Su kaybınızı önleyecek günlük detoks suları

Aşağıdaki malzemeleri 2 litre suyun içine atıp 2-3 saat bekletin. Su iyice lezzetine kavuştuktan sonra içmeye başlayabilirsiniz.
Yağlarınızı yakın
- 4 adet çubuk tarçın
- 1 adet yeşil elma (dilimlenmiş)
Elmanın antioksidan etkisiyle tarçının yağ yakıcı özelliği birleşince yağ yakmanız kolaylaşacak.
Ağrılarınızı hafifletmenize yardımcı
- 4 adet zencefil dilimi
- 2 adet salatalık (dilimlenmiş)
- 1 adet lime (sıkarsanız daha iyi olur)
Zencefilin faydaları anlatmakla bitmiyor. Bu karışım ağrılarınıza iyi gelecek, mide bulantınız varsa midenizi sakinleştirecek.
Süt gibi su
- 4-5 dilim hindistan cevizi (ayıklanmış, doğranmış)
- 1 adet lime dilimleri
- 1 adet salatalık dilimleri
Hindistan cevizinin yararları neredeyse süt ile aynı. Aynı zamanda kansere karşı koruyucu özelliği var. Bu karışım kendinize bir hediye gibi olacak.
Soğuk yeşil çay
- Tomurcuk yeşil çay
- Yarım şeftali
- 1 adet çubuk tarçın
Yeşil çayı içmeyi ya da sıcak bir şey içmeyi sevmiyorum diyorsanız bu tarif size iyi gelecek. 500 ml suyunuzun içine 1 tatlı kaşığı tomurcuk yeşil çayınızı atıp demleyin. Demlenen yeşil çayınızı saklayacağınız ağzı geniş bir şişe içerisine alın. Biraz soğuğunca içine şeftali dilimlerinizi ve çubuk tarçınınızı atıp buzdolabında iki saat bekletin. Zevkinize göre şeftali yerine istediğiniz herhangi bir meyveyi de kullanabilirsiniz; elma, armut, kırmızı erik...
Biraz tatlı biraz ekşi
- 4-5 adet karanfil
- 1 adet çubuk tarçın
- 1 adet lime limon dilimleri
- 10 adet nane yaprağı
Bu karışımı içince içiniz ferahlayacak ve tarçın vücudunuzdaki ödemi atıp zayıflamanıza yardım edecek.
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