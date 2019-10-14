Uçakta sindirim sorunu yaşamamak için 6 tüyo

Özellikle uzun uçuşlar sırasında ve sonrasında sindirim sistemimiz farklı çalışır. Vücudumuz normalden daha farklı tepkiler verebilir. Uzun süre 10 bin metrede ve suni havayla desteklenen bir tüpün içinde olduğunuzda durum daha da farklılaşır. Özellikle tecrübesiz yolcular ve ilk defa uzun uçuş yapacaklar bu rahatsızlıktan en çok etkilenenler arasında yer alır.

Michigan Medicine’daki Gastroenteroloji ve Beslenme Bilimleri Profesörü William Chey’in konuyla ilgili araştırmasına göre“Bu olay tamamen normal bir programın bozulması olarak adlandırılabilir” şeklinde tanımlanıyor. Chey, araştırmasının devamında insanların uçuş günü ilaçlarını kullanmayı unuttuklarını, diyetlerini yapmadıklarını, seyahatin olduğu günlerde hızlı yemek yediklerini, alışılmadık bir beslenme uyguladıklarını ve bu konulardan kaynaklı sindirim sorunu yaşadıklarını belirtiyor.

Ohio Devlet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nden Gastroenterolog Doçent Doktor DarrellGray’ın değerlendirmesi ise şöyle; “ Her sabah belirli bir saatte kalkıyoruz ve aynı saatte tuvalete gidiyoruz. Rutinde olan değişiklik insan vücudunu etkiliyor.”

İki doktorda 10 bin metrede vücudumuzun susuz kalmasının çok hızlı geliştiğine dikkat çekiyor. Bilinçli olan yolcular çok su tükettiği için sorun yaşamazken, bilmeyenler ise su tüketmediği için ishal, kabızlık gibi bağırsak ve sindirim problemleri aşıyor. Bu durumda uçak yolculuğu dışında tüm seyahate yansıyor.

Peki bu sıkıntıları çekmemek için neler yapılmalı, uçuşumuzun kabusa dönüşmemesini nasıl sağlamalı, neler yenmeli, neler içilmeli? Önemli gastroentereloji doktorlarının bakış açışı ve Güntay Şimşek olarak kendi tecrübelerimle karşılaştırarak sizlere sindirim sistemimizi yormadan, konforlu seyahat için tüyolar vereceğim buyurun.

1- Uçakta bol su tüketin

Uçakta içtiğiniz kahveler, vücudunuzda farklı bir mekanizmayı tetikleyeceğinden belirli bir süre sizi konsantre tutacaktır. Ancak fazla kafein, hem sinir sisteminizi hem de bağırsaklarınızı negatif anlamda etkileyebilir. Fazla mineralli su veya soda ise midenizdeki gaz oranını yükselterek sindirim sisteminizi bozabilir. Bu nedenle en uygun yöntem her saat başı alacağınız en az bir bardak (0.2 litre) su olacaktır. Bol su tüketimi baş ağrınızı azaltıp, vücut basıncınızı ayarlar ve kabızlık, ishal olma gibi bağırsak problemlerini de önler. Jetlag sorununu da az indirir. Uçakta kapalı şişe su tüketin, uçağın deposundaki suya mesafeli kalın. Çay ve kahvenin de uçaktaki sudan yapıldığını unutmayın.

2- Tuvalete gitmeyi geciktirmeyin

Yapılan araştırmalarda uçak tuvaletleri yolcuların uçakta zorunlu olmadıkça gitmek istemedikleri ilk yer olarak anılır. Çünkü tuvaletler dar ve rahat değil. Bazen başında kuyruklar oluşur ve yolcunun evindeki kadar rahat edemediği bir yerdir. Bu ve bunun gibi sebepler yolcuların tuvalete gitmeme veya geç gitme gibi normal düzeninin dışında davranmasına sebep olur. İşte bu durum uçak yolculuklarında bağırsakları yorar ve dengeyi bozar. Bozulan sistem o seyahat boyunca kabız olarak geri döner.

3- Beslenme çantası bulundurun

Birçok hava yolu şirketi her öğün yiyecek ve içecek servisi yapsa da siz kendinizi garantiye alın. İçerisinde sevdiğiniz küçük taze meyve ve sebzelerden oluşan bir çantanız olsun. Taze olması kana çabuk karışması anlamında destek olacaktır. Bu sayede servis olmadığı zaman vücudunuzdaki kan şekerini dengelemiş olursunuz. Günlük hayatta tükettiğiniz vücudunuzun alışık olduğu yiyecek ve içecekleri yanınıza alabilirsiniz. Bu sayede bağırsaklarınız farklı bir durumla karşılaşmaz günlük alışkanlıklarınız değişmeden kabızlık, ishal gibi problemlerden kurtulabilirsiniz.

3- Karbonhidratlardan uzak durun

Uçuşlardan en az 12 saat önce karbonhidrat içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durun. Süt, buğday, sarımsak, soğan gibi gaz üreten gıdaları tüketmeyin. Uçuştan önce bağırsaklarınızı yorarsanız uçuş esnasında zorlanabilir. Bu da sizin seyahatinizi konforsuz bir hale getirir.

4- Uçakta kivi tüketin

Prof. William Chey, uçak yolculuklarında kabız, ishal olmamak için kivi tüketiminin önemli olduğunu vurguluyor. Kivide antioksidan, radikal giderme, indirgeme kapasitesi gibi çok önemli özelliklerin olduğu biliniyor. Kivi daha çok kanser hastalarına tavsiye ediliyor ve birçok kanser çeşidinin tedavisinde önemli bir yer tuttuğuna doktorlar dikkat çekiyor. Kivide lif oranı yüksek. Lif oranı yüksek olunca su tutma kapasitesi de yüksek oluyor. Buna bağlı olarak bağırsakları çalıştırması ve kabızlığı önlemesi ayrıca önemli bir özelliğidir. Uçaklarda bağırsak sorunu yaşamamak için kivi tüketmeniz iyi bir önlem olabilir.

4- Yürüyüş yapın

Uçuş mesafesi uzadıkça, vücudunuz yorgunluk belirtileri verir. Yerinizde oturup bu belirtiler hissetmeye çalışmak yerine uçak içinde yürüyüş yapmayı deneyin. Yiyip, içtiklerinizi vücudunuzdan atmak için uçakta yürüyüş en önemli kuraldır. Yaklaşık 12-13 saatlik bir uçuşta sürekli oturursanız sadece bağırsak sorunları değil daha önemli kan pıhtılaşması sorunlarına da davet çıkarmış olursunuz. Hareket de edemediğinizden pıhtı kalır. Kan dolaşımı bozulur. Özellikle uzun uçuşlarda koridorda mutlaka yürüyün veya boş, uygun alanlarda hareket edin, egzersiz yapın.