietnam
Pirinç kağıdına sarılmış et, karides, çeşitli otlar, pirinç, erişte ve daha pek çok malzeme ile yapılan bir atıştırmalık. En önemli özelliği hafif olması. Yer fıstığı ilse bağlanan ve Vietnam’a has soslarla servis ediliyor.
Parma jambonu – İtalya
Etrafına kavun sarılmış bu özel tarif jambon genelde pizzalarda ve salatalarda kullanılıyor. Bunun iyi bir nedeni var, tuzlu ve kağıt inceliğinde dilimleniyor olması. Hemen her yemeği lezzetlendirebiliyor.
Ankimo – Japonya
Yanında bir miktar rendelenmiş daikon ile servis edilen maymunbalığı ciğeri… Ankimo ödüllü bir yemek ve maymunbalığının türünün tehlikede olması nedeniyle yakında menülerde olmayabilir. Çok hafif bir kremayla yapılıyor ve Japonya’nın en iyi yemeklerinden biri.
Patates kızartması ve balık – İngiltere
Victoria dönemi İngiltere’sine kadar geçmişe uzanan bu kolay yemek tabağı, dünyanın pek çok yerinde yapılıyor ancak İngilizler bunu 1860’lardan beri kendileriyle özdeşleştirmişler.
Akçaağaç şurubu – Kanada
Bizlerin çınar pekmezi olarak bildiğimiz bu lezzet, Kanada’da çok fazla bulunan akçaağaçtan yapılıyor. Özellikle kreple servis ediliyor.
Chili Yengeç – Singapur
Singapur’un baharatlı etli yemeği. Yengeci karabiber, tuzlu yumurta sarısı ve peynir ile birlikte fırında pişiriyorlar. Bu acılı yemek, mini çöreklerle birlikte servis ediliyor.
Humus – Orta Doğu
Nohut, sarımsak, limon suyu ve tahin ile yapılan bu ezme, ülkemizde hemen bütün evlerde yapılır. Ekmek, et ve sebze yemeklerinin yanında muhteşem bir lezzet.
Tavuklu Parm – Avustralya
Eritilmiş parmesan ve mozarella peyniri ile bir dilim tavuk filetonun üzerine serpiştirilmiş biberli, sarımsaklı domates sosu… Avrupa ve özellikle İtalya’ya ait bir tarifi bu kadar güzel uyarladıkları için alkışı hak ediyorlar.
Fransız tostu – Hong Kong
Fransız tostunun pek çok farklı tarifi vardır. Hong Kong’da ise iki parça tost ekmeği, fıstık ezmesi veya kaya reçeli ile kesilir, yumurta hamuruna batırılıp tereyağında kızartılır, tereyağı ve şurupla birlikte servis edilir. Tarifi okumak bile insanın başını döndürmeye yetiyor.
Ketçap – ABD
Bir yemek ya güzeldir ya değildir. Emin misiniz? Bir çocuğu en sevmediği sebzeleri bir yemeğe ikna edebilecek bu dünyada tek şey lezzetli bir ketçaptır.
Marzipan – Almanya
Şekerle öğütülmüş bademden yapılan bu muhteşem lezzetin çok sayıda taklidi var. Gerçeğini yedikten sonra soya ezmesi ve badem özü kullanılarak yapılan sahteleri ne kadar uzağında kaldığına şaşıracaksınız.
Kokulu tofu – Güney doğu Asya
Bu yemekle ilgili iki önemli şey var. Birincisi kokusu; tuhaf koku aslında tofunun fermente olması sırasında ortaya çıkıyor ve hafızanızdan silinmesi uzun yıllar alıyor. İkinci ise tadı, yiyenler bu yemeği efsanevi olarak tabir ediyorlar.
Marmelatlı tereyağlı tost – İngiltere
Tereyağının, içine katıldığı her şeyi muhteşem lezzetiyle tatlandırdığı bir gerçek. Ancak, İngiltere’ye özgü tost ekmeğinin tereyağı ile kızartılıp meyve marmelatları ile servis edildiğinde ortaya çıkan keskin, tuzlu ve ekşi lezzeti sadece tereyağı ile açıklayamayız.
Tako – Meksika
Meksika’ya özgü bir dürüm olan Taco’yu bu denli özel yapan elbette yerel lezzetlerin orijinal lavaş hamurunda bir araya gelmesi. Yağ ve deniz tuzuna batırılmış küçük parçalar halinde ızgara dana etine eklenen gaucamole, salsa, soğan, kişniş ve daha pek çok tatla bir araya getirilip sarılmasıyla yapılıyor. Taco, örnekleri hemen her ülkede yapılıyor ancak gerçek Taco’yu elbette sadece Meksika’da tadabilirsiniz.
Poutine – Kanada
Görüntüsü de fikri de kulağa çok hoş gelmiyor: Patates kızartması, lor peyniri ve kahverengi sosla hazırlanan bu tabakla ilgili uzaktan fikir üretmekle yedikten sonra yorum yapmak arasında çok büyük fark olduğunu söylüyorlar. Kanadalılara göre Poutine, karmaşık tatların ağzınızın içinde kavga etmesine benziyor. Denemeye değer…
Tavuklu pilav – Singapur
Bizim tavuklu pilav tarifimizden biraz farklı. Singapur’un ulusal yemeği kabul edilen bu tarifte pirinçler buharda pişiyor ve sonradan yağlanıyor. Tavuk ise haşlanıyor. Yanında sebze olarak salatalık servis ediliyor. Kavrulmuş ve soslu tavukla da yapılan çeşitleri mevcut.
Som tam – Tayland
Sarımsak ve biberi havanda döverek yapılan, Tayland’a özgü bir salata çeşidi. Demirhindi suyu, balık sosu, yer fıstığı, kuru karides, domates, misket limonu, şeker kamışı ezmesi, çalı fasulyesi ve bir avuç rendelenmiş yeşil papaya ile yapılıyor ve içinde bir miktarda Tayland usulü pilav bulunuyor. İçindekiler de anlayacağınız gibi bu yemeği Tayland’dan başka bir yerde yeme şansınız yok, olsa bile oradaki tadını asla bulamayabilirsiniz.
Deniz ürünleri Paella – İspanya
Paella, bir tür etli pilav olarak Türkçeye çevrilebilir. İspanya’nın Valensiya kentine özgü bir yemek olan deniz ürünleri Paella ise neredeyse denizin tüm lezzetlerini beyaz pirinçle birleştiriyor. Karides, ıstakoz, midye ve ahtapotla yapılan bu pilav, eşsiz bir lezzetle sizi kendisine çekiyor.
Patates kızartması – İngiltere
Patates kızartmasının nerede doğduğu hala bir tartışma konusu. ABD’liler 1853’te New York’ta ortaya çıktığını iddia etseler de 1817 tarihinde İngiltere’de yayımlanan William Kitchiner imzalı bir yemek kitabında patates kızartması tarifi bulunuyor.
Çocukların uzak ara en sevdiği yemek olan patates kızartması aynı zamanda dünyanın en fazla tüketilen yemeği, öyle ki tek bir kızarmış patatesle aynı miktarda havyarı karşılaştırsak, tüketilen miktarıyla çarptığımızda patatesler havyarlara fark atardı.
Masala Dosa – Hindistan
Pirinç hamurundan yapılan çıtır krep hamuruna Hindistan cevizi turşusu, kornişon, domates, mercimek ve çeşitli soslar ve çeşnilerle patates püresi karışımı sarılıyor. Hindistan’ın bu meşhur kahvaltı tarifini bir kez denedikten sonra ikinci ve üçüncüyü isteyeceğinizi garanti ediyorlar.
Tereyağlı patlamış mısır – ABD
Sadece bir tarım ürünü olmanın çok ötesinde, mısır endüstriyel dünyanın en büyük gücü olarak kabul edilir. ABD tarzında mısırlar patlayana kadar tereyağı ile kavrulur. Yağ miktarı çok yüksek olan bu pişirme tarzının sağlıklı olduğunu iddia edemeyiz, ancak lezzetli olduğu kesin.
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