Kazandibinin atası: Süt helvası

Süt tatlısı, kazandibinin ilk hali ancak tencerenin dibini yakmak yerine fırında üzeri kızartılıyor. Aynı zamanda bir muhallebi. Helvanın mantığı herhangi bir yağ ile unun kavrulup herhangi bir tatlandırıcıyla birleşmesidir. Süt helvasında da bu malzemeler tereyağı, un ve sütlü şerbettir. Helva ne kadar uzun kavrulursa o kadar lezzetli olur.
Sütlü tatlı deyince akla gelen ilk muhallebiler gelir. Sütlü tatlı tarifleri hem tatlı ihtiyacınızı karşılar hem de hafifliği ile midenizi rahatsız etmez. Sütlü muhallebi öyle bir tatlıdır ki hem sade olarak hem de çeşitli eklentiler ve pişirme ya da dondurma yöntemleri ile bambaşka kimliklere bürünür. Biz bugün süt helvası nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir, bunu öğreneceğiz.
SÜT HELVASI TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı süt
- 50 gram tereyağı
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı şeker
- 2 tatlı kaşığı esmer şeker
Nasıl yapılır?
- Tereyağını ve unu tencereye atın. Un sararıp, kokusu çıkıncaya kadar orta ateşte sürekli karıştırarak kavurun.
- Ayrı bir tencerede sütü ve şekeri ocağa koyun ve kaynamadan ocaktan alın. Şekerli süt karışımını, tereyağı ile un karışımına ekleyin.
- Ekleme esnasında sürekli ve hızlı bir şekilde karıştırın.
- Pişen helvayı küçük fırın kaplarına doldurun.
- Üzerlerine esmer şeker serptikten sonra 180 derece fırında 10 dakika kadar üzerlerini pişirin.
- Helvanız soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
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