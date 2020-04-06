Su kaybınızı önleyecek günlük detoks suları

Soğuk yeşil çay

- Tomurcuk yeşil çay

- Yarım şeftali

- 1 adet çubuk tarçın

Yeşil çayı içmeyi ya da sıcak bir şey içmeyi sevmiyorum diyorsanız bu tarif size iyi gelecek. 500 ml suyunuzun içine 1 tatlı kaşığı tomurcuk yeşil çayınızı atıp demleyin. Demlenen yeşil çayınızı saklayacağınız ağzı geniş bir şişe içerisine alın. Biraz soğuğunca içine şeftali dilimlerinizi ve çubuk tarçınınızı atıp buzdolabında iki saat bekletin. Zevkinize göre şeftali yerine istediğiniz herhangi bir meyveyi de kullanabilirsiniz; elma, armut, kırmızı erik...