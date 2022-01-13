Dünya yemek sektörünün en prestijli listelerinden biri olan Michelin yıldızı, uzman bir jüri tarafından en iyi restoranları belirlemek için kullanılan kıstasların en ünlüsüdür. En saygın restoran ve şeflerin sahip olabildiği Michelin yıldızı, 100 yıldan uzun bir süredir Avrupa’daki ve dünyadaki en başarılı yemek servislerini ölçümlemek için kullanılıyor.
Bir yıldız “Alanında çok iyi bir restoran”, İki yıldız “Öyle mükemmel bir yemek ki kesinlikle rotanızı değiştirmenize değecek” anlamına gelirken üç yıldız “Fevkalade bir mutfak, özel bir yolculuğa değer” anlamını taşıyor. Yıldız şeflere değil, mekanlara veriliyor, sadece yemekler değil servisten temizlik kurallarına kadar her detay puanlamayı etkiliyor.
Michelin yıldızına sahip olmak, yemek sektöründeki en büyük başarılardan biri olarak kabul ediliyor ve dünyanın dört bir yanında prestij anlamına geliyor.
Michelin yıldızına sahip en iyi 16 listemizdeki tüm restoranlarda servis mükemmel, tüm yemekler aşırı lezzetli, atmosfer olağanüstü ve misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyorlar. Öyle ki, dünyanın en pahalı restoranlarından biri olan New York'taki 3 Michelin yıldızlı Masa isimli suşi restoranı, rezervasyon sırasında müşterilerden kişi başına 250 dolar depozito alıyor. Rezervasyonun iptal edilmesi halinde depozito yanıyor. Tüm bu şartlara rağmen rezervasyonlar oldukça dolu.
Türkiye’de Michelin yıldızlı restoran yok. Ancak yurt dışında mekanıyla Michelin Yıldızı alan 3 Türk şef var: Biri, Hamburg’daki Le Canard Nouveau restoranıyla yıldız alan ama sonra Münih’te ‘Pageou’ adlı restoranı kuran şef Ali Güngörmüş, diğeri engelli çalışanları ile takdir toplayan Serkan Güzelçoban, ve son olarak Baltimore'daki Dede isimli restoranında sunduğu Türk yemekleri konseptiyle yıldızları toplayan Ahmet Dede...
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Azurmendi Restoran - İspanya
İspanya’nın Larrabetzu şehrindeki Azurmendi, dünyanın en iyi restoranlarından biri olarak gösteriliyor. Şef Eneko Atxa’nın, her misafirine benzersiz bir deneyim sunma vizyonu ile ilerleyen bu restoranın hem yemekleri hem de ortamı dört dörtlük. Geniş teras bahçesinde ağırlanan konuklar taze sebze ve meyvelerle yapılan başlangıç menüsünün yemeklerinin tadını çıkarıyor. Başlangıcın ardından konuklar mutfağın bulunduğu seraya alınıyor ve atıştırmalıklarla bu eşsiz deneyimi sürdürüyorlar. Restoranın en popüler yemeklerinden biri pamukla yapılan özel bir tarif. Son olarak ana yemeğin tadını çıkarmaya sıra geliyor. Michelin’in en yüksek yıldızını alan Azurmendi, çevre dostu ve benzersiz bir menüye sahip.
İki kişilik bir yemek yaklaşık olarak 2000 TL hesap getiriyor, salataları ise özellikle tavsiye ediliyor.
Tapas’ları ile adını duyuran İspanya; Madrid, Barcelona ve Valencia gibi bilinen şehirlerindeki 1253 Michelin yıldızlı restoranıyla sadece tapas ile sınırlı kalmadığını tüm dünyaya ispatlıyor. Özellikle 3 Michelin yıldızı almaya hak kazanan 11 restoranıyla İspanya mutfağı, gastronomi dünyasının yıldızı olmaya devam ediyor.
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Per Se Restoran - New York
ABD’nin en ünlü restoranlarından biri olan Per Se, şehrin merkezinde yer alıyor. Manhattan’daki Time Warner Binası, New York’un en bilinen yeri ve restoran da binanın dördüncü katına kurulmuş. Per Se, 3 Michelin yıldızı ile listenin en üst sıralarında yer alıyor ve New York’un en iyi manzaralarından birine sahip. Şef Thomas keller tarafından oluşturulan menü enfes mutfakları bir araya getiriyor. Per Se’nin en önemli özelliklerinden biri ise öğünlerin hiçbirinde tek bir malzeme bile tekrarlanmıyor, her yediğiniz yemek farklı içeriklere sahip.
İki kişilik bir yemek için yaklaşık 9300 TL hesap geliyor, Macadamia fındıklı çikolata sosu ise özellikle tavsiye ediliyor.
Şikago, New York, San Francisco ve Vaşington Amerika Birleşik Devletleri’nin en çok Michelin yıldızlı restoranına sahip şehirleri. Şikago’da 177, New York’ta 513, San Francisco’da 124, Washington’da ise 113 Michelin Yıldızı derecelendirmesine sahip restoran var. Bu restoranların çoğu yerel lezzetler dışında Fransa, Japonya, Meksika ve İtalya gibi diğer ülkelerin lezzetleriyle ön plana çıkıyor.
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Robuchon Au Dome Restoran - Macau
Çin’in en ünlü restoranı olan Robuchon Au Dome, Macau’daki 48 katlı Grand Lisboa Oteli’nin çatı katında bulunuyor. Tüm zamanların en iyi şeflerinden biri olarak gösterilen Joel Robuchon’un yönetiminde muhteşem manzara ile olağanüstü yemekler bir araya getiriliyor. Yemek menüsünün başında şef Julien Tongurian görev yapıyor ve onun seçtiği Fransız mutfağı tarifleri benzersiz bir sunumla konuklara servis ediliyor. Restoranın mutfağında çeşitli mutfaklardan ilham alınarak hazırlanan yemekler farklı menü seçeneklerini oluşturuyor, Kral Yengeç ve havyar gibi üst düzey yemekler ve imparatorluk tariflerinin yer aldığı Prestij Menüsü gibi oldukça pahalı yiyecekler sunuluyor.
Restoranın iki kişilik menüsü yaklaşık 3000 TL civarı tutuyor, Kral Yengeç en ünlü yemeklerinden biri.
Çin’de 312 Michelin yıldızlı restoran bulunuyor. Restoranların tamamı Pekin, Şanghay ve Guangdong yer alıyor. Bu restoranların neredeyse tümü Asya mutfağına özgü lezzetlerle bu yıldızlara layık görülmüş. Uzak Doğu mutfağı hakkında daha fazlası için Uzak Doğu mutfağından tadı damağınızda kalacak 6 yemek içeriğimize göz atabilirsiniz.
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The Fat Duck Restoran - İngiltere
16. Yüzyıldan kalma bir kır evinde, lezzet kapsülleme ve duyusal pişirme gibi en modern tekniklerin kullanılması sıra dışı bir fikir olsa gerek. Şef Heston Blumenthal, bu rüstik ve tarihi mekanı en modern mutfaklarla birleştirmiş. 1995’te açılan bu restoran çok kısa zamanda Michelin’in en yüksek derece alan mekanları arasına girmeyi başarmış. 14 çeşit tadım menüsü, olağanüstü şıklıkta sunuluyor. Alice Harikalar Diyarı temasıyla hazırlanan Kurbağa Çorbası ve şefin özel yemeği olan Denizin Sesi tabağı benzersiz bir yemek deneyimi yaratıyor.
Yaklaşık 8500 TL civarında hesap geliyor ve Kurbağa Çorbası tavsiye ediliyor.
İngiltere, Galler ve İskoçya da Michelin yıldızlı restoranların bolca bulunduğu ülkeler arasında. Büyük Britanya’da Michelin yıldızlı 1211 restoran bulunuyor. Birçok kültürün harmanlandığı bu ülkeler, kendi yerel lezzetleri dışında diğer ülke mutfaklarının çok iyi örnekleriyle da bu yıldızları almaya hak kazanıyor. Birden fazla şef restoranının bulunduğu Londra’da çok sayıda Michelin yıldızlı restoranı deneyimleyebilirsiniz.
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Osteria Francescana Restoran - İtalya
Yazdığı “Asla Zayıf Bir Şefe Güvenmeyin” kitabı ile üne kavuşan İtalyan Şef Massimo Bottura’nın yönetimindeki restoran Modena şehrinde İtalyan tariflerine modern dokunuşlar getiriyor. İtalyan mutfağının en bilinen tariflerinden tagliatelle, risotto gibi klasik tariflere yaptığı son derece yaratıcı eklemelerle ülkenin ve dünyanın en ünlü şeflerinden biri haline gelen Bottura, klasik ile moderni bir araya getiriyor. Tavşanlı Macaroons ve Parmigiano Raggiano gibi lezzetler eşsiz ve servis ise muhteşem güzellikte yapılıyor.
Istakoz yemeğinin özellikle tavsiye edildiği restoranda iki kişilik bir yemek için yaklaşık 3000 TL hesap geliyor.
Gastronomi cenneti İtalya’da Michelin yıldızlı restoran olmazsa olmaz. Roma, Milano, Floransa gibi ünlü şehirlerinde hizmet veren 2017 Michelin yıldızlı restorana sahip İtalya, kendi yerel lezzetleriyle ön plana çıkıyor. Yıldızlı şefleri ve İtalyan lezzetleriyle İtalya restoranları seyahat planlarının gözdesi. İtalya ve Avrupa mutfağı hakkında daha fazlasını görmek için Avrupa mutfağının en lezzetli 5 ülkesi yazımızı okuyabilirsiniz.
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